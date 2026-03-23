14.2 किलो का ही क्यों होता है LPG गैस सिलेंडर, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं?

भारत के लगभग हर घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गैस की यह मात्रा 14 या 15 किलो के राउंड फिगर में न होकर ठीक 14.2 किलो ही क्यों होती है? वर्तमान में देश के कई हिस्सों में एलपीजी की किल्लत और सप्लाई को लेकर मची अफरातफरी के बीच, गैस सिलेंडर से जुड़े ये बुनियादी तथ्य जानना बेहद जरूरी है. 14.2 किलो का यह आंकड़ा कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे दशकों पुराना सर्वे, इंजीनियरिंग का दिमाग और आम आदमी की सुविधा का एक गहरा विज्ञान छिपा हुआ है.

उठाने और ढोने की सुविधा

दशकों पहले जब भारत में गैस सिलेंडर की शुरुआत हो रही थी, तब बर्मा शेल (Burmah Shell) नामक कंपनी ने एक सर्वे किया था. इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि एक औसत व्यक्ति बिना किसी मशीन के कितना वजन आसानी से उठा सकता है. सिलेंडर का खाली वजन (Tare Weight) और उसमें भरी जाने वाली गैस को मिलाकर कुल वजन लगभग 29.5 से 30 किलो के आसपास बैठता है. विशेषज्ञों ने पाया कि यदि गैस की मात्रा 15 किलो या उससे ज्यादा कर दी जाती, तो सिलेंडर का कुल वजन 35 किलो के पार चला जाता, जिसे घर की सीढ़ियों पर चढ़ाना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी चुनौतीपूर्ण होता.

प्रेशर और सुरक्षा का सटीक संतुलन

एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस बेहद ज्वलनशील होती है और यह तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है. गर्मी बढ़ने पर गैस के फैलने की प्रवृत्ति होती है, जिससे सिलेंडर के अंदर का दबाव बढ़ जाता है. सुरक्षा मानकों के अनुसार, सिलेंडर के भीतर हेडस्पेस यानी खाली जगह छोड़ना अनिवार्य है, ताकि गैस को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके. 14.2 किलो की मात्रा वह सबसे सटीक पैमाना है, जिसमें गैस का दबाव सुरक्षित स्तर पर बना रहता है. इससे ज्यादा गैस भरने पर सिलेंडर के फटने या लीक होने का जोखिम बढ़ सकता था, जिसे ध्यान में रखते हुए इस जादुई नंबर को फ्रीज कर दिया गया.

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औसत भारतीय परिवार की जरूरत

सिलेंडर की क्षमता तय करते समय केवल वजन ही नहीं, बल्कि एक परिवार के औसत उपभोग का भी ध्यान रखा गया. रिसर्च में पाया गया कि 14.2 किलो गैस एक सामान्य भारतीय परिवार (4-5 सदस्य) के लिए लगभग 30 से 45 दिनों तक पर्याप्त होती है. यह अवधि रिफिलिंग के चक्र के लिहाज से सबसे उपयुक्त मानी गई. अगर सिलेंडर छोटा होता, तो उपभोक्ताओं को बार-बार बुकिंग करानी पड़ती और अगर बहुत बड़ा होता, तो उसकी कीमत और वजन दोनों ही आम आदमी के बजट और पहुंच से बाहर हो जाते. इसलिए, उपयोगिता और सुविधा के बीच यह एक बेहतरीन तालमेल साबित हुआ.

दशकों पुराना मानक और वैश्विक इंजीनियरिंग

यह मानक आज का नहीं बल्कि कई दशक पुराना है. समय के साथ तकनीक बदली, सिलेंडर बनाने की सामग्री बेहतर हुई, लेकिन 14.2 किलो का यह स्टैंडर्ड इतना संतुलित साबित हुआ कि इसे कभी बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई. इंजीनियरिंग के नजरिए से भी इस वजन के सिलेंडर को ट्रक में लोड करना, गोदामों में रखना और घरों तक पहुंचाना सबसे ज्यादा किफायती और सुरक्षित पाया गया है. यही वजह है कि तमाम बदलावों के बावजूद भारत में घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 14.2 किलो की यह मात्रा एक पत्थर की लकीर बनी हुई है.

छोटे सिलेंडरों का बढ़ता विकल्प

हालांकि मुख्य सिलेंडर 14.2 किलो का ही है, लेकिन बाजार की बदलती जरूरतों को देखते हुए सरकार ने 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर भी पेश किए हैं. ये मुख्य रूप से उन लोगों के लिए हैं जो अकेले रहते हैं या जिनका काम कम गैस में चल जाता है. लेकिन आज भी भारत की विशाल आबादी के लिए 14.2 किलो का सिलेंडर ही सबसे भरोसेमंद और मानक विकल्प बना हुआ है. सुरक्षा, इंजीनियरिंग और मानवीय श्रम का यह अद्भुत संतुलन ही है कि इतने सालों बाद भी यह संख्या जस की तस बनी हुई है और हमारी रसोई की धुरी बनी हुई है.

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