इस देश में घरों के अंदर जूते पहनने पर हो सकती कार्रवाई, स्कूल-कॉलेजों में भी मिलती है चप्पल

जापान की इस अनोखी और पुरानी संस्कृति को वहां की स्थानीय भाषा में 'कुत्सु वो नुगु' (Kutsu wo nugu) नाम से पुकारा जाता है. इसका सीधा और सरल मतलब होता है अपने जूते उतारना. जापान के लोगों के लिए यह केवल साफ-सफाई से जुड़ा एक साधारण सा नियम नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन मूल्यों, आपसी सम्मान और सांस्कृतिक मानदंडों का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है.