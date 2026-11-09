ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में उठा-पटक, दुनिया के पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ड्रॉप

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हैरान कर देने वाला फैसला लिया है. चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने साफ कर दिया है कि न्यूजीलैंड के साथ आने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए मार्नस लाबुशेन का चयन नहीं किया जाएगा. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की चार मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर से होगी.

टेस्ट में मार्नस लाबुशेन का बल्लेबाजी औसत कभी 56 का हुआ करता था, वह कभी दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हुआ करते थे. अब हाल इतने बुरे हैं कि पिछली 13 पारियों से लाबुशेन पचासा तक नहीं जड़ पाए हैं. उनके बल्ले से आखिरी टेस्ट शतक जुलाई 2023 में आया था. लाबुशेन को बल्लेबाजी में शायद ही कभी इतना संघर्ष करना पड़ा हो. साल 2026 में वह केवल एक बार 40 रनों का आंकड़ा छू पाए हैं.

लाबुशेन का चयन नहीं होगा

लाबुशेन का शतकों का सूखा 49 पारियों से चला आ रहा है. चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा, "मौजूदा स्थिति में हम पहले टेस्ट के लिए मार्नस के नाम पर विचार नहीं करेंगे. उनकी टीम में जगह को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आती रही हैं, इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे इस फैसले से उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी.

चयनकर्ताओं ने लाबुशेन को उनके निकट भविष्य पर स्पष्टता देने का भी प्रयास किया है. चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने यह भी कहा कि लाबुशेन अब बिना किसी अनिश्चितता के घरेलू क्रिकेट पर ध्यान दे पाएंगे.

पिछले साल उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया था. उसके बाद लाबुशेन ने 10 टेस्ट मैचों में केवल 23.66 के खराब औसत से रन बनाए हैं. पिछली 19 पारियों में वह सिर्फ 2 फिफ्टी लगा पाए हैं.

3 साल में नहीं बने 1000 रन

मार्नस लाबुशेन के लिए सिर्फ साल 2026 ही खराब नहीं रहा है. उनकी टेस्ट फॉर्म पिछले तीन साल से खराब रही है. बल्लेबाजी में उनका हाथ तंग है कि तीन साल में वो कुल मिलाकर एक हजार रन नहीं बना सके हैं. साल 2024 से लेकर अब तक उन्होंने 23 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें वह केवल 987 रन बना पाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला है, लेकिन 8 फिफ्टी जरूर आई हैं.

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