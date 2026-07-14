INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSonam Wangchuk Hunger Strike: अगर अनशन के दौरान हो जाए किसी की मौत तो क्या मुआवजा देती है सरकार? जानिए नियम

Sonam Wangchuk Hunger Strike: अगर अनशन के दौरान हो जाए किसी की मौत तो क्या मुआवजा देती है सरकार? जानिए नियम

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल अभी भी जारी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर भूख हड़ताल के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो क्या सरकार मुआवजा देती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 14 Jul 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल; मौत पर मुआवजे का सवाल उठा।
  • भारतीय कानून भूख हड़ताल में मौत पर मुआवजा अनिवार्य नहीं मानता।
  • सरकार मानवीय आधार या राजनीतिक कारणों से मुआवजा दे सकती है।
  • बातचीत द्वारा समझौते में वित्तीय सहायता या नौकरी संभव है।

Sonam Wangchuk Hunger Strike: भारत में लंबे समय से सार्वजनिक मुद्दों और सरकारी नीतियों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए शांतिपूर्ण विरोध के तौर पर भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया जाता रहा है. एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जंतर मंतर पर चल रही भूख हड़ताल देश में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है. दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में नीट यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की जा रही है.  जैसे-जैसे यह भूख हड़ताल आगे बढ़ रही है कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर भूख हड़ताल के दौरान किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो क्या होगा? क्या सरकार के लिए परिवार को मुआवजा देना कानूनी रूप से जरूरी है? आइए जानते हैं क्या है इन सवालों के जवाब.


क्या ऐसे मामलों में मुआवजा देना जरूरी है?

भारतीय कानून के तहत ऐसा कोई भी तय नियम नहीं है जिसके तहत भूख हड़ताल के दौरान किसी व्यक्ति की मौत होने पर सरकार के लिए मुआवजा देना अनिवार्य हो जाए. क्योंकि भूख हड़ताल को आमतौर पर किसी व्यक्ति का अपनी मर्जी से किया गया काम माना जाता है इस वजह से प्रशासन सिर्फ इसलिए मुआवजा देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है कि मौत विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई है. 

खास हालातों में मुआवजे का ऐलान किया जा सकता है 

वैसे तो कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं है लेकिन सरकारें खास मामलों में आर्थिक मदद देने का फैसला कर सकती हैं. अगर भूख हड़ताल किसी बड़े सार्वजनिक मुद्दे से जुड़ी है या फिर लोगों का काफी ध्यान खींच रही है तो मानवीय आधार पर या फिर राजनीतिक वजहों से मुआवजा का ऐलान किया जा सकता है. इस तरह की मदद आमतौर पर मुख्यमंत्री राहत कोष या फिर प्रधानमंत्री राहत कोष जैसे खास फंड से अनुग्रह राशि के तौर पर दी जाती है.

यह भी पढ़ेंः इस देश में पूजा करने पर जाना पड़ सकता है जेल, मंदिरों पर भी लगाया हुआ है सख्त प्रतिबंध

राहत बातचीत का हिस्सा भी हो सकती है 

कुछ मामलों में प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच बातचीत से विरोध खत्म होने से पहले कोई समझौता हो जाता है. ऐसी व्यवस्था के तहत सरकार आर्थिक मदद, परिवार के किसी सदस्य को नौकरी या फिर दूसरी तरह की सहायता दे सकती है. ये फायदे किसी कानूनी जरूरत के बजाय आपसी समझौतों पर आधारित होते हैं.

भूख हड़ताल के बारे में कानून क्या कहता है? 

वैसे तो संविधान शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है लेकिन अधिकारियों की जिम्मेदारी लोगों की जान की सुरक्षा करना भी है. अगर भूख हड़ताल करने वाले की सेहत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है तो प्रशासन दखल दे सकता है और उस व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेज सकता है.

यह भी पढ़ेंः ईरान की किन मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मचाई तबाही, जानें हर एक की ताकत?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk Hunger Strike Compensation Government Compensation Rules India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Sonam Wangchuk Hunger Strike: अगर अनशन के दौरान हो जाए किसी की मौत तो क्या मुआवजा देती है सरकार? जानिए नियम
अगर अनशन के दौरान हो जाए किसी की मौत तो क्या मुआवजा देती है सरकार? जानिए नियम
जनरल नॉलेज
US Iran War: हवा में उड़ता अभेद्य किला! अंदर से कैसा दिखता है रूस का Tu-214PU विमान? जो परमाणु हमले में भी सुरक्षित
हवा में उड़ता अभेद्य किला! अंदर से कैसा दिखता है रूस का Tu-214PU विमान? जो परमाणु हमले में भी सुरक्षित
जनरल नॉलेज
इस देश में पूजा करने पर जाना पड़ सकता है जेल, मंदिरों पर भी लगाया हुआ है सख्त प्रतिबंध
इस देश में पूजा करने पर जाना पड़ सकता है जेल, मंदिरों पर भी लगाया हुआ है सख्त प्रतिबंध
जनरल नॉलेज
रूस..अमेरिका या चीन नहीं, इस देश ने बनाई थी दुनिया की पहली मिसाइल
रूस..अमेरिका या चीन नहीं, इस देश ने बनाई थी दुनिया की पहली मिसाइल
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
E20 पेट्रोल पर आया वो सर्वे, जो उड़ा देगा केंद्र सरकार की नींद, NDA समर्थक ही हो गए खिलाफ, आंकड़ों ने चौंकाया
E20 पेट्रोल पर आया वो सर्वे, जो उड़ा देगा केंद्र सरकार की नींद, NDA समर्थक ही हो गए खिलाफ, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: गिरफ्तारी और बेल के बाद वीणा मानवी रोने लगीं, नितिन नवीन का नाम क्यों लिया?
बांकीपुर उपचुनाव: गिरफ्तारी और बेल के बाद वीणा मानवी रोने लगीं, नितिन नवीन का नाम क्यों लिया?
इंडिया
E20 पेट्रोल में गन्ने का रस, इसलिए फ्यूल टैंक पर आईं चीटियां? नितिन गडकरी ने ABP न्यूज को बताया सच
E20 पेट्रोल में गन्ने का रस, इसलिए फ्यूल टैंक पर आईं चीटियां? नितिन गडकरी ने ABP न्यूज को बताया सच
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 18: 'वेलकम टू द जंगल' तीसरे मंडे हुई फुस्स, 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई, जानें- टोटल कलेक्शन
वेलकम टू द जंगल' तीसरे मंडे हुई फुस्स, 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई, जानें- टोटल कलेक्शन
स्पोर्ट्स
सूर्यकुमार यादव की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, BCCI सूत्र का टीम इंडिया में उनकी वापसी पर बड़ा खुलासा
सूर्यकुमार यादव की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, BCCI सूत्र का टीम इंडिया में उनकी वापसी पर बड़ा खुलासा
इंडिया
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बोलीं- ‘दो दिन ज्यादा बीत गए, पर अभी तक...'
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बोलीं- ‘दो दिन ज्यादा बीत गए, पर अभी तक...'
नौकरी
कर्नाटक में 4,723 सरकारी पदों पर भर्ती शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
कर्नाटक में 4,723 सरकारी पदों पर भर्ती शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
टेक्नोलॉजी
वैज्ञानिकों ने बना ली दिमाग जैसी धाकड़ चिप, तुरंत पकड़ लेगी गड़बड़ी, जानें कहां होगा यूज
वैज्ञानिकों ने बना ली दिमाग जैसी धाकड़ चिप, तुरंत पकड़ लेगी गड़बड़ी, जानें कहां होगा यूज
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget