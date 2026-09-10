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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदेश के किस शहर में सबसे ज्यादा हैं आईफोन यूजर्स, हैरान कर देंगे आंकड़े

देश के किस शहर में सबसे ज्यादा हैं आईफोन यूजर्स, हैरान कर देंगे आंकड़े

Apple के नए लॉन्च इवेंट के बीच जानिए भारत के किस शहर में iPhone का क्रेज सबसे ज्यादा है. जानें दिल्ली-मुंबई के अलावा और किस शहर में है सबसे ज्यादा आईफोन यूजर्स?

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 10 Sep 2026 10:46 AM (IST)
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Apple के नए प्रोडक्ट लॉन्च का इंतजार पूरी दुनिया में रहता है. हर साल कंपनी के नए iPhone को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता देखने को मिलती है. भारत में भी iPhone का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. आईफोन यूजर्स इन इंडिया ऑडियंस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में एप्पल की हिस्सेदारी लगभग 7.1% है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा हैं कि देश के किस शहर में सबसे ज्यादा iPhone यूजर्स हैं? 

दिल्ली में है सबसे ज्यादा iPhone यूजर्स

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली iPhone यूजर्स के मामले में देश के सबसे आगे रहने वाले शहरों में शामिल है. वहीं मुंबई और बेंगलुरु भी इस मामले में पीछे नहीं हैं. रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा iPhone यूजर बेस वाला शहर बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, देश क कुल iPhone यूजर्स में करीब 18 फीसदी दिल्ली में है. इसके बाद बेंगलुरु में करीब 11 फीसदी और मुंबई में करीब 10 फीसदी iPhone यूजर्स है.

मुंबई में भी iPhone का जबरदस्त क्रेज

मुंबई भारत के सबसे बड़े टेक और बिजनेस शहरों में से एक है. यहां iPhone इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है. 2026 के एक डटा के अनुसार में मुंबई में करीब 7.42 लाख iPhone users की पहचान की गई है. Apple भी मुंबई में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है. कंपनी ने 2026 में मुंबई के बोरीवल इलाके में अपना नया Apple Store खोला. इससे शहर में Apple के ग्राहकों तक पहुंच और मजबूत हुई है.

यह भी पढ़ें: कैसे होता है बुलेट ट्रेन का ट्रायल, इसमें क्या किया जाता है मॉनिटर?

Apple के नए इवेंट से फिर बढ़ी चर्चा

Apple के नए डिवाइस 9 सितंबर 2026 को लॉन्च किए गए, जिसमें आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स और आईफोन ड्यो लॉन्च हुए. इनकी कीमत को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं.

दिल्ली और मुंबई के अलावा ये शहर भी आगे

iPhone का इस्तेमाल सिर्फ दिल्ली और मुंबई तक सीमित नहीं है. बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और नोएडा जैसे शहरों में भी Apple के प्रोडक्ट्स की मांग काफी है. बेंगलुरु को भारत का टेक हब माना जाता है. यहां बड़ी संख्या में IT और टेक कंपनियां हैं. ऐसे में यहां iPhone की मांग भी अच्छी रहती है. वहीं दिल्ली-NCR में भी Apple के प्रोडक्ट्स का बड़ा बाजार है. दिल्ली के साकेत में Apple का आधिकारिक स्टोर मौजूद है. यहां ग्राहक iPhone के साथ कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 10:46 AM (IST)
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