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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था, क्या आज भी करता है काम?

भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था, क्या आज भी करता है काम?

India's First Bank: भारत में आज बैंकिंग प्रणाली काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत का पहला बैंक कौन सा था और क्या वह आज भी काम करता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 04 Oct 2026 02:42 PM (IST)
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  • 1770 में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1832 में बंद हुआ।
  • 1806 में शुरू प्रेसीडेंसी बैंक 1921 में इंपीरियल बैंक बने।
  • इंपीरियल बैंक 1955 में राष्ट्रीयकृत होकर भारतीय स्टेट बैंक बना।

India's First Bank: भारत के बैंकिंग सिस्टम का इतिहास दो सदियों से भी ज्यादा पुराना है. देश का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था. इसे 1770 में कोलकाता में शुरू किया गया था. ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा शुरू किया गया यह बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव के दौरान कमर्शियल गतिविधि को सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन बैंकिंग तरीके के आधार पर बनाया गया था. 

हालांकि बाद में आने वाले कुछ दूसरे बैंकों के उलट बैंक आफ हिंदुस्तान ज्यादा समय तक नहीं चल पाया पर 1832 में हमेशा के लिए बंद हो गया. आइए जानते हैं कि आखिर यह बैंक बंद क्यों हुआ था.

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भारत का पहला बैंक 

बैंक ऑफ हिंदुस्तान को 1770 में कोलकाता में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने शुरू किया था. उस समय ब्रिटिश व्यापार और प्रशासन का विस्तार हो रहा था. ऐसे में कुछ ऐसे संस्थानों की जरूरत बढ़ रही थी जो कमर्शियल लेनदेन में मदद कर सकें, जमा राशि को मैनेज कर सकें और फाइनेंशियल सेवा दे सकें.

यह बैंक मुख्य रूप से इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करता था और जमा राशि स्वीकार करता था. इसने भारत के शुरुआती कागजी नोट भी जारी किए थे. ऐसा कहा जाता है कि इन नोटों पर सोने या फिर चांदी के सिक्कों में भुगतान करने का वादा लिखा होता था. यह उस समय के बैंकिंग तरीकों को दिखाता है.

हालांकि बैंक का प्राइवेट मालिकाना हक वाला स्ट्रक्चर इसे बड़े कमर्शियल संकटों के प्रति कमजोर बनाता था. बंगाल ने 1819 और 1832 के बीच एक गंभीर कमर्शियल संकट का सामना किया. इसी के साथ नील के व्यापार में नुकसान और अलेक्जेंडर एंड कंपनी पर भारी कर्ज ने इस संस्थान पर अतिरिक्त दबाव डाला. आखिरकार अलेक्जेंडर एंड कंपनी दिवालिया हो गई और बैंक ऑफ हिंदुस्तान को बंद करना पड़ा. यह 31 मार्च 1832 को हमेशा के लिए बंद हो गया.


भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था, क्या आज भी करता है काम?

भारत का दूसरा बैंक भी फेल हो गया 

बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया शुरू हुआ. हालांकि यह संस्थान भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और 1791 में यानी शुरू होने के सिर्फ 5 साल बाद ही बंद हो गया.  

इन शुरुआती प्राइवेट बैंकों की विफलता ने औपनिवेशिक कमर्शियल विस्तार की शुरुआती दौर में एक स्थिर बैंकिंग सिस्टम बनाने में आने वाली मुश्किलों को दर्शाया.

प्रेसीडेंसी बैंकों की शुरुआत 

भारतीय बैंकिंग का ज्यादा व्यवस्थित दौर तीन प्रेसीडेंसी बैंकों की स्थापना के साथ शुरू हुआ. यह संस्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्रों से जुड़े हुए थे. बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 2 जून 1806 को हुई थी और 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया. इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई. यह संस्थान भारत की उभरती बैंकिंग प्रणाली के जरूरी स्तंभ बने और आगे चलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के गठन में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई.


भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था, क्या आज भी करता है काम?

इंपीरियल बैंक कैसे एसबीआई बना 

27 जनवरी 1921 को तीन प्रेसीडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया. यह संस्थान देश के सबसे जरूरी बैंकों में से एक बन गया और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से पहले इसने केंद्रीय बैंकिंग के कुछ काम भी किए.

आजादी के बाद भारत सरकार ने गोरवाला समिति की सिफारिश के आधार पर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया. इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना था खासकर ग्रामीण इलाकों में. 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया. 

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भारत का सबसे पुराना चालू बैंक कौन सा? 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत का सबसे पुराना लगातार काम करने वाला कमर्शियल बैंकिंग संस्थान माना जाता है. इसका संस्थागत इतिहास 1806 के बैंक ऑफ कलकत्ता से जुड़ा है. हालांकि बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था लेकिन 1832 में इसका कामकाज बंद हो गया.

एक और बड़ा पड़ाव 1894 में आया जब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई. पंजाब नेशनल बैंक को भारतीयों द्वारा पूरी तरह से भारतीय पूंजी से संचालित पहले प्रमुख बैंक माना जाता है. यह भारत में स्वदेशी बैंकिंग के विकास में एक बड़ा कदम था.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 02:42 PM (IST)
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