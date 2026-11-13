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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS Mayor Salary: US में मेयर को कितनी मिलती है सैलरी, रुपये में यह रकम कितनी?

US Mayor Salary: US में मेयर को कितनी मिलती है सैलरी, रुपये में यह रकम कितनी?

US Mayor Salary: अमेरिका में मेयर का वेतन शहर के हिसाब से अलग-अलग होता है. आइए जानते हैं सभी शहरों के मेयर के वेतन के बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 13 Nov 2026 10:38 AM (IST)
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  • अमेरिका में मेयर का वेतन शहर, ज़िम्मेदारियों पर निर्भर है।
  • छोटे शहरों में वेतन कम, बड़े में करोड़ों मिलता।
  • सैन फ्रांसिस्को में सर्वाधिक, लॉस एंजिल्स मेयर ₹3.09 करोड़।

US Mayor Salary: अमेरिका में मेयर का वेतन काफी अलग-अलग होता है. यह शहर की आबादी, बजट और उनके पद से जुड़ी जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है. एक छोटे शहर के मेयर को शायद कम वेतन मिले जबकि बड़े महानगर के मेयर सालाना कई करोड़ रुपये कमा सकते हैं. आंकड़ों के मुताबिक छोटे शहरों में मेयर का सालाना वेतन लगभग $9000 से शुरू होता है. इसी के साथ सैन फ्रांसिस्को में यह 40900 डॉलर से भी ज्यादा है.

3 नवंबर को हुए लॉस एंजेलिस के मेयर चुनाव के बाद इन आंकड़ों पर लोगों का ध्यान गया है. इसमें केरल में जन्मी सिटी काउंसिल सदस्य नित्या रमन ने मौजूदा मेयर करेन बास को हराया है.

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अमेरिका में मेयर कितना कमाते हैं? 

मेयर के लिए कोई एक तय राष्ट्रीय वेतन नहीं है. छोटे शहरों में सालाना वेतन 9000 डॉलर से 80000 डॉलर तक हो सकता है. यह भारतीय रुपये में लगभग 8.5 लाख रुपये से 75 लाख रुपये के बराबर है. बड़े महानगरों में मेयर का वेतन $2 लाख से 4,09,000 डॉलर या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है. यह लगभग ₹2 करोड़ से ₹3.85 करोड़ के बराबर है. 

यूएस मेयर रिपोर्ट के मुताबिक पूरे अमेरिका में एक मेयर का औसत सालाना वेतन 56,822 डॉलर है. अनुभव और पूर्णकालिक भूमिकाओं को ध्यान में रखें तो औसत मूल वेतन 80,032 डॉलर तक पहुंच सकता है. यह लगभग 75.2 लाख के बराबर है. 


US Mayor Salary: US में मेयर को कितनी मिलती है सैलरी, रुपये में यह रकम कितनी?

अमेरिका के बड़े शहरों में मेयर का वेतन 

सैन फ्रांसिस्को में मेयर का वेतन सबसे ज्यादा है. यह सालाना वेतन $3,93,097 से $4,09,391 के बीच है. यह भारतीय रुपये में लगभग 3.70 करोड़ रुपये से 3.85 करोड़ के बराबर है. हालांकि वर्तमान मेयर डेनियल ल्यूरी सिर्फ $1 का प्रतीकात्मक वार्षिक वेतन लेते हैं जो लगभग ₹94 के बराबर है. 

वे मेयर जो ज्यादा वेतन लेने से इनकार कर देते हैं 

कुछ मेयर अपने पद के लिए पूरा वेतन न लेने का फैसला करते हैं. सैन फ्रांसिस्को के डेनियल ल्यूरी, पद के लिए निर्धारित वार्षिक वेतन सीमा के बावजूद, केवल $1 लेते हैं. न्यूयॉर्क शहर में मेयर जोरन ममदानी ने सिटी काउंसिल द्वारा मंजूर की गई वेतन वृद्धि को लेने से इनकार कर दिया था. इस बढ़ोतरी से उनका सालाना वेतन बढ़कर $305,800 यानी लगभग ₹2.88 करोड़ हो जाता है.

लॉस एंजेलिस में मेयर को सालाना $3,28,395 मिलते हैं. यह लगभग 3.09 करोड़ रुपये है. 3 नवंबर को चुनी गई नित्या रमन 14 दिसंबर को पदभार संभालने पर इस वेतन की हकदार होंगी. उन्होंने चुनाव में मौजूद मेयर करेन बास को हराया था.

फिलाडेल्फिया की मेयर चेरेल पार्कर को सालाना $2,69,708 मिलते हैं. यह लगभग ₹2.54 करोड़ के बराबर है. न्यूयॉर्क शहर के मेयर का वेतन $2,58,750 है. यानी लगभग ₹2.43 करोड़. इसी के साथ मैनहट्टन में ग्रेसी मैंशन नाम का एक आधिकारिक आवास में मिलता है.

बोस्टन की मेयर मिशेल वू को सालाना $2,50,000 मिलते हैं. यह लगभग ₹2.35 करोड़ के बराबर है. वॉशिंगटन डीसी के मेयर को भी सालाना इतनी ही राशि मिलती है. 


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पार्ट टाइम और फुल टाइम मेयर के पद

यह भूमिका हमेशा फुल टाइम नहीं होती है. छोटे शहरों और कस्बों में, मेयर अक्सर पार्ट टाइम काम करते हैं. यही वजह है कि उनका वेतन कम होता है. वर्जीनिया के नॉरफॉक शहर के मेयर को सालाना $9000 मिलते हैं. यह लगभग ₹8.46 लाख हैं. ओक्लाहोमा सिटी के मेयर को सालाना 24000 डॉलर मिलते हैं. यह लगभग ₹22.56 लाख हैं.

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वेतन के अलावा मिलने वाले लाभ 

बड़े शहरों के फुल टाइम मेयरों को अतिरिक्त सरकारी फायदा मिल सकता है. इनमें सरकारी गाड़ी, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और सुरक्षा जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं. न्यू यॉर्क शहर के मेयर को आधिकारिक सरकारी आवास के रूप में ग्रेसी मेंशन भी मिलता है.

आंकड़ों से यह पता चलता है कि अमेरिका में मेयर के पद का आर्थिक मूल्य पूरे देश में काफी अलग-अलग होता है. हालांकि राष्ट्रीय औसत से एक मोटा अंदाजा मिल सकता है लेकिन असल वेतन इस बात पर निर्भर करता है कि शहर कौन सा है और यह पद फुल टाइम है या फिर नहीं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 10:38 AM (IST)
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