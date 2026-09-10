किसे कहते हैं 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया', नोएडा DM को इसके लिए क्यों लगी फटकार?

नोएडा के डीएम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तीखी फटकार लगी है, और कोर्ट ने उन्हें एक छात्रा को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने के लिए अपनी सैलरी से 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है. इस पूरे मामले ने प्रशासन के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे लेकर ऑर्वेलियन डिस्टोपिया जैसे शब्द भी चर्चा में आ गए हैं, जो किसी सरकार या प्रशासन की मनमानी और नागरिक आजादी पर नियंत्रण की स्थिति को बयां करते हैं. आखिर नोएडा डीएम को इतनी सख्त फटकार क्यों लगी और पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं.

क्या होता है 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया'?

यह शब्द मशहूर अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल के नाम से बना है, जिन्होंने अपने उपन्यास "1984" में एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां सरकार हर नागरिक की निगरानी करती है, सच को झूठ में बदल देती है और असहमति जताने वालों को कुचल दिया जाता है. जब भी किसी लोकतांत्रिक देश में प्रशासन मनमाने तरीके से लोगों को हिरासत में लेता है, झूठे आरोप गढ़ता है या असहमति की आवाज को दबाता है, तो उसकी तुलना अक्सर ऑर्वेलियन डिस्टोपिया से की जाती है.

नोएडा डीएम को क्यों लगी फटकार?

यह पूरा मामला अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़ा है. दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ग्रेजुएट 25 साल की आकृति चौधरी को इस प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने दावा किया कि आकृति ने प्रदर्शनकारियों को पत्थरबाजी और आगजनी के लिए उकसाया था, और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत कार्रवाई की गई. करीब पांच महीने तक जेल में रहने के बाद आकृति ने अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की.

हाईकोर्ट ने क्या पाया?

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि राज्य सरकार आकृति के खिलाफ कोई ठोस वीडियो सबूत पेश नहीं कर पाई. कोर्ट ने यह भी पाया कि गिरफ्तारी से पहले कानून के मुताबिक जरूरी नोटिस BNSS की धारा 126 के तहत ही नहीं दिया गया था, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में यह दिखाने की कोशिश की गई कि सारी प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हुई थी. कोर्ट ने साफ कहा कि यह पूरी कहानी राज्य सरकार की तरफ से "गढ़ी गई" लगती है, यानी झूठी बुनियाद पर खड़ी की गई थी.

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मुआवजे का आदेश और सियासी प्रतिक्रिया

हाईकोर्ट ने आकृति की तुरंत रिहाई का आदेश देते हुए राज्य सरकार को उन्हें 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया, और यह रकम सीधे गौतमबुद्ध नगर डीएम की सैलरी से वसूलने को कहा गया. इस फैसले के बाद विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधा. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिर्फ डीएम पर जुर्माना लगाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि यह भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसी कार्रवाई का आदेश किसने दिया था.

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