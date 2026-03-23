हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज14.2 किलो का ही क्यों होता है LPG गैस सिलेंडर, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं?

14.2 किलो का ही क्यों होता है LPG गैस सिलेंडर, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं?

हर महीने आपके घर आने वाले गैस सिलेंडर पर 14.2 किलो लिखा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसे 15 किलो क्यों नहीं रखा गया? एलपीजी की किल्लत और बढ़ते दामों के बीच चलिए जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Mar 2026 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के लगभग हर घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गैस की यह मात्रा 14 या 15 किलो के राउंड फिगर में न होकर ठीक 14.2 किलो ही क्यों होती है? वर्तमान में देश के कई हिस्सों में एलपीजी की किल्लत और सप्लाई को लेकर मची अफरातफरी के बीच, गैस सिलेंडर से जुड़े ये बुनियादी तथ्य जानना बेहद जरूरी है. 14.2 किलो का यह आंकड़ा कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे दशकों पुराना सर्वे, इंजीनियरिंग का दिमाग और आम आदमी की सुविधा का एक गहरा विज्ञान छिपा हुआ है.

उठाने और ढोने की सुविधा 

दशकों पहले जब भारत में गैस सिलेंडर की शुरुआत हो रही थी, तब बर्मा शेल (Burmah Shell) नामक कंपनी ने एक सर्वे किया था. इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि एक औसत व्यक्ति बिना किसी मशीन के कितना वजन आसानी से उठा सकता है. सिलेंडर का खाली वजन (Tare Weight) और उसमें भरी जाने वाली गैस को मिलाकर कुल वजन लगभग 29.5 से 30 किलो के आसपास बैठता है. विशेषज्ञों ने पाया कि यदि गैस की मात्रा 15 किलो या उससे ज्यादा कर दी जाती, तो सिलेंडर का कुल वजन 35 किलो के पार चला जाता, जिसे घर की सीढ़ियों पर चढ़ाना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी चुनौतीपूर्ण होता.

प्रेशर और सुरक्षा का सटीक संतुलन

एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस बेहद ज्वलनशील होती है और यह तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है. गर्मी बढ़ने पर गैस के फैलने की प्रवृत्ति होती है, जिससे सिलेंडर के अंदर का दबाव बढ़ जाता है. सुरक्षा मानकों के अनुसार, सिलेंडर के भीतर हेडस्पेस यानी खाली जगह छोड़ना अनिवार्य है, ताकि गैस को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके. 14.2 किलो की मात्रा वह सबसे सटीक पैमाना है, जिसमें गैस का दबाव सुरक्षित स्तर पर बना रहता है. इससे ज्यादा गैस भरने पर सिलेंडर के फटने या लीक होने का जोखिम बढ़ सकता था, जिसे ध्यान में रखते हुए इस जादुई नंबर को फ्रीज कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: 1 घंटे में कितनी बिजली खाता है इंफ्रारेड कुकटॉप, इंडेक्शन और LPG से सस्ता या महंगा?

औसत भारतीय परिवार की जरूरत

सिलेंडर की क्षमता तय करते समय केवल वजन ही नहीं, बल्कि एक परिवार के औसत उपभोग का भी ध्यान रखा गया. रिसर्च में पाया गया कि 14.2 किलो गैस एक सामान्य भारतीय परिवार (4-5 सदस्य) के लिए लगभग 30 से 45 दिनों तक पर्याप्त होती है. यह अवधि रिफिलिंग के चक्र के लिहाज से सबसे उपयुक्त मानी गई. अगर सिलेंडर छोटा होता, तो उपभोक्ताओं को बार-बार बुकिंग करानी पड़ती और अगर बहुत बड़ा होता, तो उसकी कीमत और वजन दोनों ही आम आदमी के बजट और पहुंच से बाहर हो जाते. इसलिए, उपयोगिता और सुविधा के बीच यह एक बेहतरीन तालमेल साबित हुआ.

दशकों पुराना मानक और वैश्विक इंजीनियरिंग

यह मानक आज का नहीं बल्कि कई दशक पुराना है. समय के साथ तकनीक बदली, सिलेंडर बनाने की सामग्री बेहतर हुई, लेकिन 14.2 किलो का यह स्टैंडर्ड इतना संतुलित साबित हुआ कि इसे कभी बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई. इंजीनियरिंग के नजरिए से भी इस वजन के सिलेंडर को ट्रक में लोड करना, गोदामों में रखना और घरों तक पहुंचाना सबसे ज्यादा किफायती और सुरक्षित पाया गया है. यही वजह है कि तमाम बदलावों के बावजूद भारत में घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 14.2 किलो की यह मात्रा एक पत्थर की लकीर बनी हुई है.

छोटे सिलेंडरों का बढ़ता विकल्प

हालांकि मुख्य सिलेंडर 14.2 किलो का ही है, लेकिन बाजार की बदलती जरूरतों को देखते हुए सरकार ने 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर भी पेश किए हैं. ये मुख्य रूप से उन लोगों के लिए हैं जो अकेले रहते हैं या जिनका काम कम गैस में चल जाता है. लेकिन आज भी भारत की विशाल आबादी के लिए 14.2 किलो का सिलेंडर ही सबसे भरोसेमंद और मानक विकल्प बना हुआ है. सुरक्षा, इंजीनियरिंग और मानवीय श्रम का यह अद्भुत संतुलन ही है कि इतने सालों बाद भी यह संख्या जस की तस बनी हुई है और हमारी रसोई की धुरी बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में किसकी बादशाहत, कौन बेचता है इसमें नंबर वन?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 23 Mar 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Shortage LPG Cylinder Safety Domestic LPG Cylinder Standards
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
14.2 किलो का ही क्यों होता है LPG गैस सिलेंडर, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं?
14.2 किलो का ही क्यों होता है LPG गैस सिलेंडर, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं?
जनरल नॉलेज
लाश के साथ 13 घंटे उड़ता रहा विमान, फिर भी पायलट ने क्यों नहीं कराई इमरजेंसी लैंडिंग; जानें नियम
लाश के साथ 13 घंटे उड़ता रहा विमान, फिर भी पायलट ने क्यों नहीं कराई इमरजेंसी लैंडिंग; जानें नियम
जनरल नॉलेज
कितनी तबाही मचा सकते हैं 9 देशों के न्यूक्लियर बम, कितनी बार नेस्तनाबूद हो सकती है दुनिया?
कितनी तबाही मचा सकते हैं 9 देशों के न्यूक्लियर बम, कितनी बार नेस्तनाबूद हो सकती है दुनिया?
जनरल नॉलेज
Pakistan LPG Companies: भारत में Indane तो पाकिस्तान में कौन सी है सबसे बड़ी गैस एजेंसी, कैसे करती है काम?
भारत में Indane तो पाकिस्तान में कौन सी है सबसे बड़ी गैस एजेंसी, कैसे करती है काम?
Advertisement

वीडियोज

Iran attack on Dimona: महायुद्ध का 24वां दिन..'लिटिल इंडिया' पर बरसी मिसाइलें | Nuclear plant
Iran attack on Dimona: महायुद्ध का अगला चरण..चलेगा एटम बम? | Nuclear power plant | Breaking
Trump Final Ultimatum on Hormuz: ट्रंप की धमकी पर ईरान की दो टुक! | Iran Israel War
Iran Israel US War News: ईरान के जारी किया बारूदी सुरंग का नया वीडियो | Trump | IRGC | Netanyahu
Iran Vs America War: ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे America को कड़ा जवाब! | IRGC | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Budget Session Live: 'घरेलू LPG को दी जा रही प्राथमिकता...', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी, तेल को लेकर क्या कहा?
Live: 'घरेलू LPG को दी जा रही प्राथमिकता...', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी
बिहार
BSEB 12th रिजल्ट 2026: टॉप-5 में 19 लड़कियां, साइंस में आदित्य, आर्ट्स में निशु तो कॉमर्स में अदिति टॉपर
BSEB 12th रिजल्ट 2026: टॉप-5 में 19 लड़कियां, साइंस में आदित्य, आर्ट्स में निशु तो कॉमर्स में अदिति टॉपर
विश्व
Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
क्रिकेट
आईपीएल की तरह नए लीग की घोषणा, ये 6 टीमें लेंगी हिस्सा, जानिए सबकुछ
आईपीएल की तरह नए लीग की घोषणा, ये 6 टीमें लेंगी हिस्सा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
एनोमी से आशाकल आयिरम तक, अप्रैल के महीने में ओटीटी पर धमाल करेंगी ये मलयालम फिल्में!
एनोमी से आशाकल आयिरम तक, अप्रैल के महीने में ओटीटी पर धमाल करेंगी ये मलयालम फिल्में!
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
Results
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास
बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास
यूटिलिटी
घर बैठे फोन से PNG के लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई, 7 दिन में मिल जाएगा कनेक्शन
घर बैठे फोन से PNG के लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई, 7 दिन में मिल जाएगा कनेक्शन
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget