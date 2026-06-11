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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइस देश में घरों के अंदर जूते पहनने पर हो सकती कार्रवाई, स्कूल-कॉलेजों में भी मिलती है चप्पल

इस देश में घरों के अंदर जूते पहनने पर हो सकती कार्रवाई, स्कूल-कॉलेजों में भी मिलती है चप्पल

दुनिया में एक ऐसा देश है, जिसकी अनोखी जीवनशैली में दहलीज लांघते ही जूते-चप्पल को लेकर कुछ खास नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जिसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 11 Jun 2026 03:53 PM (IST)
दुनिया में एक ऐसा देश है, जिसकी अनोखी जीवनशैली में दहलीज लांघते ही जूते-चप्पल को लेकर कुछ खास नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जिसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

दुनिया के कोने-कोने में रहने वाले लोगों का रहन-सहन और उनके तौर-तरीके एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं. कई देशों में कुछ ऐसी अनूठी परंपराएं और नियम देखने को मिलते हैं, जो बाहर से आने वाले सैलानियों को हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक बेहद दिलचस्प और कड़ा नियम पूर्वी एशिया के खूबसूरत देश जापान में देखने को मिलता है. जापान अपनी बेजोड़ तकनीक और आधुनिकता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन यह देश अपने कड़े सामाजिक नियमों और स्वच्छता को लेकर भी पूरी दुनिया में एक मिसाल पेश करता है. इसी कड़ी में जापान में घर के भीतर बाहरी जूते-चप्पल ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी है और ऐसा करने पर कड़ी सामाजिक व प्रशासनिक कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.

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जापान की इस अनोखी और पुरानी संस्कृति को वहां की स्थानीय भाषा में 'कुत्सु वो नुगु' (Kutsu wo nugu) नाम से पुकारा जाता है. इसका सीधा और सरल मतलब होता है अपने जूते उतारना. जापान के लोगों के लिए यह केवल साफ-सफाई से जुड़ा एक साधारण सा नियम नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन मूल्यों, आपसी सम्मान और सांस्कृतिक मानदंडों का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है.
जापान की इस अनोखी और पुरानी संस्कृति को वहां की स्थानीय भाषा में 'कुत्सु वो नुगु' (Kutsu wo nugu) नाम से पुकारा जाता है. इसका सीधा और सरल मतलब होता है अपने जूते उतारना. जापान के लोगों के लिए यह केवल साफ-सफाई से जुड़ा एक साधारण सा नियम नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन मूल्यों, आपसी सम्मान और सांस्कृतिक मानदंडों का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है.
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जापान में यदि कोई व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करता है या जानबूझकर घर के भीतर जूते पहनकर प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो इसे वहां के समाज में बेहद अपमानजनक और असभ्य व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है.
जापान में यदि कोई व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करता है या जानबूझकर घर के भीतर जूते पहनकर प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो इसे वहां के समाज में बेहद अपमानजनक और असभ्य व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है.
Published at : 11 Jun 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Japan Outside Shoe Kutsu Wo Nugu Tradition Japan Genkan Area In Japan Uwabaki Indoor Shoes Japanese Indoor Shoe Culture

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