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हाईवे पर रील बनाने के लिए डांस किया तो कितनी सजा, क्या हैं नियम?
Highway Reels Penalty: हाईवे पर रील्स बनना बड़ी कानूनी कार्रवाई को आकर्षित कर सकता है. आइए जानते हैं कि ऐसा करते पकड़े जाने पर क्या सजा मिल सकती है. जानें क्या कहता है कानून.
Highway Reels Penalty: रील्स बनाने के लिए नाचना, वाहनों को रोकना या फिर राजमार्ग पर स्टंट करना मनोरंजन लग सकता है लेकिन ऐसी हरकत करने पर दूसरे मोटर चालकों और पैदल चलने वालों को गंभीर खतरा हो सकता है. ट्रैफिक को रोकने, बोनट पर बैठना, सनरूफ से बाहर निकलना या फिर व्यस्त सड़क पर वाहन रोकना कानूनी कार्रवाई की वजह बन सकता है. आइए जानते हैं इसे लेकर क्या नियम हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 02:42 PM (IST)
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