हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRehman Dakait: क्राइम के मामले में दाऊद इब्राहिम का भी बाप था पाकिस्तान का रहमान डकैत, जानिए उसकी कुंडली

Rehman Dakait: क्राइम के मामले में दाऊद इब्राहिम का भी बाप था पाकिस्तान का रहमान डकैत, जानिए उसकी कुंडली

Rehman Dakait: हाल ही में रिलीज हुई आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान के एक गैंगस्टर रहमान डकैत का नाम फिर से सुर्खियों में ला दिया है. आइए जानते हैं कौन था पाकिस्तान का यह गैंगस्टर.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Dec 2025 04:01 PM (IST)
Rehman Dakait: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की रिलीज ने पाकिस्तान के सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से एक रहमान डकैत के बारे में लोगों की जिज्ञासा को फिर से बढ़ा दिया है. अक्षय खन्ना ने ल्यारी के इस गैंगस्टर का डरावना किरदार निभाया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि असली रहमान डकैत कौन था और आखिर क्यों डरता था उससे दाऊद इब्राहिम भी.

ल्यारी की सड़कों से अंडरवर्ल्ड के सिंहासन तक 

रहमान डकैत का असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच था. रहमान का जन्म कराची के ल्यरी में हुआ था. यह इलाका काफी लंबे समय से गैंग कल्चर और ड्रग्स तस्करी से जुड़ा रहा है. उसके जन्म वर्ष के बारे में रिपोर्ट अलग-अलग है और यह 1975 और 1980 के बीच बताई जाती है. आपको बता दें कि रहमान का बचपन अपराध से घिरा हुआ था. उसके पिता मोहम्मद दादल एक जाने माने ड्रग तस्कर थे. रहमान 13 साल की उम्र तक अपना पहला हिंसक हमला कर चुका था और यही उसकी खून खराबे से भरी जिंदगी की शुरुआत थी. 

अपनी ही मां की हत्या 

जो चीज रहमान डकैत को दूसरे गैंगस्टरों से अलग बनाती थी वह थी उसकी क्रूरता. उसके खिलाफ सबसे भयानक आरोपों में से एक उसकी अपनी मां की हत्या थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपनी मां का गला घोट दिया और उसके शव को छत के पंखे से लटका दिया था. ऐसा कहा जाता है कि उसे शक था कि उसकी मां के संबंध एक दूसरी गैंग के सदस्य से हैं. 

ल्यारी के निवासी और कानून परिवर्तन सूत्रों ने अक्सर रहमान के गैंग को एक ऐसे गैंग के रूप में बताया जो आतंक के जरिए राज करता था. सिर काटना और शवों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना उसके शासन का हिस्सा बन गए थे. उसका नाम ही पूरे मोहल्ले को चुप करने के लिए काफी था.

दाऊद इब्राहिम से टकराव

रहमान डकैत की बदनामी तब ज्यादा बढ़ गई जब उसका रास्ता दाऊद इब्राहिम से टकराया. यह भारत का सबसे वांछित गैंगस्टर था और पाकिस्तान में बस गया था. ऐसा कहा जाता है कि यह टकराव कराची में विवादित जमीन को लेकर शुरू हुआ था. इसे दाऊद के नेटवर्क ने कथित तौर पर रहमान के साथियों से छीन लिया था. इसके बाद इलाके के इतिहास में अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक टकरावों में से एक हुआ.

जब बातचीत फेल हो गई तो रहमान ने कथित तौर पर दाऊद के भाई नूर उल हक को किडनैप कर लिया और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया. नूर उल हक बाद में 2009 में रहस्यमय हालातों में मारा गया. इस एक काम ने ही रहमान डकैत का क्रिमिनल दुनिया में नाम बना दिया. क्योंकि काफी कम लोगों में दाऊद इब्राहिम को सीधे चुनौती देने और जिंदा बचने की हिम्मत थी.

ल्यारी गैंग का साम्राज्य और लोगों का डर 

बाबा लाडला और उजैर बलूच जैसे बदनाम साथियों के साथ मिलकर रहमान ने ल्यारी को लगभग बिना कानून वाला इलाका बना दिया था. गैंग की क्रूरता कराची के सबसे बुरे दौर की पहचान बन चुकी थी जिसमें दुश्मनों को डर फैलाने के लिए सबके सामने मारा जाता था.

रहमान डकैत का अंत 

रहमान डकैत का राज 9 अगस्त 2009 को खत्म हो गया जब वह कराची में एक पुलिस एनकाउंटर में मर गया. उसकी मौत ल्यारी के गैंग वॉर के एक दौर के खत्म होने की निशानी थी लेकिन हिंसा का अंत नहीं. उसके बाद लीडरशिप उसके चचेरे भाई उजैर बलूच के हाथों में आ गई.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 14 Dec 2025 04:01 PM (IST)
Dawood Ibrahim Dhurandhar Rehman Dakait
Embed widget