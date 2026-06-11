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इस देश में घरों के अंदर जूते पहनने पर हो सकती कार्रवाई, स्कूल-कॉलेजों में भी मिलती है चप्पल
दुनिया में एक ऐसा देश है, जिसकी अनोखी जीवनशैली में दहलीज लांघते ही जूते-चप्पल को लेकर कुछ खास नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जिसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
दुनिया के कोने-कोने में रहने वाले लोगों का रहन-सहन और उनके तौर-तरीके एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं. कई देशों में कुछ ऐसी अनूठी परंपराएं और नियम देखने को मिलते हैं, जो बाहर से आने वाले सैलानियों को हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक बेहद दिलचस्प और कड़ा नियम पूर्वी एशिया के खूबसूरत देश जापान में देखने को मिलता है. जापान अपनी बेजोड़ तकनीक और आधुनिकता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन यह देश अपने कड़े सामाजिक नियमों और स्वच्छता को लेकर भी पूरी दुनिया में एक मिसाल पेश करता है. इसी कड़ी में जापान में घर के भीतर बाहरी जूते-चप्पल ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी है और ऐसा करने पर कड़ी सामाजिक व प्रशासनिक कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.
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Published at : 11 Jun 2026 03:53 PM (IST)
जनरल नॉलेज
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