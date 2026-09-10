Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिसे कहते हैं 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया', नोएडा DM को इसके लिए क्यों लगी फटकार?

किसे कहते हैं 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया', नोएडा DM को इसके लिए क्यों लगी फटकार?

डीयू छात्रा पर बिना ठोस सबूत NSA लगाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त; नोएडा DM की सैलरी से 5 लाख वसूलने का आदेश, कहा- अफसरों का ऐसा तानाशाह रवैया राज्य को बना देगा ऑर्वेलियन डिस्टोपिया.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 10 Sep 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

नोएडा के डीएम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तीखी फटकार लगी है, और कोर्ट ने उन्हें एक छात्रा को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने के लिए अपनी सैलरी से 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है. इस पूरे मामले ने प्रशासन के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे लेकर ऑर्वेलियन डिस्टोपिया जैसे शब्द भी चर्चा में आ गए हैं, जो किसी सरकार या प्रशासन की मनमानी और नागरिक आजादी पर नियंत्रण की स्थिति को बयां करते हैं. आखिर नोएडा डीएम को इतनी सख्त फटकार क्यों लगी और पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं.

क्या होता है 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया'?

यह शब्द मशहूर अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल के नाम से बना है, जिन्होंने अपने उपन्यास "1984" में एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां सरकार हर नागरिक की निगरानी करती है, सच को झूठ में बदल देती है और असहमति जताने वालों को कुचल दिया जाता है. जब भी किसी लोकतांत्रिक देश में प्रशासन मनमाने तरीके से लोगों को हिरासत में लेता है, झूठे आरोप गढ़ता है या असहमति की आवाज को दबाता है, तो उसकी तुलना अक्सर ऑर्वेलियन डिस्टोपिया से की जाती है.

नोएडा डीएम को क्यों लगी फटकार?

यह पूरा मामला अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़ा है. दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ग्रेजुएट 25 साल की आकृति चौधरी को इस प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने दावा किया कि आकृति ने प्रदर्शनकारियों को पत्थरबाजी और आगजनी के लिए उकसाया था, और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत कार्रवाई की गई. करीब पांच महीने तक जेल में रहने के बाद आकृति ने अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की.

हाईकोर्ट ने क्या पाया?

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि राज्य सरकार आकृति के खिलाफ कोई ठोस वीडियो सबूत पेश नहीं कर पाई. कोर्ट ने यह भी पाया कि गिरफ्तारी से पहले कानून के मुताबिक जरूरी नोटिस BNSS की धारा 126 के तहत ही नहीं दिया गया था, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में यह दिखाने की कोशिश की गई कि सारी प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हुई थी. कोर्ट ने साफ कहा कि यह पूरी कहानी राज्य सरकार की तरफ से "गढ़ी गई" लगती है, यानी झूठी बुनियाद पर खड़ी की गई थी.

यह भी पढ़ें: एथेनॉल से चीनी ही नहीं इन चीजों के दाम भी हुए हाई, क्यों इस पर डिपेंड है सिस्टम

मुआवजे का आदेश और सियासी प्रतिक्रिया

हाईकोर्ट ने आकृति की तुरंत रिहाई का आदेश देते हुए राज्य सरकार को उन्हें 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया, और यह रकम सीधे गौतमबुद्ध नगर डीएम की सैलरी से वसूलने को कहा गया. इस फैसले के बाद विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधा. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिर्फ डीएम पर जुर्माना लगाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि यह भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसी कार्रवाई का आदेश किसने दिया था.

यह भी पढ़ें: आज से 100 साल बाद कैसी होगी धरती? सामने आया डराने वाला सच

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Noida DM Medha Roopam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
दूसरे देश के लोगों को कौन-कौन से वीजा देता है अमेरिका, किसकी कितनी फीस?
दूसरे देश के लोगों को कौन-कौन से वीजा देता है अमेरिका, किसकी कितनी फीस?
जनरल नॉलेज
देश की किस एयरलाइन के साथ सबसे ज्यादा हुए हैं हादसे? देखें लिस्ट
देश की किस एयरलाइन के साथ सबसे ज्यादा हुए हैं हादसे? देखें लिस्ट
जनरल नॉलेज
देश के किस शहर में सबसे ज्यादा हैं आईफोन यूजर्स, हैरान कर देंगे आंकड़े
देश के किस शहर में सबसे ज्यादा हैं आईफोन यूजर्स, हैरान कर देंगे आंकड़े
जनरल नॉलेज
अमेरिका के परमानेंट वीजा का क्या है रेट, इसे लेने में किस देश के लोग टॉप पर?
अमेरिका के परमानेंट वीजा का क्या है रेट, इसे लेने में किस देश के लोग टॉप पर?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Bharat Ki Baat : 'सीता हरण' प्रसंग और भगवा पर नया रण | Akhilesh Yadav | OP Rajbhar | UP Politics
Madhaya Pradesh: Ujjain में लाख कोशिशें नाकाम..नहीं हिले खड़े हनुमान चमत्कार से लोग हैरान।ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्यों कि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्यों कि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन के बाद अब चिराग दिल्ली के PG में दरारों से दहशत, सील के बाद छात्र परेशान
सत्य निकेतन के बाद अब चिराग दिल्ली के PG में दरारों से दहशत, सील के बाद छात्र परेशान
इंडिया
'उनकी तरह जिंदगी...', विजय माल्या ने बताया क्यों बनना चाहते हैं 'कॉकरोच'
'उनकी तरह जिंदगी...', विजय माल्या ने बताया क्यों बनना चाहते हैं 'कॉकरोच'
क्रिकेट
महिला एशिया कप: कितने बजे शुरू होगा भारत-बांग्लादेश का सेमीफाइनल, किस चैनल पर आएगा लाइव?
कितने बजे शुरू होगा भारत-बांग्लादेश का सेमीफाइनल, किस चैनल पर आएगा लाइव?
बॉलीवुड
'आप मुस्लिम हो', जब सेंसर बोर्ड ने दिलीप कुमार के 'हे राम' कहने पर उठाई थी आपत्ति, नेहरू तक पहुंचा था मामला
जब सेंसर ने दिलीप कुमार को 'हे राम' कहने से रोका था, नेहरू तक पहुंचा था मामला
इंडिया
कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, अब इस नेता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, अब इस नेता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन में पकड़ा दिया पार्सल, युवक की टाइमिंग देख रह जाएंगे दंग
चलती ट्रेन में पकड़ा दिया पार्सल, युवक की टाइमिंग देख रह जाएंगे दंग
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
ABP NEWS
रील बनाते समय युवक खाई में गिरा।
रील बनाते समय युवक खाई में गिरा।
ABP NEWS
दीवाली से पहले मेरठ में बारूद का बड़ा खेल पकड़ा गया।
दीवाली से पहले मेरठ में बारूद का बड़ा खेल पकड़ा गया।
ABP NEWS
ऊँची जाति के समुदाय ने सांसद और विधायक की अंतिम यात्रा निकाली।
ऊँची जाति के समुदाय ने सांसद और विधायक की अंतिम यात्रा निकाली।
Embed widget