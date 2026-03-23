हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: CM नीतीश कुमार के बेटे तो सोच से खाफी आगे निकले, निशांत ने कहा- 'पापा ने…'

बिहार: CM नीतीश कुमार के बेटे तो सोच से खाफी आगे निकले, निशांत ने कहा- 'पापा ने…'

Bihar Politics: नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सोमवार को मीडिया से बात कर रहे थे. उन्होंने बातचीत के क्रम में नीतीश कुमार के किए गए कामों के बारे में जिक्र करते हुए खूब तारीफ की.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 23 Mar 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अचानक से सियासत में एंट्री ली है. पिता कई साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन निशांत ने कभी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं दिखाई. वे इससे दूर होकर अपने कामकाज में लगे रहे. अब जब वे जेडीयू में शामिल हो गए हैं एवं जमीन पर उतरकर चीजों को समझ रहे हैं और जिस तरह से बयान दे रहे इससे यह तो साफ हो गया है कि जो लोग उन्हें (निशांत) राजनीति में नए समझ रहे थे वो उस सोच से काफी आगे हैं. 

निशांत कुमार काफी संभलकर और सहज भाव से मीडिया से बात कर रहे हैं. उनके बातचीत का तरीका बेहद सरल है. सोमवार (23 मार्च, 2026) को उन्होंने जो बयान दिया उसमें अपने पिता की उन्होंने जमकर तारीफ की है. कैसे नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है उसका उन्होंने जिक्र किया.

यह भी पढ़ें- बिहार: CM के बेटे निशांत पर प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल, 'नीतीश कुमार जीवनभर…'

मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "...सत्य-अहिंसा हो, जाति रंग का भेदभाव हो, नारी समानता हो, पापा ने महिलाओं को आरक्षण दिया, नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया. जाति रंग पर उन्होंने हर कौम, हर जाति, हर क्षेत्र का न्याय के साथ विकास किया. सत्य-अहिंसा का पालन किया. पिताजी ने समाज में समानता और सामाजिक न्याय को अपने गर्वनेंस के हिसाब से स्थापित किया है."

नेताओं-कार्यकर्ताओं से मिलजुल रहे हैं निशांत

निशांत कुमार ने नीतीश कुमार को लेकर उक्त बयान सोमवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया. वे लगातार पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं. बीते रविवार को नालंदा के सांसद कौशलेंद्र से उन्होंने मुलाकात की थी. इसकी जानकारी निशांत ने अपने एक्स हैंडल से भी दी थी. पोस्ट में लिखा था कि सांसद कौशलेंद्र से कई विषयों पर उनकी बात हुई है. 

अपने एक्स पोस्ट में निशांत ने लिखा था, "कौशलेंद्र जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. जमीनी सोच के साथ क्षेत्र में इनकी सक्रियता रहती है. ऐसे लोगों से बात करने से जमीनी स्तर पर हो रहे कामों की पूरी जानकारी भी मिलती है." इस दौरान विधायक चेतन आनंद भी साथ थे.

यह भी पढ़ें- Bihar Next CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री का तय हो गया नाम! चिराग पासवान ने किया बड़ा खुलासा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 23 Mar 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS Bihar Next CM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: CM नीतीश कुमार के बेटे तो सोच से खाफी आगे निकले, निशांत ने कहा- 'पापा ने…'
बिहार: CM नीतीश कुमार के बेटे तो सोच से खाफी आगे निकले, निशांत ने कहा- 'पापा ने…'
बिहार
BSEB 12th रिजल्ट 2026: टॉप-5 में 19 लड़कियां, साइंस में आदित्य, आर्ट्स में निशु तो कॉमर्स में अदिति टॉपर
BSEB 12th रिजल्ट 2026: टॉप-5 में 19 लड़कियां, साइंस में आदित्य, आर्ट्स में निशु तो कॉमर्स में अदिति टॉपर
बिहार
BSEB 12th Arts Result 2026: आर्ट्स स्ट्रीम में कैसा रहा बिहार बोर्ड के 12वीं के छात्रों का प्रदर्शन, रिजल्ट हुआ जारी
आर्ट्स स्ट्रीम में कैसा रहा बिहार बोर्ड के 12वीं के छात्रों का प्रदर्शन, रिजल्ट हुआ जारी
बिहार
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट में फिर छात्राओं ने मारी बाजी, 26 टॉपर में 19 लड़कियां 
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट में फिर छात्राओं ने मारी बाजी, 26 टॉपर में 19 लड़कियां 
Advertisement

वीडियोज

Iran attack on Dimona: महायुद्ध का 24वां दिन..'लिटिल इंडिया' पर बरसी मिसाइलें | Nuclear plant
Iran attack on Dimona: महायुद्ध का अगला चरण..चलेगा एटम बम? | Nuclear power plant | Breaking
Trump Final Ultimatum on Hormuz: ट्रंप की धमकी पर ईरान की दो टुक! | Iran Israel War
Iran Israel US War News: ईरान के जारी किया बारूदी सुरंग का नया वीडियो | Trump | IRGC | Netanyahu
Iran Vs America War: ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे America को कड़ा जवाब! | IRGC | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Budget Session Live: 'घरेलू LPG को दी जा रही प्राथमिकता...', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी, तेल को लेकर क्या कहा?
Live: 'घरेलू LPG को दी जा रही प्राथमिकता...', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी
बिहार
BSEB 12th रिजल्ट 2026: टॉप-5 में 19 लड़कियां, साइंस में आदित्य, आर्ट्स में निशु तो कॉमर्स में अदिति टॉपर
BSEB 12th रिजल्ट 2026: टॉप-5 में 19 लड़कियां, साइंस में आदित्य, आर्ट्स में निशु तो कॉमर्स में अदिति टॉपर
विश्व
Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
क्रिकेट
आईपीएल की तरह नए लीग की घोषणा, ये 6 टीमें लेंगी हिस्सा, जानिए सबकुछ
आईपीएल की तरह नए लीग की घोषणा, ये 6 टीमें लेंगी हिस्सा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
एनोमी से आशाकल आयिरम तक, अप्रैल के महीने में ओटीटी पर धमाल करेंगी ये मलयालम फिल्में!
एनोमी से आशाकल आयिरम तक, अप्रैल के महीने में ओटीटी पर धमाल करेंगी ये मलयालम फिल्में!
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
Results
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास
बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास
यूटिलिटी
घर बैठे फोन से PNG के लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई, 7 दिन में मिल जाएगा कनेक्शन
घर बैठे फोन से PNG के लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई, 7 दिन में मिल जाएगा कनेक्शन
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget