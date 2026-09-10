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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, अब इस नेता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, अब इस नेता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

कांग्रेस अध्यक्ष ने मधु गौड़ यास्की को तत्काल प्रभाव से ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस का चेयरपर्सन नियुक्त किया है. पार्टी ने प्रवीण चक्रवर्ती के योगदान की भी सराहना की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 10 Sep 2026 07:51 AM (IST)
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कांग्रेस संगठन में एक अहम नियुक्ति की गई है. कांग्रेस अध्यक्ष ने मधु गौड़ यास्की को ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है. पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

कांग्रेस की ओर से 9 सितंबर 2026 को जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि मधु गौड़ यास्की अब ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालेंगे. यह संगठन देश के प्रोफेशनल्स और विशेषज्ञ वर्ग के साथ पार्टी के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए काम करता है.

प्रवीण चक्रवर्ती के योगदान की सराहना

पार्टी ने निवर्तमान चेयरपर्सन प्रवीण चक्रवर्ती के कार्यकाल और योगदान की भी सराहना की है. कांग्रेस ने उनके की तरफ से संगठन के लिए किए गए काम को महत्वपूर्ण बताया और उनके योगदान के लिए आभार जताया.

कर्नाटक में संगठन को मजबूत करने की तैयारी

जिला कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कर्नाटक में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की कोशिश तेज होने की उम्मीद है. जिला स्तर पर अध्यक्षों की जिम्मेदारी पार्टी के स्थानीय संगठन, कार्यकर्ताओं के समन्वय और राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होती है.

मधु गौड़ यास्की कौन है?

मधु गौड़ यास्की  तेलंगाना के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा सांसद हैं. मधु गौड़ यास्की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Congress) के नेता हैं. वे निजामाबाद लोकसभा सीट से 2004 और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए थे. 2014 में वे के. कविता से चुनाव हार गए. राजनीति में आने से पहले यास्की ने कानून की पढ़ाई की और अमेरिका में वकील के रूप में भी काम किया. बाद में वे भारत लौटकर सक्रिय राजनीति में आए. कांग्रेस में उन्होंने कई संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाई हैं. 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 10 Sep 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
KC Venugopal Breaking News Abp News CONGRESS
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