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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLucknow Coaching Fire: सूरत कोचिंग कांड से अलीगंज के कोचिंग सेंटर तक, देश के इन कोचिंग सेंटरों में जान गंवा चुके बच्चे

Lucknow Coaching Fire: सूरत कोचिंग कांड से अलीगंज के कोचिंग सेंटर तक, देश के इन कोचिंग सेंटरों में जान गंवा चुके बच्चे

Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में आग लगने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया. आइए जानते हैं उन सभी कोचिंग सेंटर हादसों के बारे में जिनमें छात्रों की जाने गई.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 22 Jun 2026 07:36 PM (IST)
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  • लखनऊ अलीगंज कोचिंग आग से 14 छात्रों की दुखद मौत।
  • गुजरात सूरत तक्षशिला कोचिंग आग: 22 छात्रों की मौत।
  • दिल्ली राजेन्द्र नगर में बाढ़ से तीन छात्रों की मौत।
  • दिल्ली मुखर्जी नगर आग से 60+ छात्र हुए घायल।

Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने कमर्शियल बिल्डिंग में चल रहे एजुकेशनल संस्थानों में सुरक्षा मानकों को लेकर एक बार फिर से गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इस भीषण आग की चपेट में आने से 14 छात्रों की मौत हो गई है. इसी बीच आइए जानते हैं उन सभी कोचिंग सेंटर हादसों के बारे में जिनमें आग लगने से या फिर दूसरे हादसों की वजह से छात्रों की जान गई. 

अलीगंज कोचिंग सेंटर 

यह ताजा घटना लखनऊ के अलीगंज इलाके में पूर्णिया में एक बहु मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर चल रहे कोचिंग सेंटर में हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डिंग में आग फैल गई जिसके बाद कुछ ही मिनट के अंदर कॉरिडोर और क्लासरूम धुएं से भर गए. ऐसा कहा जा रहा है कि छात्र फंस गए क्योंकि छत का रास्ता बंद था और बाहर निकालने के रास्ते बंद हो गए थे.

इस हादसे में कम से कम 14 छात्रों की जान चली गई. कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने आग की लपटों और धुएं से बचाने की हताश कोशिश में ऊपरी मंजिलों से भी कूदने की कोशिश की.

तक्षशिला कोचिंग सेंटर 

24 मई 2019 को गुजरात के सूरत में तक्षशिला कोचिंग सेंटर में भयंकर आग लग गई थी. कोचिंग सेंटर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तीसरी और चौथी मंजिल पर चल रहा था.  तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई. आग तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल गई जिसके बाद बाहर निकालने के मुख्य रास्ते बंद हो गए. इस दुखद घटना में 22 छात्रों की मौत हो गई थी. 

यह भी पढ़ेंः गुजरात से लेकर लखनऊ तक... गेमिंग जोन में जल्दी क्यों लगती है आग? जान लें वजह

ओल्ड राजेंद्र नगर बेसमेंट त्रासदी 

27 जुलाई 2024 में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग इंस्टिट्यूट में एक अलग तरह की त्रासदी हुई. भारी बारिश की वजह से राउस आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में अचानक पानी भर गया. यहां कथित तौर पर एक लाइब्रेरी चल रही थी. बेसमेंट तेजी से पानी से भर गया और छात्र अंदर ही फंस गए. पानी से भरे बेसमेंट में फंसने की वजह से तीन छात्रों की मौत हो गई. 

मुखर्जी नगर कोचिंग सेंटर 

कोचिंग से जुड़ी एक और बड़ी इमरजेंसी दिल्ली के मुखर्जी नगर में हुई थी. संस्कृति कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग के बिजली मीटर बोर्ड में आग लग गई थी. इस वजह से क्लास में मौजूद छात्रों में अफरा तफरी मच गई. हालांकि किसी की मौत की खबर नहीं थी लेकिन बाहर निकालने की कोशिश के दौरान 60 से ज्यादा छात्र घायल हो गए.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 07:29 PM (IST)
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