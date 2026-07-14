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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS Iran War: हवा में उड़ता अभेद्य किला! अंदर से कैसा दिखता है रूस का Tu-214PU विमान? जो परमाणु हमले में भी सुरक्षित

US Iran War: हवा में उड़ता अभेद्य किला! अंदर से कैसा दिखता है रूस का Tu-214PU विमान? जो परमाणु हमले में भी सुरक्षित

ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग में रूस ने राजधानी तेहरान में अपना Tu-214PU विमान उतार दिया है. इसके बाद से जंग और बढ़ने के आसार लग रहे हैं. चलिए जानें कि रूस का यह विमान कैसा है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 14 Jul 2026 10:58 AM (IST)
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US Iran War: पश्चिम एशिया में इस वक्त बारूद का ढेर बिछा हुआ है. अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच दुश्मनी इस हद तक बढ़ चुकी है कि कभी भी भीषण जंग छिड़ सकती है. इसी बेहद नाजुक और तनावपूर्ण माहौल के बीच रूस ने एक ऐसा चौंकाने वाला कदम उठाया है कि जिससे सभी के होश उड़ गए हैं. रूस का एक बेहद खास और रहस्यमयी विमान सीधे ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच चुका है. मॉस्को के इस बड़े फैसले ने साफ कर दिया है कि वह इस महासंकट में ईरान के साथ मजबूती से खड़ है. चलिए जानें कि रूस का Tu-214PU विमान अंदर से कैसा है.

क्या है रूस का Tu-214PU विमान?

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि तेहरान की धरती पर उतरने वाला यह कोई साधारण यात्री या फिर मालवाहक जहाज नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह रूस का बेहद खतरनाक Tu-214PU एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट है. सैन्य गलियारों में इस विमान को डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय का विमान कहा जाता है. इस विमान को रूस ने ईरान भेजकर बिना कुछ कहे अमेरिका और इजरायल को एक बहुत बड़ा और कड़ा राजनीतिक संदेश दिया है. हालांकि रूस की सरकार ने इस खुफिया मिशन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

इसे क्यों कहते हैं प्रलय का विमान?

आखिर इस उड़ते हुए जहाज को प्रलय का विमान क्यों कहा जाता है, इसे समझना बहुत जरूरी है. दरअसल यह विमान उस भयानक स्थिति के लिए तैयार किया गया है जब किसी देश पर परमाणु हमला हो जाए या फिर सरकार का जमीनी मुख्यालय पूरी तरह से तबाह हो जाए. ऐसी आपातकालीन स्थिति में भी देश का शीर्ष नेतृत्व सुरक्षित रहकर काम कर सके, यही इस जहाज का मुख्य काम है. इसके भीतर एक पूरा डिजिटल वॉर-रूम होता है, जहां से राष्ट्रपति और सेना प्रमुख सुरक्षित रहकर जंग का संचालन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Iran Missiles: ईरान की किन मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मचाई तबाही, जानें हर एक की ताकत?

उड़ते हुए कमांड सेंटर की ताकत

यह अत्याधुनिक विमान असल में हवा में तैरता हुआ एक बेहद मजबूत और सुरक्षित कमांड पोस्ट है. इसमें जमीन से संपर्क टूटने की हालत में भी पूरे देश और सेना को कंट्रोल करने की गजब की क्षमता होती है. इस विमान को उड़ाने के लिए तीन क्रू-मेंबर्स की जरूरत होती है, जिसमें पायलट, को-पायलट और फ्लाइट इंजीनियर शामिल हैं. इसके अंदर बेहद सुरक्षित ऑपरेशंस रूम बनाए गए हैं, जहां बैठकर रूस के बड़े सैन्य अधिकारी किसी भी युद्ध के दौरान पल-पल की रणनीति तय कर सकते हैं.

Tu-214PU विमान की खूबियां

तकनीकी तौर पर यह रूस के यात्री विमान Tu-214 का एक विशेष सैन्य रूप बै, जिसे सिर्फ सरकारी और सेना की सुरक्षा जरूरतों के लिए ढाला गया है. यह विमान करीब 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में दौड़ सकता है. इतना ही नहीं, यह बिना रुके एक बार में लगभग 6500 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने की ताकत रखता है. इसमें बेहद आधुनिक और कूट भाषा वाले सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं, जिनको हैक करना या जिनके सिग्नलों को ब्लॉक करना नामुमकिन है.

टॉप सीक्रेक है इसकी अंदरूनी बनावट

इस विमान के अंदर देश के वीआईपी और बड़े नेताओं के लिए बेहद आरामदायक और निजी केबिन भी बने हुए हैं, जो पूरी तरह साउंडप्रूफ यानी आवाज रोधी हैं. यह विमान रूस के बेहद रोसिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन द्वारा संचालित किया जाता है. इसकी सुरक्षा और इसके अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें इतनी गोपनीय हैं कि उनको आज तक पूरी दुनिया से पूरी तरह से छिपाकर रखा गया है. इसके भीतर की बनावट और नक्शा पूरी तरह से टॉप-सीक्रेट है, जिसके बारे में बाहर कोई जानकारी नहीं है.

यह भी पढ़ें: रूस..अमेरिका या चीन नहीं, इस देश ने बनाई थी दुनिया की पहली मिसाइल

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 10:58 AM (IST)
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