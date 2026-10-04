इस गांव में आज भी चलता है राजा का राज, क्या नहीं माना जाता देश का कानून?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मलाणा कुल्लू में प्राचीन गांव, अद्वितीय स्व-शासन व्यवस्था।

पारंपरिक संसद आंतरिक मामले सुलझाती, देवता जमलू सर्वोच्च।

बाहरी हस्तक्षेप अस्वीकृत, पर्यटकों पर सख्त नियम लागू।

Malana Village: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में कुल्लू जिले का एक दूर दराज का गांव मलाणा बसा है. यह गांव अपनी अनोखी सामाजिक संरचना, परंपरा और सदियों पुरानी स्व-शासन प्रणाली के लिए जाना जाता है. लगभग 12000 फीट की ऊंचाई पर बसा यह गांव अक्सर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक को मानता है.

इस गांव की अपनी पारंपरिक संसद है, यहां सामुदायिक नियम का पालन किया जाता है और स्थानीय फैसले लेने के मामले में यहां के मुख्य देवता जमलू को ही सर्वोच्च सत्ता माना जाता है. लेकिन क्या इसका मतलब है कि मलाणा में भारतीय कानून और संविधान लागू नहीं होते? आइए जानते हैं.

क्या मलाणा भारत की कानूनी व्यवस्था से बाहर है?

भौगोलिक रूप से मलाणा भारत का ही हिस्सा है. रिपोर्ट के मुताबिक गांव वालों ने अपने आंतरिक मामलों को संभालने के लिए ऐतिहासिक रूप से एक मजबूत और स्वतंत्र सामाजिक व न्यायिक व्यवस्था बना रखी है.

समुदाय की पारंपरिक संस्थाएं गांव के अंदर होने वाले विवादों और जरूरी फैसलों को संभालती हैं. गांव के आंतरिक मामलों में बाहरी लोगों का दखल समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता. इसी अनोखी व्यवस्था ने मलाणा को अपनी प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं वाले एक अलग थलग गांव के तौर पर पहचान दिलाई है.





मलाणा की अनोखी ग्राम संसद

मलाणा की सबसे अनोखी बातों में से एक है इसकी पारंपरिक द्विसदनीय संसद. यह ज्येष्ठंग और कनिष्ठंग में बंटी हुई है. गांव की संसद विवादों और समुदाय से जुड़े दूसरे मामलों को देखती है. इसकी संरचना सामूहिक फैसला लेने की उस पारंपरिक पद्धति को दर्शाती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है.‌ हालांकि अंतिम सत्ता देवता जमलू के पास मानी जाती है. इन्हें गांव वाले अपना सर्वोच्च शासक और न्यायाधीश मानते हैं.

देवता जमलू

मलाणा की शासन व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं का बड़ा स्थान है. जब गांव की पारंपरिक संस्थाओं के जरिए किसी विवाद का समाधान नहीं हो पाता तो आखिरी फैसला देवता जमलू की इच्छा पर ही छोड़ दिया जाता है.

रिपोर्ट के मुताबिक देवता का फैसला एक खास धार्मिक प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है. इस तरह मलाणा की सामाजिक व्यवस्था में धर्म, सामुदायिक शासन और पारंपरिक न्याय आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं.

गांव वाले बाहरी लोगों से दूरी क्यों बनाए रखते हैं?

मलाणा के लोगों को अपनी खास वंशावली और सांस्कृतिक पहचान पर काफी भरोसा है. स्थानीय परंपरा के मुताबिक गांव वाले खुद को उन सैनिकों का वंशज मानते हैं जो सिकंदर महान के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर हमले के दौरान आए थे. वे अपनी वंशावली और सांस्कृतिक परंपराओं को काफी अलग मानते हैं. इसकी वजह से वे ऐतिहासिक रूप से आसपास के समुदायों से अलग रहे हैं.





पर्यटकों के लिए कड़े नियम

मलाणा आने वाले पर्यटकों से कई कड़े पारंपरिक नियमों का पालन करने की उम्मीद की जाती है. बाहरी लोगों को गांव के घर, दीवार, मंदिर या फिर स्थानीय निवासियों को छूने की मनाही है. ऐसा कहा जाता है कि गांव की संपत्ति को गलती से भी छूने पर ₹1000 उससे ज्यादा का जुर्माना लग सकता है.

यह समुदाय व्यापारिक लेनदेन का भी एक खास तरीका अपनाता है. स्थानीय दुकानों से सामान खरीदने वाले पर्यटकों से उम्मीद की जाती है कि वह अपने पैसे जमीन पर रखें. इसके बाद दुकानदार खरीदी गई चीज जमीन पर रखता है. पारंपरिक रूप से सीधे हाथ से हाथ में लेन-देन की मनाही है.

यह भी पढ़ें: भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था, क्या आज भी करता है काम?

पर्यटक गांव के अंदर नहीं रह सकते

एक और जरूरी पाबंदी रहने की जगह से जुड़ी है. पर्यटकों को गांव के अंदर रात बिताने की इजाजत नहीं है. जो भी पर्यटक इस इलाके में रहना चाहते हैं उन्हें गांव की सीमा के बाहर टेंट या फिर वैसे ही रहने की कोई व्यवस्था करनी पड़ती है. यह पाबंदी समुदाय को अपने पारंपरिक रीति रिवाज को बचाने और बाहरी लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की कोशिश का हिस्सा है.

यह भी पढ़ें: मुगल काल में कैसे मनाई जाती थी दशहरा और दिवाली, किसने की थी इसकी शुरुआत?