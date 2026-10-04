मुगल काल में कैसे मनाई जाती थी दशहरा और दिवाली, किसने की थी इसकी शुरुआत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अकबर ने दिवाली को शाही दर्जा दिया, जश्न-ए-चिरागां कहते थे।

आकाश दीप, आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रम दिवाली के प्रमुख आकर्षण थे।

शाही दावत, तुलादान, लक्ष्मी पूजा और दशहरे पर सजावट होती।

शाहजहां ने उत्सव बढ़ाए, औरंगजेब के समय शाही संरक्षण घटा।

Mughal Era Diwali Dussehra: भारत में इस वक्त दशहरा और दिवाली की तैयारी चल रही है. एक वक्त ऐसा भी था जब भारत में मुगलों का राज था. मुगल काल को अक्सर अपनी वास्तुकला, कला और शाही परंपराओं के लिए याद किया जाता है. लेकिन शाही दरबार में दिवाली और दशहरा जैसे हिंदू त्योहारों का जशन भी मनाया जाता था. दिवाली को जश्न-ए-चिरागां या रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता था.

ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर ने इस त्योहार को एक आधिकारिक और भव्य दर्जा दिया था. इससे परंपराओं की स्थापना हुई जिसे बाद में कई मुगल शासकों द्वारा जारी रखा गया.

मुगल दरबार में दिवाली कैसे मनाई जाती थी?

दिवाली समारोह की सबसे खास विशेषताओं में से एक विशाल आकाश दिया जलाना था. महल के प्रांगण में लगभग 40 गज ऊंचे एक खंभे पर एक बड़ा दीपक रखा गया था. दीपक को जलाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में बिनौला तेल का इस्तेमाल किया गया. इससे आसपास के क्षेत्र में एक उज्जवल दृश्य पैदा हुआ.

आतिशबाजी बाद में एक और प्रमुख आकर्षण बन गई. शाहजहां के शासनकाल के दौरान शाही कार्यक्रम की देखरेख में यमुना नदी के पास और जामा मस्जिद के आसपास आतिशबाजी प्रदर्शन का आयोजन किया गया था. समारोह में शाही मनोरंजन को रोशनी के त्योहार के पारंपरिक माहौल के साथ जोड़ा गया था.

दिवाली सांस्कृतिक प्रदर्शनों से भी जुड़ी हुई थी. अकबर के शासनकाल में शाही दरबार में खास रामायण पाठ का आयोजन किया जाता था. इसके बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी का चित्रण करते हुए नाट्य प्रदर्शन भी किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के प्रदर्शन अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के शासनकाल तक अलग-अलग रूपों में जारी रहे.





शाही दावत और मिठाइयों का आदान-प्रदान

भोजन और मिठाइयां उत्सव का एक और बड़ा हिस्सा थे. महल की रसोई में शाही मेहमानों के लिए घेवर, पेठा, खीर, पेड़ा, जलेबी, फिरनी और शाही टुकड़ा सहित अलग-अलग व्यंजन तैयार किए जाते थे. ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक अकबर को त्योहार के दौरान मिठाई बांटने की परंपरा को आधिकारिक रूप से प्रोत्साहित करने का भी श्रेय दिया गया है.

एक और शाही प्रथा तुलादान थी. इसमें सम्राट को सोने और चांदी से तोला जाता था. इसके बाद धन गरीबों और जरूरतमंद लोगों के बीच बांट दिया जाता था. बाद के मुगल काल के दौरान खास तौर से बहादुर शाह जफर के तहत लाल किले के अंदर एक भव्य लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया गया था. इसमें कथित तौर पर जनता को भाग लेने की अनुमति दी गई थी.

दशहरा कैसे मनाया जाता था?

दशहरे को मुगल दरबार में भी काफी भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाता था. इस अवसर के लिए शाही सेना के हथियार, घोड़ों, और हाथियों को सजाया जाता था. हाथियों और घोड़ों को मेहंदी के डिजाइन, घंटियों और जरी के कपड़ों से सजाया जाता था. इससे जुलूस को एक रंगीन शाही रूप मिल जाता था.

रामलीला प्रदर्शन उत्सव का एक और बड़ा हिस्सा था. रिकॉर्ड्स के मुताबिक लगभग 20 दिनों के विस्तारित समय में रामायण और रामचरित्र मानस पर आधारित प्रदर्शनों का मंचन किया जाता था.





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अलग-अलग मुगल शासकों ने क्या भूमिका निभाई?

मुगल दरबार में दिवाली को एक प्रमुख उत्सव के रूप में स्थापित करने में अकबर ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है. जोधाबाई सहित अपनी राजपूत पत्नियों के रीति रिवाज के प्रति उनका सम्मान त्योहार के शाही संरक्षण के पीछे एक वजह के रूप में दर्शाया गया है.

जहांगीर और शाहजहां ने इस परंपरा को जारी रखा. शाहजहां ने शानदार आतिशबाजी शुरू करके और उत्सव में नवरोज से जुड़े तत्वों को शामिल करके उत्सव का और भी विस्तार किया. इसी के साथ मुहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान चांदनी चौक के आसपास दिवाली समारोह खास तौर से प्रसिद्ध हो गया था. यहां दिवाली को रंगीला की दिवाली के नाम से भी जाना जाता था. हालांकि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हिंदू त्योहारों के शाही संरक्षण में काफी गिरावट आई.

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