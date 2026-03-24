हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndian Army: यह है भारतीय सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंट, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच जान लें जवाब

Indian Army: यह है भारतीय सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंट, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच जान लें जवाब

Indian Army: मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है. इसी बीच आइए जानते हैं भारत की सबसे बड़ी रेजिमेंट के बारे में. आइए जानते हैं इसमें कितनी बटालियन हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 24 Mar 2026 07:38 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Indian Army: ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान परमाणु क्षेत्रों के पास हमलों की खबरों ने पूरी दुनिया की चिंता को और बढ़ा दिया है. इसी बीच सैन्य शक्ति और संरचना को लेकर होने वाली चर्चाओं ने एक बार फिर से सब का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. आइए जानते हैं कि भारतीय सेना में सबसे बड़ी रेजिमेंट कौन सी है.

सबसे बड़ी इन्फैंट्री टुकड़ी 

अगर आकर को पारंपरिक इन्फेंट्री रेजिमेंटों के मामले में मापा जाए तो जाट रेजिमेंट को सबसे बड़ी रेजिमेंट माना जाता है. लगभग 23 बटालियन और उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित अपने मुख्यालय के साथ इस रेजिमेंट ने युद्ध के मैदान में अपनी बेहतरीन कार्य क्षमता और प्रदर्शन की एक मजबूत विरासत को स्थापित किया है. बड़े संघर्षों में लंबे समय तक सेवा देने के इसके इतिहास ने इसे भारतीय सेना की सबसे प्रमुख रेजीमेंटों में से एक बना दिया है.

बटालियन की संख्या के मामले में कौन आगे? 

हालांकि अगर आधुनिक कॉम्बैट टुकड़ियों को ध्यान में रखा जाए तो मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट बटालियनों की संख्या के मामले में सबसे बड़ी रेजिमेंटों में से एक है.  लगभग 27 बटालियनों के साथ यह कई पारंपरिक इन्वेंटरी रेजिमेंटों से आगे निकल जाती है.

सामूहिक शक्ति के मामले में कौन आगे? 

अगर संयुक्त शक्ति की बात करें तो गोरखा ब्रिगेड सबसे अलग और खास स्थान रखती है. सात गोरखा राइफल्स रेजिमेंटों में फैली इस ब्रिगेड में लगभग 40 बटालियनें शामिल हैं. अपनी बहादुरी और खास पहचान के लिए विश्व स्तर पर मशहूर गोरखा सैनिक सेना की ऑपरेशनल तत्परता और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं. 

कुछ सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाली रेजिमेंटों

हालांकि आकार काफी जरूरी है लेकिन किसी रेजिमेंट की प्रतिष्ठा को परिभाषित करने में उसका ऐतिहासिक गौरव और शौर्य भी उतना ही जरूरी होता है. 1750 के दशक में स्थापित मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फैंट्री रेजिमेंट है. दूसरी तरफ सिख रेजिमेंट दुनिया की सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त रेजिमेंटों में से एक है.

इन सबके अलावा कई अन्य रेजिमेंट भी सेना की शक्ति और विरासत को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान देती हैं. राजपूताना राइफल काफी पुरानी और प्रतिष्ठित रेजिमेंटो में से एक है. इसी के साथ विशिष्ट पैरा सेना की सबसे आधुनिक और अग्रणी क्षमता को लीड करती है. इसमें 15 बटालियनें शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: आम भारतीय से 2.5 गुना ज्यादा कमाते हैं दिल्ली वाले, जानें कितनी है एवरेज सालाना कमाई?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 24 Mar 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Gorkha Regiment Indian Army Jat Regiment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Indian Army: यह है भारतीय सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंट, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच जान लें जवाब
यह है भारतीय सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंट, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच जान लें जवाब
जनरल नॉलेज
बिहार का सबसे अमीर नेता कौन, जानें नेटवर्थ और कहां-कहां से होती है कमाई?
बिहार का सबसे अमीर नेता कौन, जानें नेटवर्थ और कहां-कहां से होती है कमाई?
जनरल नॉलेज
कमाई के मामले में किस राज्य के लोग सबसे आगे, इनके सामने कहां टिकते हैं दिल्ली वाले?
कमाई के मामले में किस राज्य के लोग सबसे आगे, इनके सामने कहां टिकते हैं दिल्ली वाले?
जनरल नॉलेज
Delhi Economic Survey: आम भारतीय से 2.5 गुना ज्यादा कमाते हैं दिल्ली वाले, जानें कितनी है एवरेज सालाना कमाई?
आम भारतीय से 2.5 गुना ज्यादा कमाते हैं दिल्ली वाले, जानें कितनी है एवरेज सालाना कमाई?
Advertisement

वीडियोज

Lamborghini Urus SE India review 2026 | Auto Live #urus #lamborghini
Renault Kiger : 10,000 Plus km Ownership Review | Auto Live
Mahindra XEV 9S vs Kia Carens Clavis EV | Best 7 Seater EV? | Comparison | Auto Live
Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'आपसे फिर मिलने की चाह...', विधान परिषद से उद्धव ठाकरे की विदाई पर बोले एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्र: 'आपसे फिर मिलने की चाह...', विधान परिषद से उद्धव ठाकरे की विदाई पर बोले एकनाथ शिंदे
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के लिए साउथ में सिरदर्द बनीं ये 3 फिल्में, बंपर कमाई से किया बेहाल
'धुरंधर 2' के लिए साउथ में सिरदर्द बनीं ये 3 फिल्में, बंपर कमाई से किया बेहाल
आईपीएल 2026
Who is Kal Somani: कौन हैं राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक काल सोमानी? 15000 करोड़ देकर खरीदी RR
कौन हैं राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक काल सोमानी? 15000 करोड़ देकर खरीदी RR
इंडिया
तेल-गैस का इंतजाम, शांति ही समाधान... मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी
तेल-गैस का इंतजाम, शांति ही समाधान... मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच राज्यसभा में बोले PM मोदी
विश्व
10 साल में कैसे डूबी पाकिस्तान की लुटिया? अमेरिकी पत्रकार ने खोल दी पड़ोसी मुल्क की पोल
10 साल में कैसे डूबी पाकिस्तान की लुटिया? अमेरिकी पत्रकार ने खोल दी पड़ोसी मुल्क की पोल
लाइफस्टाइल
Sanskrit House Names: घर में चाहते हैं सुख-शांति और समृद्धि? चुनें संस्कृत के 10 पवित्र नाम, जो बदल देंगे माहौल
घर में चाहते हैं सुख-शांति और समृद्धि? चुनें संस्कृत के 10 पवित्र नाम, जो बदल देंगे माहौल
यूटिलिटी
बिजली बिल कम करने के आसान तरीके, हर महीने बचेंगे इतने रुपये
बिजली बिल कम करने के आसान तरीके, हर महीने बचेंगे इतने रुपये
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget