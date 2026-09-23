रोज एक करोड़ रुपये खर्च करे मुकेश अंबानी, तो कितने साल में खत्म होगी उनकी दौलत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उनकी यह संपत्ति Reliance Industries व Jio से जुड़ी है.

मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं और उनकी बेशुमार दौलत अक्सर चर्चा में रहती है. 2026 में भी Reliance Industries के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर लोगों में सबसे ऊपर हैं. Hurun Global Rich List 2026 के अनुसार, उनके पास करीब 9.8 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है. ऐसे में अगर मुकेश अंबानी हर दिन अपनी दौलत में से 1 करोड़ रुपये खर्च करें और इस दौरान उन्हें किसी भी तरह की नई कमाई न हो, तो उनकी पूरी संपत्ति खत्म होने में आखिर कितने साल लगेंगे. तो आइए आज जानते हैं कि मुकेश अंबानी रोज एक करोड़ रुपये खर्च करे तो कितने साल में उनकी दौलत खत्म होगी.

मुकेश अंबानी की संपत्ति मुख्य रूप से Reliance Industries से जुड़ी है. कंपनी का कारोबार पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, रिटेल, मीडिया और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कई क्षेत्रों में फैला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Reliance करीब 125 अरब डॉलर का रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी है. उनकी संपत्ति में Jio और Reliance से जुड़े कारोबार की बड़ी भूमिका है. Jio के 500 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं.

रोज 1 करोड़ रुपये खर्च करने पर कितने दिन चलेगी दौलत?

अगर मुकेश अंबानी अपनी करीब 9.8 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति में से रोजाना 1 करोड़ खर्च करते हैं, तो यह रकम करीब 9,80,000 दिनों तक चल सकती है. अब 9.8 लाख दिनों को साल में बदलें तो 365 दिनों के हिसाब से यह करीब 2,685 साल होते हैं. अगर मुकेश अंबानी हर दिन 1 करोड़ रुपये खर्च करते रहें और इस दौरान उनकी कोई नई कमाई न हो, निवेश से कोई रिटर्न न मिले और संपत्तियों की कीमत में भी कोई बदलाव न आए, तो भी उनकी मौजूदा पूरी दौलत खत्म होने में करीब 2,685 साल लग सकते हैं.

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मुकेश अंबानी की दौलत का बड़ा हिस्सा कहां है?

मुकेश अंबानी की संपत्ति का बड़ा हिस्सा कंपनियों में हिस्सेदारी और दूसरी एसेट्स से जुड़ा हुआ है, जिनकी वैल्यू बाजार के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है. इसी कारण मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति का आंकड़ा समय के साथ बदलता रहता है. ऐसे में अगर मुकेश अंबानी अपनी कुल संपत्ति में से रोजाना 1 करोड़ रुपये खर्च करते हैं तो उनकी पूरी संपत्ति खत्म होने में कई सदियां लग जाएंगी. उनकी संपत्ति कितने समय तक चलेगी, यह बाजार में उनकी संपत्तियों की कीमत और नेटवर्थ में होने वाले बदलाव पर निर्भर करता है.

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