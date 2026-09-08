हाईवे पर रील बनाने के लिए डांस किया तो कितनी सजा, क्या हैं नियम?

सार्वजनिक सड़क के बीच में नृत्य करने से दूसरे लोगों को असुविधा हो सकती है. साथ ही सामान्य यातायात भी बाधित हो सकता है. अगर ऐसा आचरण खतरा या फिर गंभीर सार्वजनिक असुविधा को पैदा करता है तो पुलिस सार्वजनिक उपद्रव या फिर बाधा से निपटने वाले प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू कर सकती है.