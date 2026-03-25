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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS-इजरायल और ईरान की जंग से कितनी पीछे हो जाएगी दुनिया, जानें क्या होगा नुकसान?

US-इजरायल और ईरान की जंग से कितनी पीछे हो जाएगी दुनिया, जानें क्या होगा नुकसान?

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच का युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को 1970 के दशक जैसी मंदी में धकेल सकता है. कच्चे तेल की कमी और सप्लाई चेन टूटने से दुनिया भर में महंगाई का विस्फोट होगा.

By : निधि पाल | Updated at : 25 Mar 2026 02:34 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में सुलग रही जंग अब सिर्फ दो-तीन देशों की आपसी लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह एक ऐसी वैश्विक त्रासदी में बदल रही है जो आधुनिक सभ्यता को कई दशक पीछे धकेल सकती है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता यह सीधा टकराव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कहीं न कहीं एक टाइम बम की तरह काम कररहा है. अगर यह तनाव एक पूर्ण युद्ध का रूप लेता है, तो इसका खामियाजा केवल युद्ध लड़ रहे देशों को नहीं, बल्कि भारत जैसे विकासशील देशों की रसोई से लेकर यूरोप के उद्योगों तक को भुगतना पड़ेगा. 

तेल और गैस का महासंकट

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जंग का सबसे घातक असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ रहा है. दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जिसे ईरान ने हालिया तनाव के बीच बंद करने की चेतावनी दी है. अगर यह रास्ता पूरी तरह ठप होता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकती हैं. इससे न केवल पेट्रोल-डीजल महंगा होगा, बल्कि बिजली उत्पादन और माल ढुलाई की लागत बढ़ने से हर चीज के दाम आसमान छूने लगेंगे. 

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी का साया

रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस युद्ध से वैश्विक जीडीपी में भारी गिरावट आ सकती है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा 'एनर्जी और फूड सिक्योरिटी' संकट करार दिया है. तेल की कीमतों में उछाल सीधे तौर पर महंगाई को बढ़ाएगा, जिससे दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ सकती हैं. शेयर बाजारों में मची भगदड़ और निवेशकों का घटता भरोसा विकास की रफ्तार को रोक देगा, जिससे नौकरियां जाने और बेरोजगारी बढ़ने का खतरा कई गुना बढ़ सकता है.

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सप्लाई चेन का टूटना और सामान की किल्लत

मिडिल ईस्ट केवल तेल का केंद्र नहीं है, बल्कि यह दुनिया के प्रमुख व्यापारिक मार्गों का चौराहा भी है. युद्ध के कारण समुद्री जहाजों को अपने रास्ते बदलने पड़ रहे हैं, जिससे माल पहुंचने में देरी हो रही है और बीमा की लागत बढ़ चुकी है. मोबाइल फोन से लेकर कारों के पुर्जों और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो सकती है. अगर यह जंग लंबी खिंचती है, तो दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग हब ठप पड़ सकते हैं, जिससे बाजार में रोजमर्रा के सामान की भारी किल्लत पैदा हो जाएगी. 

बुनियादी ढांचे का विनाश और मानवीय त्रासदी

युद्ध केवल सीमाओं तक तो सीमित नहीं रहता है. अब हाल ही में ईरान और उसके सहयोगियों ने क्षेत्रीय देशों के पावर प्लांट्स और पानी साफ करने वाले डीसेलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी दी है. गल्फ देशों में पीने के पानी की आपूर्ति इन संयंत्रों पर टिकी है. अगर इन्हें नुकसान पहुंचता है, तो करोड़ों लोगों के सामने पानी और बिजली का संकट खड़ा हो जाएगा. अस्पतालों में बिजली गुल होने और जरूरी दवाओं की सप्लाई रुकने से एक ऐसी मानवीय त्रासदी पैदा होगी जिसे ठीक करने में दुनिया को दशकों लग जाएंगे. 

विकास की रफ्तार पर 'रिवर्स गियर'

पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने जो तकनीकी और आर्थिक प्रगति की है, यह महायुद्ध उस पर ब्रेक लगा सकता है. जलवायु परिवर्तन से लड़ने और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ने के लिए जो फंड इस्तेमाल होना चाहिए था, वह अब रक्षा बजट और युद्ध की भरपाई में खर्च होगा. विकासशील देशों का कर्ज बढ़ेगा और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम पीछे छूट जाएंगे. कुल मिलाकर, यह जंग मानवता को शांति और समृद्धि के रास्ते से हटाकर अनिश्चितता और विनाश के एक अंधेरे दौर में ले जा सकती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Global Economic Crisis US Israel Iran War Strait Of Hormuz
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