हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजT20 World Cup 2026: वर्ल्डकप का एक मैच कराने में कितना आता है खर्चा, बांग्लादेश टीम नहीं आएगी भारत तो किसे होगा ज्यादा नुकसान?

T20 World Cup 2026: वर्ल्डकप का एक मैच कराने में कितना आता है खर्चा, बांग्लादेश टीम नहीं आएगी भारत तो किसे होगा ज्यादा नुकसान?

T20 World Cup 2026: बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए भारत ना आने का फैसला किया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर बांग्लादेश भारत नहीं आता तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 Jan 2026 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच पहले हुई सहमति के मुताबिक पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में न्यूट्रल जगह पर खेले जाएंगे. अब बांग्लादेश के साथ भी ऐसे ही स्थिति बन रही है. रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश टीम ने टूर्नामेंट के लिए भारत ना आने का फैसला किया है. इसकी पुष्टि बांग्लादेश के स्पोर्ट्स कंसल्टेंट आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर की है. इसी बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी करना आखिर कितना महंगा होता है और अगर बांग्लादेश भारत नहीं आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा.

वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी की असली कीमत 

वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी करना काफी ज्यादा महंगा होता है. 2023 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई ने अनुमान लगाया था कि सिर्फ प्रति मैच ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू ही लगभग 138.7 करोड़ थी. ब्रॉडकास्टिंग के अलावा मेजबान बॉर्ड स्टेडियम को अपग्रेड करने में भारी निवेश करता है. 2023 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने आईसीसी मानकों को पूरा करने के लिए 10 स्टेडियम में प्रति वैल्यू लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए थे. अब क्योंकि ज्यादातर खर्चे पूरे टूर्नामेंट के लिए किए जाते हैं इस वजह से किसी एक मैच की सटीक और अलग-अलग निकालना काफी मुश्किल होता है.

यात्रा, रहने और ऑपरेशनल खर्च

मेजबान बोर्ड मेहमान टीमों की यात्रा और रहने की जिम्मेदारी भी उठाता है. इसमें फाइव स्टार होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट और प्रैक्टिस की सुविधाएं शामिल होती हैं. सिर्फ सुरक्षा के लिए खासकर वर्ल्ड कप मैचों के लिए केंद्र और राज्य एजेंसी के बीच तालमेल की जरूरत होती है. 

अगर बांग्लादेश भारत नहीं आता तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा 

अगर बांग्लादेश भारत नहीं आता है तो सबसे बड़ा नुकसान भारत या फिर बीसीसीआई को नहीं बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और खुद बांग्लादेश को ही होगा. शेड्यूल किए गए मैच खेलने से मना करने पर बांग्लादेश को आईसीसी से मिलने वाले रेवेन्यू शेयर और संभावित प्राइज मनी का नुकसान हो सकता है.

इन सबसे हटकर ग्लोबल टूर्नामेंट में मैच से हटने से एक देश की इंटरनेशनल क्रिकेटिंग देश के तौर पर विश्वसनीयता और भरोसे पर असर पड़ता. बीसीसीआई और आईसीसी को विज्ञापन या शेड्यूलिंग में लचीलेपन में कुछ नुकसान हो सकता है लेकिन आईपीएल और कई बड़ी प्रॉपर्टीज के साथ वह झटके को झेलने के लिए बेहतर स्थिति में हैं.

ये भी पढ़ें: सद्दाम हुसैन से मादुरो तक... इन लोगों ने ली थी अमेरिका से दुश्मनी, जानें किसका क्या हुआ हाल?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 04 Jan 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket T20 World Cup 2026 Hosting Cost
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें अमेरिका के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर निधि दत्ता बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
Advertisement

वीडियोज

Ankita Bhandari Hatyakand: Uttarakhand के Ankita Bhandari हत्याकांड पर बड़ी खबर | Dehradun
Top News: अभी की बड़ी खबरें | ABP News | Delhi Double Murder |Bulldozer Action | Maduro | Trump
Delhi के Shahdara इलाके में डबल मर्डर से मच गई सनसनी | Delhi News | Virendra Kumar Bansal
Sambhal Bulldozer Action: संभल में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन | SDM Court | Hajipur
क्या Venezuela बनने जा रहा है दूसरा इराक? Trump और Maduro की बड़ी कहानी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें अमेरिका के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर निधि दत्ता बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
इंडिया
फ्लाइट में पावर बैंक लेकर जाना पड़ सकता है भारी, जानें क्या है DGCA का नया नियम? गलती से भी न रखें ये चीजें 
फ्लाइट में पावर बैंक लेकर जाना पड़ सकता है भारी, जानें क्या है DGCA का नया नियम? गलती से भी न रखें ये चीजें 
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
जनरल नॉलेज
American Delta Force: कैसे होती है अमेरिकी डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग, भारत में इसके मुकाबले कौन से कमांडो?
कैसे होती है अमेरिकी डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग, भारत में इसके मुकाबले कौन से कमांडो?
ट्रेंडिंग
"थार का हाहाकार" चालक ने लापरवाही से फुटपाथ पर दौड़ाई कार- यूजर्स का खौल उठा खून, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget