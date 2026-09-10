देश की किस एयरलाइन के साथ सबसे ज्यादा हुए हैं हादसे? देखें लिस्ट

देश में हवाई सफर करने वालों की तादाद हर साल बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही एयरलाइन सेफ्टी को लेकर सवाल भी उठते रहते हैं. पिछले साल जून में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान हादसे ने एक बार फिर लोगों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर भारत में किस एयरलाइन के साथ सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं. आइए जानते हैं भारत की एविएशन हिस्ट्री में अब तक हुए बड़े हादसों की पूरी लिस्ट.

सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लिस्ट किसके नाम

भारत में अब तक हुए बड़े विमान हादसों की लिस्ट देखें तो सबसे ज्यादा नाम एयर इंडिया और इसकी पुरानी सहयोगी रही इंडियन एयरलाइंस से जुड़े हैं. दरअसल, दशकों तक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ही देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी एयरलाइंस रही हैं, इसलिए उड़ानों की संख्या भी सबसे ज्यादा रही और हादसों का इतिहास भी सबसे लंबा रहा.

एयर इंडिया से जुड़े बड़े हादसे

साल 1978 में मुंबई से उड़ान भरते ही एयर इंडिया का विमान अरब सागर में गिर गया था, जिसमें सवार सभी 213 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद 1988 में इंडियन एयरलाइंस का विमान मुंबई से अहमदाबाद जाते समय क्रैश हो गया, जिसमें 130 से ज्यादा लोग मारे गए थे. 1991 में हुए इंफाल के पास और 1993 में औरंगाबाद में भी इंडियन एयरलाइंस के विमान हादसों का शिकार हुए, जिनमें 69 से 55 लोगों की जान चली गई थी.

साल 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान दुबई से मंगलुरु आते समय रनवे से फिसलकर खाई में जा गिरा, जिसमें 158 लोगों की मौत हुई थी. इसके बाद 2020 में कोझिकोड एयरपोर्ट पर भारी बारिश के दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक और विमान रनवे से फिसलकर घाटी में जा गिरा, जिसमें 18 से ज्यादा लोगों की जान गई. हाल ही में जून 2025 में अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान के क्रैश होने से 260 लोगों की मौत हो गई थी, जो हाल के वर्षों का सबसे बड़ा विमान हादसा रहा.

अन्य एयरलाइंस का रिकॉर्ड कैसा रहा

साल 2000 में सरकारी कंपनी एलायंस एयर का विमान पटना में एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया था, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. वहीं इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा एयर जैसी निजी एयरलाइंस के नाम अब तक किसी भी बड़े जानलेवा हादसे से नहीं जुड़े हैं. इंडिगो को लेकर जरूर रनवे से फिसलने और टेल स्ट्राइक जैसी कुछ तकनीकी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इनमें किसी की जान नहीं गई.

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सिर्फ हादसे नहीं, तकनीकी खामियां भी अहम

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के सालाना ऑडिट में भी एयरलाइनों की तकनीकी खामियों की जिक्र होता है. हाल की एक ऑडिट रिपोर्ट में इंडिगो में 23, एयर इंडिया में 51, स्पाइसजेट में 14 और एयर इंडिया एक्सप्रेस में 25 सुरक्षा से जुड़ी खामियां पाई गई थीं. हालांकि DGCA का कहना है कि बड़े बेड़े वाली एयरलाइनों में ज्यादा खामियां मिलना सामान्य बात है.

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