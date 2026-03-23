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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने जीता 'प्लेयर ऑफ द मंथ' का खिताब, टी20 वर्ल्ड कप में गरजा था बल्ला

पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने जीता 'प्लेयर ऑफ द मंथ' का खिताब, टी20 वर्ल्ड कप में गरजा था बल्ला

ICC Player of The Month: फरवरी महीने के लिए उस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 'प्लेयर ऑफ द मंथ' का खिताब जीता, जिसने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में कमाल किया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 23 Mar 2026 03:42 PM (IST)
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अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने फरवरी महीने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मंथ' का एलान कर दिया है. पिछले महीने यानी फरवरी के लिए यह खिताब पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) ने जीता. हाल ही में समाप्त हुए 2026 टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने के लिए पाक बल्लेबाज को यह इनाम मिला. 

बता दें कि साहिबजादा टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. उन्होंने टूर्नामेंट के 7 मैचों की 6 पारियों में 76.60 की औसत और 160.25 के स्ट्राइक रेट से 383 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक निकले. इसके साथ पाक बल्लेबाज ने टी20 वर्ल्ड कप के एक एडीशन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली को पछाड़ा था.

जीता पहला खिताब 

यह साहिबजादा फरहान का आईसीसी 'प्लेयर ऑफ द मंथ' का अवॉर्ड है. बताते चलें कि इससे पहले किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने नवंबर, 2024 में यह अवॉर्ड अपने नाम किया था. उस वक्त यह खिताब पाक तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने अपने नाम किया था. 

क्या बोले साहिबजादा फरहान?

आईसीसी की रिलीज के मुताबिक साहिबजादा फरहान ने अवॉर्ड जीतने पर कहा, "आईसीसी का यह पुरस्कार जीतना एक अविश्वसनीय एहसास है, खासकर वर्ल्ड कप के मंच पर किए गए प्रदर्शन के लिए, जहां दुनिया भर के फैंस हर पल को देख रहे हैं."

साहिबजादा फरहान ने आगे कहा, "यह वाकई एक यादगार टूर्नामेंट था, जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा और आने वाली सीरीज और इवेंट में इस लय को बरकरार रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं. मैं अपने साथियों का उनके लगातार सपोर्ट और मुझ पर यकीन के लिए तहे दिल से आभारी हूं - उनके बिना यह संभव नहीं होता."

साहिबजादा फरहान का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

पाकिस्तान के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाले साहिबजादा फरहान ने अब तक अपने करियर में 3 वनडे और 46 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. वनडे की 3 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 64 रन बना लिए हैं. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल की 45 पारियों में पाक बल्लेबाज ने 1305 रन बना लिए हैं. 

 

यह भी पढ़ें: PSL 2026 पर संकट! जमात-उल-अहरार ने वॉर्नर, स्मिथ समेत खिलाड़ियों को दी पाकिस्तान न आने की धमकी

Published at : 23 Mar 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
ICC Player Of The Month T20 World Cup 2026 Sahibzada Farhan
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