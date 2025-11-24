हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने से कैसे बदल जाएगी दुनिया की सप्लाई चेन, किन देशों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने से कैसे बदल जाएगी दुनिया की सप्लाई चेन, किन देशों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध के खत्म होने से सप्लाई चेन पूरी तरह बदल सकती है. आइए जानें कि कौन सा देश इसका फायदा उठाएगा और किसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 24 Nov 2025 03:51 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया की नजरें अब रूस-यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की संभावनाओं पर टिकी हैं. यह सिर्फ एक युद्ध की समाप्ति नहीं होगी, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन के नक्शे को भी पूरी तरह बदल सकती है. तेल, गैस, अनाज और विभिन्न कच्चे माल की कीमतों से लेकर निर्यात-आयात नेटवर्क तक हर चीज प्रभावित होगी. सवाल यह है कि कौन से देश इस बदलाव से सबसे अधिक लाभ उठाएंगे और कौन पीछे रह जाएंगे? इस बदलाव का असर हर उद्योग, हर व्यापारी और हर आम आदमी तक पहुंचेगा.

सप्लाई चेन में आएगा बड़ा बदलाव

रूस-यूक्रेन युद्ध ने पिछले दो साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन को हिला कर रख दिया है. अनाज की कमी, ऊर्जा संकट और माल परिवहन में रुकावटें पूरी दुनिया को महंगी कीमतों का सामना करने पर मजबूर कर रही हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद सप्लाई चेन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, जो कई देशों के लिए अवसर और चुनौतियों दोनों लेकर आएंगे.

ऊर्जा क्षेत्र पर असर

सबसे पहले ऊर्जा क्षेत्र पर असर देखने को मिलेगा. रूस दुनिया का एक बड़ा तेल और गैस उत्पादक देश है. युद्ध के कारण यूरोपीय देशों ने रूस से गैस की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी और विकल्प ढूंढने पड़े थे. यदि युद्ध खत्म होता है और रूस-यूक्रेन के बीच व्यापारिक संबंध सामान्य हो जाते हैं, तो यूरोप के लिए गैस की कीमतें गिर सकती हैं और ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ सकती है. इसके साथ ही एशियाई देशों जैसे चीन, भारत और जापान को भी ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता देखने को मिल सकती है.

अनाज और खाद्य पदार्थों पर असर

अनाज और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी बहाल हो सकती है. यूक्रेन को दुनिया का अनाज का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यह गेहूं और मक्का का बड़ा निर्यातक है. युद्ध के कारण अनाज की आपूर्ति बाधित हुई है और कीमतें बढ़ गई हैं. युद्ध समाप्त होने के बाद यह निर्यात बहाल होगा और मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों को भोजन संकट से राहत मिलेगी.

लॉजिस्टिक और माल परिवहन

लॉजिस्टिक और माल परिवहन में भी बदलाव देखने को मिलेंगे. यूरोप और एशिया के बीच कंटेनर शिपमेंट्स और ट्रेन मार्ग युद्ध के कारण प्रभावित हुए थे. युद्ध समाप्ति के बाद पोर्ट्स खुलेंगे, ट्रेन और सड़क मार्ग फिर से चालू होंगे और माल का ट्रांसपोर्टेशन जल्दी और सस्ता हो जाएगा. इससे वैश्विक सप्लाई चेन की गति और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेंगे.

किन देशों को होगा लाभ

वहीं, युद्ध से प्रभावित देशों जैसे पोलैंड, हंगरी, और बाल्टिक देश आर्थिक लाभ भी उठा सकते हैं. ये देश यूक्रेन से जुड़े व्यापारिक नेटवर्क और लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर सकते हैं. इसके अलावा, रूस और यूक्रेन दोनों को पुनर्निर्माण और उत्पादन बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेश का लाभ मिलेगा.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 24 Nov 2025 03:51 PM (IST)
Global Economy Russia Ukraine War Ukraine Grain Supply
