पार्टनर को धोखा देने में नंबर वन हैं ये देश, जानिए क्या लिस्ट में भारत का भी है नाम?

Extra Marital Affairs: आज के दौर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी शादी के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध रखना एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुका है. इस एक वजह से दुनिया भर में लाखों घर तबाह हो रहे हैं और हंसते-खेलते परिवार बिखर रहे हैं. रिश्तों में आने वाली यह दरार न केवल वैवाहिक जोड़ों को अलग कर देती है, बल्कि इसके कारण लोगों में तनाव, डिप्रेशन और मानसिक दबाव भी तेजी से बढ़ रहा है. कई मामलों में तो लोग इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं. रिश्तों में बढ़ती इस बेवफाई को लेकर हाल ही में एक वैश्विक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े दिए गए हैं.

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थाईलैंड नंबर वन

बेवफाई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वैश्विक सूची में थाईलैंड का नाम सबसे ऊपर आता है. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के आंकड़ों के मुताबिक, थाईलैंड इस मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है. यहां लगभग 51 प्रतिशत लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी के बाहर किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रखते हैं. यह आंकड़ा वाकई डराने वाला है क्योंकि यहां आधे से ज्यादा आबादी अपने पार्टनर के प्रति वफादार नहीं है. सांस्कृतिक और सामाजिक बदलावों के बीच यहां रिश्तों की मर्यादा तेजी से घट रही है, जिसका असर वहां के पारिवारिक ढांचे पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.

डेनमार्क का दूसरा स्थान

थाईलैंड के बाद इस सूची में यूरोपीय देश डेनमार्क का नाम दूसरे स्थान पर दर्ज किया गया है. डेनमार्क अपनी खुशहाली के लिए तो जाना जाता है, लेकिन वैवाहिक वफादारी के मामले में यह काफी पीछे नजर आता है. आंकड़ों के अनुसार, इस देश के करीब 46 प्रतिशत शादीशुदा लोग अपने पार्टनर को धोखा देते हैं और बाहरी संबंध रखते हैं. यहां के समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले आए दिन दर्ज किए जाते हैं, जो यह बताते हैं कि वहां वैवाहिक रिश्तों की मजबूती अब पहले जैसी नहीं रही है. रिश्तों में आती यह गिरावट वहां के समाज के लिए चिंता का विषय बनी हुई है.

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जर्मनी की हैरान करने वाली स्थिति

एक से अधिक पार्टनर रखने और बेवफाई करने वाले देशों की लिस्ट में तीसरा नंबर जर्मनी का आता है. जर्मनी जैसे विकसित देश के आंकड़े भी कम हैरान करने वाले नहीं हैं क्योंकि यहां के लोग भी वफादारी के मामले में पिछड़ रहे हैं. जर्मनी में लगभग 45 प्रतिशत से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी शादी के अलावा किसी अन्य पार्टनर के साथ शारीरिक या भावनात्मक संबंध रखते हैं. वहां के आधुनिक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच रिश्तों की गहराई कहीं खोती जा रही है. एक साथ कई लोगों के साथ संबंध रखना वहां के एक बड़े वर्ग की जीवनशैली का हिस्सा बनता जा रहा है.

इटली में सामाजिक चुनौतियां

इस सूची में चौथे पायदान पर इटली का नाम आता है. इटली दुनिया के सामने खुद को एक विकसित और समृद्ध देश के रूप में पेश करता है, लेकिन सामाजिक व नैतिक मूल्यों के मामले में यहां की स्थिति अलग है. इटली के सामाजिक ढांचे में आज भी काफी सुधार की गुंजाइश दिखती है क्योंकि यहां भी बेवफाई का ग्राफ काफी ऊंचा है. आंकड़ों की मानें तो इटली में लगभग 45 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो एक से अधिक पार्टनर के साथ रिश्ते में हैं. यहां वैवाहिक प्रतिबद्धता को लेकर लोगों का नजरिया काफी लचीला है, जो अंततः परिवारों के टूटने की बड़ी वजह बनता है.

फ्रांस में बेवफाई का आंकड़ा

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की इस रिपोर्ट में पांचवें नंबर पर फ्रांस का नाम शामिल है. फ्रांस को दुनिया भर में प्यार और रोमांस का देश कहा जाता है, लेकिन इसी रोमांस के बीच बेवफाई भी काफी फल-फूल रही है. फ्रांस में रहने वाले शादीशुदा व्यक्तियों में से करीब 43 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बंधे हुए हैं. यहां के सामाजिक परिवेश में शादी के बाहर संबंध रखने को बहुत ज्यादा कड़ाई से नहीं देखा जाता है. यही कारण है कि यहां के लोग बड़ी आसानी से अपने जीवनसाथी को धोखा देकर दूसरे रिश्तों की तलाश में निकल जाते हैं.

भारत की क्या है स्थिति?

जब बात दुनिया के इन देशों में बेवफाई की होती है, तो हर भारतीय के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या इस लिस्ट में भारत का भी नाम है. इस मामले में भारतीयों के लिए राहत की खबर यह है कि भारत इस नकारात्मक सूची के टॉप 10 देशों में भी शामिल नहीं है. भारतीय संस्कृति और समाज में आज भी विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है और यहां वफादारी को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है. हालांकि कुछ शहरी इलाकों में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन वैश्विक तुलना में भारत का स्थान आज भी बहुत सुरक्षित और नैतिक रूप से काफी बेहतर बना हुआ है.

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