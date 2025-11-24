हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस मुगल बादशाह के हरम में थीं सबसे ज्यादा औरतें, कैसे होता था इनका चुनाव?

किस मुगल बादशाह के हरम में थीं सबसे ज्यादा औरतें, कैसे होता था इनका चुनाव?

Mughal Emperor Haram: मुगल दौर का हरम सिर्फ परदे के पीछे छिपी औरतों की दुनिया नहीं था, बल्कि साम्राज्य की ताकत और रुतबा बड़े पैमाने पर था. इन हरमों की चमक और रहस्य आज भी इतिहासकारों को आकर्षित करती है.

By : निधि पाल | Updated at : 24 Nov 2025 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

मुगलों के पुराने किले की दीवारों पर आज भी दर्ज उन राजों की परछाइयां दिखाई देती हैं, जिन्हें कभी आम लोगों की नजरों से दूर रखा गया था. माना जाता है कि मुगल बादशाहों के हरम सिर्फ ऐशो-आराम की जगहें नहीं थे, बल्कि सत्ता, राजनीति और रिश्तों के ऐसे जाल थे, जिनसे पूरे साम्राज्य की दिशा बदल जाती थी. लेकिन इनमें सबसे विशाल हरम किस बादशाह का था? और इन हरमों में औरतों का चुनाव आखिर होता कैसे था? आइए जानते हैं.

सबसे सुरक्षित हरम

मुगल इतिहास में हरम को लेकर जितनी कहानियां प्रचलित हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को सिर्फ इसके ऐशो-आराम वाले पहलू ही दिखाई देते हैं. पर असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी, सख्त और राजनीतिक थी. और इसी पूरे ढांचे के केंद्र में था मुगल बादशाह अकबर का हरम, मुगल काल का सबसे बड़ा, सबसे संगठित और सबसे सुरक्षित हरम कहा जाता था. 

किसके हरम में सबसे ज्यादा औरतें

इतिहासकारों के अनुसार अकबर के हरम में लगभग 5,000 महिलाएं थीं. यह संख्या सिर्फ पत्नी या बेगमों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें दासियां, नर्तकियां, राजनीतिक कारणों से लाई गई महिलाएं, रिश्तेदार, महिला कर्मचारी, शिक्षिकाएं, संगीतकार, मालिश करने वाली, रसोइया, दर्जिन, राजनर्तकियां और यहां तक कि महिला सुरक्षाकर्मी भी शामिल थीं. यानी हरम एक ऐसा पूरा महिला शहर था, जिसमें अलग-अलग भूमिकाओं वाली हजारों महिलाएं रहती थीं.

कैसे होता था उन औरतों का चयन

हरम में शामिल होने वाली महिलाओं का चयन कई तरीकों से होता था, जैसे राजघरानों के बीच रिश्तेदारी मजबूत करने के लिए विवाह किया जाता था, जिससे राजनीतिक गठबंधन सुरक्षित रहता था. कई महिलाएं स्वेच्छा से मनोरंजन या सेवा वर्ग में शामिल होती थीं. कुछ महिलाएं युद्धों के दौरान बंदी बनकर आती थीं, हालांकि अकबर के समय ऐसे मामलों में इन्हें सामान्य जीवन और शिक्षा देने के भी उदाहरण मौजूद हैं. हर महिला को उसकी भूमिका के आधार पर अलग अलग रहने की जगह, सुविधाएं और सुरक्षा मिलती थी.

प्रशासनिक केंद्र था अकबर का हरम

अकबर का हरम सिर्फ आनंद या मनोरंजन का स्थान नहीं था. यह एक तरह का प्रशासनिक केंद्र था जहां से कई राजनीतिक फैसले प्रभावित होते थे. हरम की प्रमुख महिलाएं, जैसे अकबर की पसंदीदा बेगम रुकैया सुल्तान, जोधा बाई, और सलीमा सुल्तान महत्वपूर्ण नीतिगत चर्चाओं का हिस्सा रहती थीं. हरम की अपनी एक सख्त व्यवस्था और कानून भी थे, जिनका पालन करना अनिवार्य था.

हरम की सुरक्षा

हरम की सुरक्षा सबसे बड़े रहस्यों में से एक थी. इसके चारों तरफ कई घेरों में सुरक्षा तैनात रहती थी और सबसे अंदरूनी सुरक्षा में पुरुषों की जगह महिला सैनिक और किन्नर नियुक्त किए जाते थे. इससे यह सुनिश्चित होता था कि बाहरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति भीतर प्रवेश न कर सके. हरम का जीवन आम कल्पना से बिल्कुल अलग था. यहां रहने वाली महिलाएं संगीत, साहित्य, चित्रकला, प्रशासन, युद्धकला, भाषा और धर्म की शिक्षा लेती थीं. कई महिलाएं इतनी प्रभावशाली हो जाती थीं कि उनकी सलाह पर विदेशी नीतियां तक तय होती थीं.

यह भी पढ़ें: रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने से कैसे बदल जाएगी दुनिया की सप्लाई चेन, किन देशों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 24 Nov 2025 05:58 PM (IST)
Tags :
Mughal Emperor Akbar Harem Mughal Emperor Haram
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
IND vs SA: क्या गुवाहाटी टेस्ट जीत पाएगी टीम इंडिया? टेस्ट क्रिकेट में कितने रनों का है सबसे बड़ा सफल रन चेज
क्या गुवाहाटी टेस्ट जीत पाएगी टीम इंडिया? टेस्ट क्रिकेट में कितने रनों का है सबसे बड़ा सफल रन चेज
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन से सदमें में अमिताभ बच्चन, रोती दिखीं हेमा मालिनी, अंतिम संस्कार की तस्वीरों ने किया इमोशनल
धर्मेंद्र के निधन से सदमें में अमिताभ बच्चन, रोती दिखीं हेमा मालिनी, तस्वीरों ने किया इमोशनल
Advertisement

वीडियोज

धर्मेंद्र के जाने से शोक की लहर में डूबा पूरा बॉलीवुड
Actor Dharmendra Passes Away:'सबकी मदद करने वाले चले गए ',धमेंद्र को याद कर भावुक हुए Nitin Gadkari
Actor Dharmendra Passes Away: हिंदी सिनेमा के एक और युग का अंत | Bollywood Legend
Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
IND vs SA: क्या गुवाहाटी टेस्ट जीत पाएगी टीम इंडिया? टेस्ट क्रिकेट में कितने रनों का है सबसे बड़ा सफल रन चेज
क्या गुवाहाटी टेस्ट जीत पाएगी टीम इंडिया? टेस्ट क्रिकेट में कितने रनों का है सबसे बड़ा सफल रन चेज
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन से सदमें में अमिताभ बच्चन, रोती दिखीं हेमा मालिनी, अंतिम संस्कार की तस्वीरों ने किया इमोशनल
धर्मेंद्र के निधन से सदमें में अमिताभ बच्चन, रोती दिखीं हेमा मालिनी, तस्वीरों ने किया इमोशनल
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
बादलों से भी ऊपर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सफाई कर्मचारी, वीडियो देख बाहर आ जाएंगी आंखें
बादलों से भी ऊपर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सफाई कर्मचारी, वीडियो देख बाहर आ जाएंगी आंखें
लाइफस्टाइल
Thanksgiving Day 2025: ये है परिवार को Thank You बोलने का दिन, जानें अमेरिका में क्यों और कब से मनाया जा रहा 'थैंक्सगिविंग डे'
ये है परिवार को Thank You बोलने का दिन, जानें अमेरिका में क्यों और कब से मनाया जा रहा 'थैंक्सगिविंग डे'
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget