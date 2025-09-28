हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजट्रेन से मथुरा गई थीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कैसी है उनकी स्पेशल ट्रेन? जानें सबकुछ

ट्रेन से मथुरा गई थीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कैसी है उनकी स्पेशल ट्रेन? जानें सबकुछ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा यात्रा पर महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन से गई. इस यात्रा के लिए महाराजा एक्सप्रेस का 16 कोच का स्पेशल रेक इस्तेमाल किया गया था. यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 28 Sep 2025 08:14 AM (IST)
Published at : 28 Sep 2025 08:14 AM (IST)
Tags :
Vrindavan Mathura Droupadi Murmu PRESIDENT
Embed widget