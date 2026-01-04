Nicolas Maduro Arrest: दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध, प्रतिबंध, गुप्त ऑपरेशन और सत्ता परिवर्तन के जरिए बार-बार वैश्विक राजनीति को आकार दिया है. जिन भी नेताओं ने सीधे अमेरिकी हितों को चुनौती दी है या फिर जिन्हें खतरा माना गया उन्हें अक्सर गंभीर परिणामों का ही सामना करना पड़ा. हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने हिरासत में लिया. इसी बीच आइए जानते हैं कि और किन लोगों ने अमेरिका से दुश्मनी ली थी और उनका क्या हाल हुआ.

निकोलस मादुरो को लिया हिरासत में

अमेरिकी सरकार ने लंबे समय से वेनेजुएला में निकोलस के शासन को सत्तावादी बताया है. उन्होंने निकोलस के प्रशासन पर मानवाधिकारों का उल्लंघन और नार्को आतंकवाद का आरोप भी लगाया है. हाल ही में ऑपरेशन एब्सलूट रिजॉल्व नाम के एक अमेरिकी नेतृत्व वाली सैन्य कार्रवाई के तहत वेनेजुएला में हवाई हमले किए गए इसके बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया जहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा.

सद्दाम हुसैन

कुछ ही मामले अमेरिकी हस्तक्षेप को सद्दाम हुसैन के मामले से ज्यादा साफ तौर से दिखाते हैं. 1990 में कुवैत पर उनके आक्रमण ने इराक को वाशिंगटन के साथ टकराव के रास्ते पर ला दिया था. सालों बाद अमेरिका ने इराक पर सामूहिक विनाश के हथियार रखने का आरोप लगाया. यह एक ऐसा दावा था जिसकी कभी पुष्टि ही नहीं हुई. 2003 में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक पर हमला किया. इससे सद्दाम का शासन उखड़ गया और उस साल दिसंबर में उन्हें तिकरित के पास पकड़ लिया गया. मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इराकी अदालत द्वारा मुकदमा चलाया गया और 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दे दी गई.

मैनुअल नोरिएगा

मैनुअल नोरिएगा कभी अमेरिका का सहयोगी और सीआईए का एजेंट था. ड्रग तस्करी और खुफिया जानकारी लीक करने के आरोपों के बाद उसकी स्थिति खराब हो गई. 1989 में अमेरिका ने ऑपरेशन जस्ट कॉज के तहत पनामा पर हमला किया. इसके बाद मैनुअल नोरिएगा को सत्ता से हटा दिया गया और अमेरिका को सौंप दिया गया. मैनुअल नोरिएगा को पनामा वापस भेजे जाने से पहले अमेरिकी जेलों में कई साल रखा गया और इसी बीच 2017 में उसकी मृत्यु हो गई.

जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज

जुआन का मामला एक अधिक कानूनी तरीका दिखाता है. होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति पर अमेरिकी अभियोजकों ने बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी के आरोप लगाए थे. उन्हें 2022 में अमेरिका को सौंप दिया गया था. हालांकि उन्हें दिसंबर 2025 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक विवादास्पद माफी मिली. लेकिन होंडुरास के अधिकारियों ने तुरंत एक अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.

