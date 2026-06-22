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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFIFA World Cup 2026: FIFA वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितने रुपये मिलेंगे, क्रिकेट से कितना ज्यादा?

FIFA World Cup 2026: FIFA वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितने रुपये मिलेंगे, क्रिकेट से कितना ज्यादा?

FIFA World Cup 2026: दुनिया भर में इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप का उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को कितने रुपये मिलेंगे.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 22 Jun 2026 05:52 PM (IST)
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  • फीफा विश्व कप विजेता को 475 करोड़ रुपये मिलेंगे।
  • यह राशि क्रिकेट विश्व कप विजेता से 12 गुना अधिक है।
  • ग्रुप स्टेज टीमें भी 85 करोड़ रुपये प्राप्त करेंगी।
  • कुल इनामी पूल क्रिकेट टूर्नामेंटों से कई गुना ज्यादा है।

 FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ग्रुप स्टेज अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है. कई अहम मैच यह तय करने जा रहे हैं कि कौन सी टीमें नॉकआउट राउंड में जाएंगी. जिस तरफ दुनिया भर में फुटबॉल फैंस में काफी ज्यादा उत्साह बढ़ रहा है वहीं एक और सवाल है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. यह सवाल है कि आखिर फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को कितने रुपये मिलेंगे और यह रकम क्रिकेट से कितनी ज्यादा है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

फीफा विजेता टीम को कितने रुपये मिलेंगे?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन इनामी राशि के तौर पर 50 मिलियन डॉलर जीतेगा. भारतीय करेंसी में यह रकम लगभग 475 करोड़ रुपये होती है. ये नंबर फुटबॉल की बेमिसाल ग्लोबल लोकप्रियता, टीवी पर इसे देखने वाले भारी दर्शकों की संख्या और हर महाद्वीप से मिलने वाले स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू को दर्शाता है. 

यह इनाम सिर्फ जीतने वाली टीम को दिया जाता है और इसमें स्पॉन्सरशिप, एंडोर्समेंट या फिर नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन से होने वाली अतिरिक्त कमाई बिल्कुल शामिल नहीं होती.

क्रिकेट वर्ल्ड कप से 12 गुना से भी ज्यादा 

वर्ल्ड चैंपियन को मिलने वाले इनाम की तुलना करने पर फुटबॉल और क्रिकेट के बीच का फर्क साफ नजर आता है. आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम को 4 मिलियन डॉलर मिले थे. भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 33 से 38 करोड़ रुपये होती है. इसकी तुलना में फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन टीम उससे 12 गुना से भी ज्यादा रकम जीतती है. 

यह भी पढ़ेंः इस्तीफा देने के बाद ब्रिटेन के पीएम को कितनी मिलती है पेंशन, जानें क्या हैं नियम?

ग्रुप स्टेज की टीमों को भी भारी इनाम 

फीफा के इनाम के स्ट्रक्चर की सबसे खास बातों में से एक यह है कि शुरुआती दौर में बाहर होने वाली टीम को भी अच्छी खासी रकम दी जाती है. ग्रुप स्टेज में बाहर होने वाली टीम को भी लगभग 9 मिलियन डॉलर यानी कि 85 करोड़ रुपये मिलेंगे. यह रकम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों को मिली इनामी राशि से भी दोगुनी ज्यादा है. 

कुल इनामी राशि में भारी अंतर 

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए कुल इनामी राशि का अनुमान 871 मिलियन डॉलर लगाया गया है. यह रकम बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के प्राइज पूल से कहीं ज्यादा है. ऐसा कहा जाता है कि फीफा का बंटवारा बजट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के बजट से लगभग 60 गुना ज्यादा है और ओडीआई वर्ल्ड कप के कुल प्राइज मनी से भी कहीं गुना जाता है.

टी20 वर्ल्ड कप से तुलना 

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से तुलना करने पर यह फाइनेंशियल डिफरेंस और भी साफ हो जाता है. वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को लगभग 2.64 मिलियन डॉलर दिए जाते हैं. भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग ₹23.28 करोड़ होती है. यह फीफा के वर्ल्ड चैंपियन को मिलने वाले 50 मिलियन डॉलर का एक छोटा सा हिस्सा है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 05:52 PM (IST)
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Football Prize Money FIFA World Cup 2026
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