Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजहाईवे पर रील बनाने के लिए डांस किया तो कितनी सजा, क्या हैं नियम?

हाईवे पर रील बनाने के लिए डांस किया तो कितनी सजा, क्या हैं नियम?

Highway Reels Penalty: हाईवे पर रील्स बनना बड़ी कानूनी कार्रवाई को आकर्षित कर सकता है. आइए जानते हैं कि ऐसा करते पकड़े जाने पर क्या सजा मिल सकती है. जानें क्या कहता है कानून.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 08 Sep 2026 02:42 PM (IST)
Highway Reels Penalty: हाईवे पर रील्स बनना बड़ी कानूनी कार्रवाई को आकर्षित कर सकता है. आइए जानते हैं कि ऐसा करते पकड़े जाने पर क्या सजा मिल सकती है. जानें क्या कहता है कानून.

Highway Reels Penalty: रील्स बनाने के लिए नाचना, वाहनों को रोकना या फिर राजमार्ग पर स्टंट करना मनोरंजन लग सकता है लेकिन ऐसी हरकत करने पर दूसरे मोटर चालकों और पैदल चलने वालों को गंभीर खतरा हो सकता है. ट्रैफिक को रोकने, बोनट पर बैठना, सनरूफ से बाहर निकलना या फिर व्यस्त सड़क पर वाहन रोकना कानूनी कार्रवाई की वजह बन सकता है. आइए जानते हैं इसे लेकर क्या नियम हैं.

1/8
किसी वाहन को खतरनाक तरीके से रोकना, स्टंट करना या फिर रील रिकॉर्ड करते समय वाहन से बाहर झुकना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में आ सकता है. पहली बार अपराध करने पर ₹1000 से ₹5000 तक का जुर्माना या फिर जेल हो सकती है.
किसी वाहन को खतरनाक तरीके से रोकना, स्टंट करना या फिर रील रिकॉर्ड करते समय वाहन से बाहर झुकना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में आ सकता है. पहली बार अपराध करने पर ₹1000 से ₹5000 तक का जुर्माना या फिर जेल हो सकती है.
2/8
हाईवे यातायात बिना किसी रुकावट की आवाजाही के लिए होते हैं. जानबूझकर किसी वाहन को रोकना या फिर रील शूट करने के लिए सड़क पर कब्जा करना यातायात में बाधा डाल सकता है. दूसरे सड़क उपयोगकर्ताओं को खतरे में डाल सकता है और साथ ही कानूनी कार्रवाई की वजह बन सकता है.
हाईवे यातायात बिना किसी रुकावट की आवाजाही के लिए होते हैं. जानबूझकर किसी वाहन को रोकना या फिर रील शूट करने के लिए सड़क पर कब्जा करना यातायात में बाधा डाल सकता है. दूसरे सड़क उपयोगकर्ताओं को खतरे में डाल सकता है और साथ ही कानूनी कार्रवाई की वजह बन सकता है.
3/8
सार्वजनिक सड़क के बीच में नृत्य करने से दूसरे लोगों को असुविधा हो सकती है. साथ ही सामान्य यातायात भी बाधित हो सकता है. अगर ऐसा आचरण खतरा या फिर गंभीर सार्वजनिक असुविधा को पैदा करता है तो पुलिस सार्वजनिक उपद्रव या फिर बाधा से निपटने वाले प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू कर सकती है.
सार्वजनिक सड़क के बीच में नृत्य करने से दूसरे लोगों को असुविधा हो सकती है. साथ ही सामान्य यातायात भी बाधित हो सकता है. अगर ऐसा आचरण खतरा या फिर गंभीर सार्वजनिक असुविधा को पैदा करता है तो पुलिस सार्वजनिक उपद्रव या फिर बाधा से निपटने वाले प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू कर सकती है.
4/8
वीडियो बनाते समय बोनट, छत या फिर गाड़ी के बाहर बैठना काफी खतरनाक है. वाहन के अचानक हिलने या फिर किसी दूसरे मोटर चालक के आने से दुर्घटना हो सकती है. इससे अगर कोई घायल हो जाए तो उल्लंघन काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है.
वीडियो बनाते समय बोनट, छत या फिर गाड़ी के बाहर बैठना काफी खतरनाक है. वाहन के अचानक हिलने या फिर किसी दूसरे मोटर चालक के आने से दुर्घटना हो सकती है. इससे अगर कोई घायल हो जाए तो उल्लंघन काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है.
5/8
जब किसी वाहन का इस्तेमाल खतरनाक स्टंट के लिए किया जाता है या फिर जानबूझकर किसी राजमार्ग को रोकने के लिए किया जाता है तो पुलिस लागू कानून के तहत अनुमति होने पर जब्ती या फिर हिरासत सहित परवर्तन कार्रवाई कर सकती है.
जब किसी वाहन का इस्तेमाल खतरनाक स्टंट के लिए किया जाता है या फिर जानबूझकर किसी राजमार्ग को रोकने के लिए किया जाता है तो पुलिस लागू कानून के तहत अनुमति होने पर जब्ती या फिर हिरासत सहित परवर्तन कार्रवाई कर सकती है.
6/8
खतरनाक ड्राइविंग और गंभीर यातायात उल्लंघन के परिणाम काफी ज्यादा जुर्माने से परे भी हो सकते हैं. अपराध की प्रकृति के आधार पर अधिकारी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं. इसके तहत ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित या फिर अयोग्य ठहराया जा सकता है.
खतरनाक ड्राइविंग और गंभीर यातायात उल्लंघन के परिणाम काफी ज्यादा जुर्माने से परे भी हो सकते हैं. अपराध की प्रकृति के आधार पर अधिकारी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं. इसके तहत ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित या फिर अयोग्य ठहराया जा सकता है.
7/8
सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया एक वीडियो पुलिस के लिए किसी अपराध की पहचान करना आसान बना सकता है. अधिकारी फुटेज की जांच कर सकते हैं, पंजीकरण संख्या के जरिए से वाहन की पहचान कर सकते हैं और कार्यवाही शुरू कर सकते हैं.
सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया एक वीडियो पुलिस के लिए किसी अपराध की पहचान करना आसान बना सकता है. अधिकारी फुटेज की जांच कर सकते हैं, पंजीकरण संख्या के जरिए से वाहन की पहचान कर सकते हैं और कार्यवाही शुरू कर सकते हैं.
8/8
अगर रील स्टंट की वजह से दुर्घटना, चोट या मृत्यु होती है तो इसमें शामिल व्यक्ति को अतिरिक्त अपराधिक या फिर यातायात शुल्क का सामना करना पड़ सकता है.
अगर रील स्टंट की वजह से दुर्घटना, चोट या मृत्यु होती है तो इसमें शामिल व्यक्ति को अतिरिक्त अपराधिक या फिर यातायात शुल्क का सामना करना पड़ सकता है.
Published at : 08 Sep 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Motor Vehicles Dangerous Driving Highway Reels Penalty

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कितना हिस्सा बिकने पर सरकारी संस्थान हो जाता है प्राइवेट, कब खत्म होता है सरकार का कंट्रोल?
कितना हिस्सा बिकने पर सरकारी संस्थान हो जाता है प्राइवेट, कब खत्म होता है सरकार का कंट्रोल?
जनरल नॉलेज
इंसान कितनी ऊंची इमारत बना सकता है, कहां ठहर जाती है इंजीनियरिंग?
इंसान कितनी ऊंची इमारत बना सकता है, कहां ठहर जाती है इंजीनियरिंग?
जनरल नॉलेज
इंसानों ने कुत्तों को पालना कब शुरू किया, इससे पहले कौन था सबसे करीबी जानवर?
इंसानों ने कुत्तों को पालना कब शुरू किया, इससे पहले कौन था सबसे करीबी जानवर?
जनरल नॉलेज
सांप के पास नहीं होते कान, फिर बीन की आवाज कैसे सुन लेता है?
सांप के पास नहीं होते कान, फिर बीन की आवाज कैसे सुन लेता है?
Advertisement

वीडियोज

BIHAR FLOOD: बिहार में बाढ़ का तांडव! 12 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, गंगा ने तोड़े.....
Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
बाढ़ की त्रासदी पर भारी 'योगी मॉडल', विनाशकारी पानी के बावजूद यूपी में जीरो जनहानि
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
मध्य प्रदेश
'काजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', भोपाल BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल
'काजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', भोपाल BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल
इंडिया
राजाओं की तरह विएना की सड़कों पर निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
राजाओं की तरह विएना की सड़कों पर निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
क्रिकेट
सोशल मीडिया पर दिखी केएल राहुल और पार्थ जिंदल की बॉन्डिंग, किया स्पेशल पोस्ट
सोशल मीडिया पर दिखी केएल राहुल और पार्थ जिंदल की बॉन्डिंग, किया स्पेशल पोस्ट
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
इंडिया
तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल
तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल
फूड
Arhar Dal: भगोने में कैसे बनाएं अरहर की देसी स्टाइल वाली दाल? खुशबू से खिंचे चले आएंगे लोग
भगोने में कैसे बनाएं अरहर की देसी स्टाइल वाली दाल? खुशबू से खिंचे चले आएंगे लोग
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget