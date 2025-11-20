देश के किस मुख्यमंत्री को मिला है सबसे खतरनाक सिक्योरिटी कवर, किस नंबर पर आते हैं नीतीश कुमार?

बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की. चुनाव में जीत के बाद आज नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है. नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. नीतीश कुमार का यह शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई एनडीए के नेता मौजूद रहे.

नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह भी चर्चा में आ गया कि देश के किन-किन मुख्यमंत्री को सबसे खतरनाक सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है और नीतीश कुमार उस लिस्ट में किस नंबर पर आते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि देश के किस मुख्यमंत्री को सबसे खतरनाक सिक्योरिटी कवर मिला है और इसमें नीतीश कुमार किस नंबर पर आते हैं.



किस मुख्यमंत्री को मिला है सबसे खतरनाक सिक्योरिटी कवर



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे एडवांस सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है. योगी आदित्यनाथ को जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है. अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की स्पेशल सिक्योरिटी विंग और यूपी पुलिस के पास भी है. पहले योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी में एनएसजी कमांडो रहते थे, लेकिन 2024 में वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी को हटाकर सीआरपीएफ को जिम्मेदारी दी गई. योगी आदित्यनाथ के सभी कार्यक्रमों में ASL जैसी पीएम लेवल की जांच होती है. वहीं योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी का यह मॉडल देश के किसी भी सीएम के मुकाबले सबसे कड़ा माना जाता है.



हिमंता बिस्वा और रेखा गुप्ता को भी मिला है जेड प्लस सिक्योरिटी कवर

योगी आदित्यनाथ के अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को भी जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है. पहले हिमंता बिस्वा को केवल नॉर्थ ईस्ट में जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी मिलती थी, लेकिन अब उन्हें पूरे देश में जेड प्लस सिक्योरिटी कवर दिया गया है. इसके साथ ही हिमंता बिस्वा उन कुछ मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं, जिन्हें ऑल इंडिया जेड प्लस सुरक्षा मिलती है. वहीं हिमंता बिस्वा के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाल ही में हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा को भी मजबूत किया गया था. रेखा गुप्ता को भी अब जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है. वहीं दिल्ली पुलिस ने उनके लिए दो लेयर सुरक्षा सिस्टम भी तैयार किया है.



नीतीश कुमार की सिक्योरिटी भी नहीं है किसी से कम



दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही नीतीश कुमार भी सिक्योरिटी की लिस्ट में सबसे ऊपर के स्थान पर आते हैं. नीतीश कुमार को भी जेड प्लस सिक्योरिटी और ASL सुरक्षा मिलती है. इसके अलावा उन्हें बिहार विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2000 के तहत भी कवर दिया गया है. उनकी सुरक्षा में लगभग 200 ट्रेंड कमांडो तैनात रहते हैं. इसके अलावा नीतीश कुमार की सुरक्षा में एसएसजी में शामिल आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनएसजी और एसपीजी जैसी स्पेशल फोर्सेज के कमांडो भी शामिल हैं. नीतीश कुमार की सुरक्षा तीन लेयर में बंटी हुई है, जिसमें सबसे नजदीक की लेयर में एसएसजी कमांडो रहते हैं. वहीं मीडियम लेयर में स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स और बाहरी लेयर में स्थानीय पुलिस रहती है.

