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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSonia Gandhi Biography: क्या होता है संगच्छध्वं संवदध्वं...सोनिया गांधी ने अपनी किताब में किस वेद से लिया है यह अंश?

Sonia Gandhi Biography: क्या होता है संगच्छध्वं संवदध्वं...सोनिया गांधी ने अपनी किताब में किस वेद से लिया है यह अंश?

Sonia Gandhi Biography: सोनिया गांधी की आत्मकथा में ऋग्वेद के कुछ श्लोक का जिक्र है. आइए जानते हैं कि क्या होता है उनका मतलब और इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 12 Nov 2026 03:36 PM (IST)
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  • सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग' में जीवन के पड़ाव.
  • किताब में ऋग्वेद अंश, भारत को घर बनाने की यात्रा.
  • यह अंश कहता है: मिलकर चलें, बोलें, सामंजस्य में रहें.
  • सामूहिक चेतना, एकता और सद्भाव के प्रतीक हैं ये मंत्र.

Sonia Gandhi Biography: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा "बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव" मंगलवार को रिलीज की गई. इस किताब में उनके जीवन के जरूरी पड़ावों को याद किया गया है जिनमें राजीव गांधी से उनकी शादी, गांधी परिवार में बहू के रूप में उनकी भूमिका, इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के साथ उनके रिश्ते और पिछले 5 दशकों के राजनीतिक घटनाक्रम शामिल हैं. 

उन्होंने इन अनुभवों को अपने नजरिए से पेश किया है. किताब की शुरुआती पन्नों में ऋग्वेद का एक अंश दिया गया है जो सामूहिक उद्देश्य और सामंजस्य को दर्शाता है. संगच्छध्वं संवदध्वं वाक्यांश ऋग्वेद 10.191 के संज्ञान सूक्त के दूसरे मंत्र से लिया गया है. आइए जानते हैं क्या होता है इसका मतलब.

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यह अंश और इसका स्थान 

रिपोर्ट के मुताबिक इस किताब में ऋग्वेद 10.191.2-4 के मित्रों का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है. इन पंक्तियों का मतलब है एक साथ चलें, एक साथ बोलें और आपके मन एक दूसरे के साथ तालमेल में हों. आपका उद्देश्य एक हो, आपके दिल एक दूसरे के प्रति सामंजस्यपूर्ण हों और आपके विचार एक दिशा में हों. ताकि आप एकजुट होकर रह सकें. 

सोनिया गांधी ने इस अंश को किताब के शुरुआती पन्नों में रखा है. ठीक उस पन्ने के बाद जो उनके बच्चों और उनके पोते-पोतियों को समर्पित है. यह अंश किताब के शीर्षक में झलकने वाली उस यात्रा से जुड़ता है, एक ऐसी महिला की कहानी जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ लेकिन जिसने इस देश को अपना घर मान लिया. 


Sonia Gandhi Biography: क्या होता है संगच्छध्वं संवदध्वं...सोनिया गांधी ने अपनी किताब में किस वेद से लिया है यह अंश?

संज्ञान सूक्त और इसकी संरचना 

यह सूक्त ऋग्वेद के दसवें मंडल का 191वां सूक्त है. इसे संज्ञान  सूक्त के नाम से जाना जाता है. वेद यूनियन के मुताबिक इसके ऋषि समवनन अंगिरस हैं. पहले मंत्र के देवता अग्नि हैं जबकि दूसरे से चौथे मंत्र तक के देवता संज्ञान हैं. ये सामूहिक चेतना और एकता का प्रतीक हैं. इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंदों का इस्तेमाल किया गया है.

वैदिक परंपरा में इस सूक्त का पाठ वैदिक अध्ययन या पाठ के समापन पर किया जाता है. इसका उद्देश्य लोगों के बीच मतभेदों को सुलझाने में मदद करना और उनमें एकता की भावना को बढ़ावा देना है. इस वजह से यह सूक्त व्यक्तिगत व्यवहार और समुदाय की व्यवस्था पर रोशनी डालता है. इसमें भौतिक समृद्धि को सहयोग, आपसी विचार-विमर्श और भावनात्मक तालमेल से जोड़ा गया है. यहां एकता को न सिर्फ अनुष्ठानों में बल्कि रोजमर्रा के आपसी व्यवहार में भी अपनाने पर जोर दिया गया है.


Sonia Gandhi Biography: क्या होता है संगच्छध्वं संवदध्वं...सोनिया गांधी ने अपनी किताब में किस वेद से लिया है यह अंश?

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चार मंत्र एक संदेश 

पहला मंत्र ऋग्वेद 10.191.1 अग्नि को समृद्धि और सद्गुणों के स्रोत के रूप में बताता है. इसकी संस्कृत शुरुआत इस प्रकार है " संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ । इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥" इस मंत्र में पवित्र स्थान पर जल रही अग्नि से धन, ज्ञान और सुख देने की प्रार्थना की गई है. यहां अग्नि को सिर्फ एक भौतिक तत्व के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी अध्यात्मिक और सामाजिक ऊर्जा के रूप में देखा गया है जो लोगों को एक सजा केंद्र के इर्द-गिर्द एकजुट करती है.

दूसरा मंत्र "सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते ॥" है.  यह लोगों को एक साथ चलने, एक साथ बोलने और एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए प्रेरित करता है. इसमें प्राचीन काल के देवताओं का उदाहरण दिया गया है जो आपसी सहमति से अपने हिस्से साझा करते थे. 

तीसरा मंत्र ऋग्वेद 10.191.3 सामूहिक परामर्श, एक एकजुट सभा, साझा विचारों और सामूहिक चेतना की बात करता है. यह एक साझा दृष्टिकोण और सभी की भलाई के लिए सामूहिक योगदान की बात करता है. इसका मतलब है कि वैचारिक मतभेदों को भुलाकर, साझा नीतियां बनाई जाएं और एक सुव्यवस्थित सभा का गठन किया जाए. 

चौथा मंत्र ऋग्वेद 10.191.4 इस बात की कामना करता है कि लोगों के लक्ष्य, दिल और विचार एक हो जाएं. यह प्रेम, साझा संकल्प और सामंजस्य को सुख और शांति के साथ रहने का आधार बताता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 03:36 PM (IST)
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