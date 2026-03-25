क्या ईरान के पास भी हैं ICBM मिसाइलें, जानें ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है इनकी रेंज?

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Iran ICBM Missile: मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. ईरान ने कथित तौर पर हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के एक रणनीतिक सैन्य अड्डे डीएगो गार्सिया पर हमला किया है. इस हमले के लिए ईरान ने लगभग 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया. यह उसकी पिछली 2000 से 2500 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज से एक बड़ी छलांग थी. इससे पहले जनवरी में ईरान ने यह भी दावा किया था कि उसने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है. यह मिसाइल 10000 किलोमीटर तक की दूरी को तय करने में सक्षम है. इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ईरान के पास सचमुच ICBM हैं. आइए जानते हैं कि क्या होती है इनकी रेंज.

ईरान की मिसाइल क्षमता में विस्तार

हाल के सैन्य घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक में प्रगति की है. हालांकि इस बात पर अभी भी वैश्विक बहत जारी है कि क्या उसके सिस्टम ICBM की तकनीकी परिभाषा को पूरी तरह से पूरा करते हैं. अगर 10000 किलोमीटर की मारक क्षमता का दावा सही है तो यह ईरान को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल हमला करने की क्षमता है.

4000 किलोमीटर तक हमला करने की कोशिश

हाल ही में कथित तौर पर डिएगो गार्सिया को निशाना बनाने की कोशिश ने एक साफ ऑपरेशनल छलांग का प्रदर्शन किया है. 4000 किलोमीटर के मारक क्षमता वाली मिसाइलें तैनात करके ईरान ने अपनी तय सीमाओं से आगे बढ़ाने की अपनी क्षमता को दिखाया है. यह कदम क्षेत्रीय प्रतिरोध से हटकर लंबी दूरी की रणनीतिक क्षमता की तरफ बदलाव का एक संकेत है.

ईरान की मिसाइलें और उनकी मारक क्षमता

ईरान के मिसाइल जखीरे में मध्य और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं. Sejjil और Kheibar जैसी मिसाइलें 2000 से 2500 किलोमीटर के दायरे में लक्ष्यों को भेदने में सक्षम हैं. इसमें इजरायल और यूरोप के कुछ हिस्से जैसे क्षेत्र शामिल हैं. इस बीच Qaem जैसे नए सिस्टम कथित तौर पर 10000 किलोमीटर तक की रेंज के साथ विकसित किए जा रहे हैं. Khorramshahr-4 मिसाइल एक और एडवांस्ड प्लेटफॉर्म है जिसे लंबी दूरी तक मार करने के लिए बेहतर बनाया जा रहा है.

कितनी होती है मिसाइल की रेंज?

मिसाइल की रेंज को कुछ श्रेणियों में बांटा जाता है. ICBM मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है. IRBM की रेंज 3000 से 5500 किलोमीटर होती है. वहीं MRBM की रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर के बीच होती है और SRBM की रेंज 1000 किलोमीटर से कम होती है.

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