यह है भारतीय सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंट, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच जान लें जवाब

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Indian Army: ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान परमाणु क्षेत्रों के पास हमलों की खबरों ने पूरी दुनिया की चिंता को और बढ़ा दिया है. इसी बीच सैन्य शक्ति और संरचना को लेकर होने वाली चर्चाओं ने एक बार फिर से सब का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. आइए जानते हैं कि भारतीय सेना में सबसे बड़ी रेजिमेंट कौन सी है.

सबसे बड़ी इन्फैंट्री टुकड़ी

अगर आकर को पारंपरिक इन्फेंट्री रेजिमेंटों के मामले में मापा जाए तो जाट रेजिमेंट को सबसे बड़ी रेजिमेंट माना जाता है. लगभग 23 बटालियन और उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित अपने मुख्यालय के साथ इस रेजिमेंट ने युद्ध के मैदान में अपनी बेहतरीन कार्य क्षमता और प्रदर्शन की एक मजबूत विरासत को स्थापित किया है. बड़े संघर्षों में लंबे समय तक सेवा देने के इसके इतिहास ने इसे भारतीय सेना की सबसे प्रमुख रेजीमेंटों में से एक बना दिया है.

बटालियन की संख्या के मामले में कौन आगे?

हालांकि अगर आधुनिक कॉम्बैट टुकड़ियों को ध्यान में रखा जाए तो मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट बटालियनों की संख्या के मामले में सबसे बड़ी रेजिमेंटों में से एक है. लगभग 27 बटालियनों के साथ यह कई पारंपरिक इन्वेंटरी रेजिमेंटों से आगे निकल जाती है.

सामूहिक शक्ति के मामले में कौन आगे?

अगर संयुक्त शक्ति की बात करें तो गोरखा ब्रिगेड सबसे अलग और खास स्थान रखती है. सात गोरखा राइफल्स रेजिमेंटों में फैली इस ब्रिगेड में लगभग 40 बटालियनें शामिल हैं. अपनी बहादुरी और खास पहचान के लिए विश्व स्तर पर मशहूर गोरखा सैनिक सेना की ऑपरेशनल तत्परता और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं.

कुछ सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाली रेजिमेंटों

हालांकि आकार काफी जरूरी है लेकिन किसी रेजिमेंट की प्रतिष्ठा को परिभाषित करने में उसका ऐतिहासिक गौरव और शौर्य भी उतना ही जरूरी होता है. 1750 के दशक में स्थापित मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फैंट्री रेजिमेंट है. दूसरी तरफ सिख रेजिमेंट दुनिया की सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त रेजिमेंटों में से एक है.

इन सबके अलावा कई अन्य रेजिमेंट भी सेना की शक्ति और विरासत को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान देती हैं. राजपूताना राइफल काफी पुरानी और प्रतिष्ठित रेजिमेंटो में से एक है. इसी के साथ विशिष्ट पैरा सेना की सबसे आधुनिक और अग्रणी क्षमता को लीड करती है. इसमें 15 बटालियनें शामिल हैं.

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