Nitin Gadkari Interview: E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं. कोई कह रहा है कि इसमें गन्ने का रस होता है, तो कोई दावा कर रहा है कि इसकी वजह से गाड़ी पर चींटियां लग जाती हैं. अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इन सभी दावों को पूरी तरह गलत बताया है. उन्होंने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर भरोसा न करें.

'एथेनॉल शराब की तरह होता है'

एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में गडकरी ने कहा कि एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है, यह न तो गन्ने का रस है और न ही कोई मीठी चीज. उन्होंने कहा, "जब व्हिस्की या रम की बोतल खुलती है तो क्या वहां चींटियां आती हैं? एथेनॉल भी उसी तरह का अल्कोहल है. इसलिए यह कहना कि E20 पेट्रोल मीठा है या उस पर चींटियां लगती हैं, पूरी तरह गलत है."

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'झूठी बातें फैलाई जा रही हैं'

केंद्रीय मंत्री का कहना है कि E20 पेट्रोल को लेकर जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है. उन्होंने बताया कि उनके मंत्रालय के पास अब तक E20 पेट्रोल से जुड़ी कोई आधिकारिक शिकायत नहीं आई है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर करीब 53 वीडियो जरूर सामने आए हैं, लेकिन उनमें से कई में गलत और भ्रामक जानकारी दिखाई गई है.

समस्या हो तो सीधे शिकायत करें

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि अगर किसी को सच में E20 पेट्रोल से कोई दिक्कत हुई है, तो वह मंत्रालय की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा सकता है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर शिकायत की खुद जांच कराई जाएगी.

माइलेज पर भी दिया जवाब

माइलेज को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि शहर में चलने वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल और सामान्य पेट्रोल की माइलेज लगभग बराबर रहती है. हालांकि, हाईवे पर E20 से थोड़ी कम माइलेज मिल सकती है, क्योंकि एथेनॉल की ऊर्जा पेट्रोल से थोड़ी कम होती है.

अफवाहों से बचने की सलाह

नितिन गडकरी ने लोगों से कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर तुरंत भरोसा न करें. किसी भी बात को सच मानने से पहले उसकी सही जानकारी जरूर जांच लें और तथ्यों के आधार पर ही फैसला करें.