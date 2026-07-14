US Iran War: पश्चिम एशिया में इस वक्त बारूद का ढेर बिछा हुआ है. अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच दुश्मनी इस हद तक बढ़ चुकी है कि कभी भी भीषण जंग छिड़ सकती है. इसी बेहद नाजुक और तनावपूर्ण माहौल के बीच रूस ने एक ऐसा चौंकाने वाला कदम उठाया है कि जिससे सभी के होश उड़ गए हैं. रूस का एक बेहद खास और रहस्यमयी विमान सीधे ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच चुका है. मॉस्को के इस बड़े फैसले ने साफ कर दिया है कि वह इस महासंकट में ईरान के साथ मजबूती से खड़ है. चलिए जानें कि रूस का Tu-214PU विमान अंदर से कैसा है.

क्या है रूस का Tu-214PU विमान?

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि तेहरान की धरती पर उतरने वाला यह कोई साधारण यात्री या फिर मालवाहक जहाज नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह रूस का बेहद खतरनाक Tu-214PU एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट है. सैन्य गलियारों में इस विमान को डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय का विमान कहा जाता है. इस विमान को रूस ने ईरान भेजकर बिना कुछ कहे अमेरिका और इजरायल को एक बहुत बड़ा और कड़ा राजनीतिक संदेश दिया है. हालांकि रूस की सरकार ने इस खुफिया मिशन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

इसे क्यों कहते हैं प्रलय का विमान?

आखिर इस उड़ते हुए जहाज को प्रलय का विमान क्यों कहा जाता है, इसे समझना बहुत जरूरी है. दरअसल यह विमान उस भयानक स्थिति के लिए तैयार किया गया है जब किसी देश पर परमाणु हमला हो जाए या फिर सरकार का जमीनी मुख्यालय पूरी तरह से तबाह हो जाए. ऐसी आपातकालीन स्थिति में भी देश का शीर्ष नेतृत्व सुरक्षित रहकर काम कर सके, यही इस जहाज का मुख्य काम है. इसके भीतर एक पूरा डिजिटल वॉर-रूम होता है, जहां से राष्ट्रपति और सेना प्रमुख सुरक्षित रहकर जंग का संचालन कर सकते हैं.

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उड़ते हुए कमांड सेंटर की ताकत

यह अत्याधुनिक विमान असल में हवा में तैरता हुआ एक बेहद मजबूत और सुरक्षित कमांड पोस्ट है. इसमें जमीन से संपर्क टूटने की हालत में भी पूरे देश और सेना को कंट्रोल करने की गजब की क्षमता होती है. इस विमान को उड़ाने के लिए तीन क्रू-मेंबर्स की जरूरत होती है, जिसमें पायलट, को-पायलट और फ्लाइट इंजीनियर शामिल हैं. इसके अंदर बेहद सुरक्षित ऑपरेशंस रूम बनाए गए हैं, जहां बैठकर रूस के बड़े सैन्य अधिकारी किसी भी युद्ध के दौरान पल-पल की रणनीति तय कर सकते हैं.

Tu-214PU विमान की खूबियां

तकनीकी तौर पर यह रूस के यात्री विमान Tu-214 का एक विशेष सैन्य रूप बै, जिसे सिर्फ सरकारी और सेना की सुरक्षा जरूरतों के लिए ढाला गया है. यह विमान करीब 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में दौड़ सकता है. इतना ही नहीं, यह बिना रुके एक बार में लगभग 6500 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने की ताकत रखता है. इसमें बेहद आधुनिक और कूट भाषा वाले सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं, जिनको हैक करना या जिनके सिग्नलों को ब्लॉक करना नामुमकिन है.

टॉप सीक्रेक है इसकी अंदरूनी बनावट

इस विमान के अंदर देश के वीआईपी और बड़े नेताओं के लिए बेहद आरामदायक और निजी केबिन भी बने हुए हैं, जो पूरी तरह साउंडप्रूफ यानी आवाज रोधी हैं. यह विमान रूस के बेहद रोसिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन द्वारा संचालित किया जाता है. इसकी सुरक्षा और इसके अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें इतनी गोपनीय हैं कि उनको आज तक पूरी दुनिया से पूरी तरह से छिपाकर रखा गया है. इसके भीतर की बनावट और नक्शा पूरी तरह से टॉप-सीक्रेट है, जिसके बारे में बाहर कोई जानकारी नहीं है.

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