भारत के कौन-कौन से क्रिकेटर्स आपस में रिश्तेदार? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

भारतीय क्रिकेट में टैलेंट के साथ-साथ कई ऐसे रिश्ते भी देखने को मिले हैं. जिन्होंने इस खेल में परिवार की एक अलग ही पहचान बनाई है. चाहे बात भाइयों की जोड़ी की हो या पिता पुत्र की विरासत की भारतीय क्रिकेट ने कई ऐसे नाम देखे हैं, जिन्होंने साथ मिलकर टीम इंडिया की ताकत बढ़ाई है. ऐसे में चलिए आज हम आपको भारत के उन खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.



हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या



पांड्या ब्रदर्स मौजूदा दौर के सबसे चर्चित भाइयों में शामिल है. वड़ोदरा के रहने वाले हार्दिक और क्रुणाल पंड्या ने घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट तक भारतीय टीम के लिए अहम योगदान दिया है. हार्दिक 2016 इंटरनेशनल में क्रिकेट में डेब्यू के बाद तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी बने. वहीं कुणाल ने 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहनी. दोनों भाइयों ने क्रिकेट में अपनी अलग-अलग पहचान बनाई और आईपीएल में दो बार एक साथ क्रिकेट ट्रॉफी भी जीती.



इरफान पठान और यूसुफ पठान



पठान ब्रदर्स के नाम से मशहूर इरफान और यूसुफ पठान को क्रिकेट में भाइयों की सबसे सफल जोड़ी में मानी जाती है. वडोदरा से आने वाले इन दोनों ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी. वहीं इरफान ने 2003 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और अपनी स्विंग गेंदबाजी से लगातार प्रभावित किया. उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 300 से ज्यादा विकेट लिए, वहीं युसूफ अपने पावर हिटिंग और ऑफ स्पिन के लिए जान गए. उन्होंने 2007 और 2011 दोनों वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों का हिस्सा बनकर एक खास मुकाम हासिल किया था.



दीपक चाहर और राहुल चाहर



राजस्थान के दीपक और राहुल चाहर भी उन भाइयों में शामिल है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल और फिर टीम इंडिया तक का सफर किया. दीपक ने 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और टी20 में हैट्रिक समेत कई शानदार प्रदर्शन किए. वहीं राहुल ने 2019 में टीम इंडिया के लिए पहला मैच खेला और अपनी कसी हुई लेग स्पिन से क्रिकेट की दुनिया में पहचान बनाई. इन दोनों भाइयों ने आईपीएल में भी अलग-अलग टीमों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.



अमरनाथ परिवार का क्रिकेट में सफर



भारतीय क्रिकेट का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित क्रिकेट परिवार अमरनाथ परिवार है. लाला अमरनाथ भारत के पहले टेस्ट सेंचुरी मेकर थे और उनके दोनों बेटे मोहिंदर और सुरिंदर भी भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें. मोहिंदर अमरनाथ 1983 वर्ल्ड कप के हीरो माने जाते हैं. वहीं सुरिंदर ने भी टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी.



सुनील गावस्कर और रोहन गावस्कर



भारत के महान ओपनर सुनील गावस्कर और उनके बेटे रोहन गावस्कर भी इस लिस्ट में शामिल है. सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए और कई रिकॉर्ड कायम किए. उनके बेटे रोहन ने 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा और भारत के लिए ODI मैच खेलें.



योगराज सिंह और युवराज सिंह



युवराज सिंह भारत के सबसे बड़े मैच विनर में गिने जाते हैं. 2007 और 11 दोनों विश्व कप में उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा था. उनके पिता योगराज सिंह भी भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं. भले ही योगराज सिंह का क्रिकेट करियर छोटा रहा हो लेकिन उन्होंने युवराज को क्रिकेटर बनने में अहम भूमिका निभाई थी.



विजय मांजरेकर और संजय मांजरेकर



1950 और 60 के दशक के दिग्गज बल्लेबाज विजय मांजरेकर भारतीय क्रिकेट के बड़े नाम थे .उनके बेटे संजय मांजरेकर ने भी भारत के लिए टेस्ट और ODI दोनों में प्रदर्शन किया और बाद में कमेंट्री में अपनी पहचान बनाई.



वीनू मांकड़ और अशोक मांकड़



भारत के महान ऑलराउंडर वीनू मांकड़ जिनके नाम पर मांकडिंग शब्द प्रचलित हुआ. उन्होंने 1946 से 1959 के बीच टेस्ट क्रिकेट में कमाल किया. उनके बेटे अशोक मांकड़ ने भी भारत के लिए टेस्ट मैच खेले और घरेलू क्रिकेट में उनका नाम काफी सम्मान से लिया जाता है.



रोजर बिन्नी और स्टुअर्ट बिन्नी



1983 वर्ल्ड कप के हीरो रोजर बिन्नी और उनके बेटे स्टुअर्ट बिन्नी भी भारतीय क्रिकेट की इस लिस्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है. रोजर बिन्नी जहां भारत के सफल गेंदबाज रहे वही स्टुअर्ट ने तीनों फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और ODI में भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के आंकड़े भी दर्ज कराएं.

