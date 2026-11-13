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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCook Food In Space: अंतरिक्ष में खाना बनाने की तकनीक तैयार कर रहा डीयू, कहां तक पहुंची रिसर्च?

Cook Food In Space: अंतरिक्ष में खाना बनाने की तकनीक तैयार कर रहा डीयू, कहां तक पहुंची रिसर्च?

Cook Food In Space: डीयू के वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए डीप स्पेस मिशन के तहत सेल लाइंस से कार्बोहाइड्रेट बनाने की तकनीक पर शोध कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें बायो-ई3 अवॉर्ड मिला है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 13 Nov 2026 08:35 AM (IST)
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Cook Food In Space: अंतरिक्ष की असीम दूरियों और लंबी अंतरिक्ष यात्राओं पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ताजा, पौष्टिक और भरोसेमंद भोजन की व्यवस्था करना होती है. धरती से अंतरिक्ष यान में सीमित मात्रा में ही खाने-पीने का सामान ले जाया जा सकता है, जो समय के साथ खत्म हो जाता है. इसी बड़ी चुनौती का स्थायी समाधान खोजने के लिए अब दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के वैज्ञानिक आगे आए हैं. डीयू की प्रयोगशालाओं में एक ऐसी अनूठी तकनीक पर काम चल रहा है, जो अंतरिक्ष मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में ही भोजन तैयार करने का रास्ता साफ कर सकती है. आइए इस बारे में और समझें.

अंतरिक्ष मिशन और भोजन की बड़ी चुनौती

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जब अंतरिक्ष यात्री हफ्तों या महीनों के लिए अंतरिक्ष यात्रा पर निकलते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या लंबी अवधि तक टिकने वाले खान-पान की होती है. अंतरिक्ष के शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल में साधारण तरीके से खाना पकाना या उगाना मुमकिन नहीं होता है. ऐसे में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के सामने हमेशा यह चिंता रहती है कि अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे अभियानों के दौरान पर्याप्त ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट कैसे मिले. इसी समस्या से पार पाने के लिए वैज्ञानिक अब पारंपरिक खेती के विकल्पों से हटकर प्रयोगशाला आधारित तकनीकों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

सेल लाइंस के जरिए कार्बोहाइड्रेट उत्पादन

इस महत्वपूर्ण दिशा में कदम बढ़ाते हुए डीयू का एक विशेष शोध समूह अंतरिक्ष में भोजन की कमी दूर करने के लिए खास रिसर्च कर रहा है. वैज्ञानिक प्रयोगशाला में सेल लाइंस (कोशिका रेखाओं) का उपयोग करके सीधे स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करने की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं. इस तकनीक की मदद से भविष्य में अंतरिक्ष यान के भीतर ही कृत्रिम और वैज्ञानिक तरीकों से खाने योग्य पोषक तत्व तैयार किए जा सकेंगे, जिससे लंबी दूरी के डीप स्पेस अभियानों में यात्रियों को भोजन की भारी किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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Cook Food In Space: अंतरिक्ष में खाना बनाने की तकनीक तैयार कर रहा डीयू, कहां तक पहुंची रिसर्च?

जैव प्रौद्योगिकी विभाग से मिला सम्मान

डीयू के वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और भोजन उत्पादन के क्षेत्र में किए जा रहे इस क्रांतिकारी और दूरदर्शी शोध को राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी पहचान मिली है. इस शोध समूह के उत्कृष्ट कार्यों और वैज्ञानिक संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा प्रतिष्ठित डिजाइन बायो-ई3 अवॉर्ड से नवाजा गया है. यह पुरस्कार इस बात का प्रमाण है कि डीयू के वैज्ञानिक केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे भविष्य की अंतरिक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक और ठोस तकनीक तैयार करने में जुटे हुए हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 13 Nov 2026 08:35 AM (IST)
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