Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग

'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग

क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने एप्पल के नए फोन आईफोन 18 को बॉयकॉट करने की अपील की है. उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर की है.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 10 Sep 2026 10:37 AM (IST)
Preferred Sources

नए iPhone की लॉन्चिंग के साथ ही सोशल मीडिया पर इसके बॉयकॉट की चर्चा शुरू हो गई है. कांगो के मुद्दों पर काम करने वाले ग्रुप टीम कांगो ने इंस्टाग्राम पर “Why Boycott iPhone 18?” नाम से एक पोस्ट शेयर की. जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने इस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है. हालांकि ग्रेटा ने अपनी तरफ से एप्पल या iPhone के खिलाफ कोई अलग बयान नहीं दिया है. 

क्या है पूरा मामला?

टीम कांगो का कहना है कि मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में कोबाल्ट और टैंटलम जैसे खनिजों का इस्तेमाल होता है. कांगो इन खनिजों का बड़ा स्रोत है. ग्रुप का आरोप है कि इन खनिजों के गैरकानूनी कारोबार से वहां के हथियारबंद गुटों को पैसा मिलता है. इससे हिंसा, लोगों का घर छोड़ना और बच्चों से मजदूरी कराने जैसी समस्याएं बढ़ती हैं.

कांगो दुनिया में कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है. टिन, टैंटलम और टंगस्टन जैसे खनिज भी यहां बड़ी मात्रा में मिलते हैं. इनका इस्तेमाल मोबाइल, कंप्यूटर और बैटरी बनाने में होता है.

लोगों से क्या अपील कर रहा है कैंपेन?

टीम कांगो लोगों से कह रहा है कि - 

  • अपना फोन ज्यादा समय तक इस्तेमाल करें.
  • जरूरत हो तो नया फोन खरीदने की बजाय पुराना या रिफर्बिश्ड फोन लें.
  • नया फोन खरीदने से पहले सोचें कि उसकी सच में जरूरत है या नहीं.
  • इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में इस्तेमाल होने वाले खनिजों के पीछे की कहानी पर सवाल उठाएं.
  • जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से बचें.
  • ग्रुप ने Congo Accountability Network यानी CAN नाम से एक अभियान भी शुरू किया है.

मौतों और विस्थापन के आंकड़ों पर क्या सच है?

टीम कांगो की पोस्ट में कांगो में 30 साल से चल रहे संघर्ष में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया है लेकिन इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

एप्पल का क्या कहना है?

एप्पल का कहना है कि उसने अपने सप्लायर्स को कांगो और पड़ोसी रवांडा से खनिज खरीदने से रोकने के निर्देश दिए हैं. कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक उसकी जानकारी में ऐसा कोई खनिज कारोबारी नहीं मिला जिसके जरिए कांगो या रवांडा के हथियारबंद गुटों को फायदा पहुंच रहा हो.

एप्पल के खिलाफ मामले भी चल रहे हैं. दिसंबर 2024 में कांगो सरकार के वकीलों ने फ्रांस और बेल्जियम में एप्पल की यूरोपीय कंपनियों के खिलाफ शिकायत की थी. फ्रांस में मामला सबूतों की कमी के चलते बंद कर दिया गया जबकि बेल्जियम में जांच जारी है.

नवंबर 2025 में अमेरिकी संस्था International Rights Advocates ने भी एप्पल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था. इसमें कंपनी की सप्लाई में ऐसे खनिज होने का आरोप लगाया गया है, जिनका संबंध बाल मजदूरी और हथियारबंद गुटों से बताया गया है.

पहले भी हो चुका है ऐसा कैंपेन

यह पहली बार नहीं है जब नए iPhone के साथ कांगो के खनिजों को लेकर एप्पल के खिलाफ बॉयकॉट की अपील हुई है. 2024 में iPhone 16 की लॉन्चिंग के समय भी टीम कांगो ने बॉयकॉट की अपील की थी. 2025 में iPhone 17 की रिलीज के दौरान भी कांगो से जुड़े संगठनों ने लंदन में एप्पल स्टोर के बाहर प्रदर्शन किया था.

यह भी पढ़ें : सऊदी ने किया हमला, अब पाक भी बरसाएगा बम? किस मुस्लिम देश में छिड़ा युद्ध

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 10 Sep 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Greta Thunberg US Apple Breaking News Abp News IPhone 18
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकाने पर हो रहा कंस्ट्रक्शन, सैटेलाइट इमेज ने खोला राज
ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकाने पर हो रहा कंस्ट्रक्शन, सैटेलाइट इमेज ने खोला राज
विश्व
ट्रंप ने कर दिया हर अमेरिकी से सबसे बड़ा वादा- '5 हजार डॉलर दूंगा, अगर...'
ट्रंप ने कर दिया हर अमेरिकी से सबसे बड़ा वादा- '5 हजार डॉलर दूंगा, अगर...'
विश्व
ईरान से जल्द जंग खत्म होने वाली बात झूठी? व्हाइट हाउस की चेतावनी को इग्नोर कर रहे ट्रंप
ईरान से जल्द जंग खत्म होने वाली बात झूठी? व्हाइट हाउस की चेतावनी को इग्नोर कर रहे ट्रंप
विश्व
Xप्लेन: दुनिया के सबसे महंगे नेता सिंगापुर के पीएम, ट्रंप से पांच गुना ज्यादा सैलरी, जानें किस नेता को कितनी तनख्वाह
Xप्लेन: दुनिया के सबसे महंगे नेता सिंगापुर के पीएम, ट्रंप से पांच गुना ज्यादा सैलरी, जानें किस नेता को कितनी तनख्वाह
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Bharat Ki Baat : 'सीता हरण' प्रसंग और भगवा पर नया रण | Akhilesh Yadav | OP Rajbhar | UP Politics
Madhaya Pradesh: Ujjain में लाख कोशिशें नाकाम..नहीं हिले खड़े हनुमान चमत्कार से लोग हैरान।ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्यों कि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्यों कि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन के बाद अब चिराग दिल्ली के PG में दरारों से दहशत, सील के बाद छात्र परेशान
सत्य निकेतन के बाद अब चिराग दिल्ली के PG में दरारों से दहशत, सील के बाद छात्र परेशान
इंडिया
'उनकी तरह जिंदगी...', विजय माल्या ने बताया क्यों बनना चाहते हैं 'कॉकरोच'
'उनकी तरह जिंदगी...', विजय माल्या ने बताया क्यों बनना चाहते हैं 'कॉकरोच'
क्रिकेट
महिला एशिया कप: कितने बजे शुरू होगा भारत-बांग्लादेश का सेमीफाइनल, किस चैनल पर आएगा लाइव?
कितने बजे शुरू होगा भारत-बांग्लादेश का सेमीफाइनल, किस चैनल पर आएगा लाइव?
बॉलीवुड
'आप मुस्लिम हो', जब सेंसर बोर्ड ने दिलीप कुमार के 'हे राम' कहने पर उठाई थी आपत्ति, नेहरू तक पहुंचा था मामला
जब सेंसर ने दिलीप कुमार को 'हे राम' कहने से रोका था, नेहरू तक पहुंचा था मामला
इंडिया
कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, अब इस नेता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, अब इस नेता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन में पकड़ा दिया पार्सल, युवक की टाइमिंग देख रह जाएंगे दंग
चलती ट्रेन में पकड़ा दिया पार्सल, युवक की टाइमिंग देख रह जाएंगे दंग
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
ABP NEWS
रील बनाते समय युवक खाई में गिरा।
रील बनाते समय युवक खाई में गिरा।
ABP NEWS
दीवाली से पहले मेरठ में बारूद का बड़ा खेल पकड़ा गया।
दीवाली से पहले मेरठ में बारूद का बड़ा खेल पकड़ा गया।
ABP NEWS
ऊँची जाति के समुदाय ने सांसद और विधायक की अंतिम यात्रा निकाली।
ऊँची जाति के समुदाय ने सांसद और विधायक की अंतिम यात्रा निकाली।
Embed widget