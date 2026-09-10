Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदेश की किस एयरलाइन के साथ सबसे ज्यादा हुए हैं हादसे? देखें लिस्ट

देश की किस एयरलाइन के साथ सबसे ज्यादा हुए हैं हादसे? देखें लिस्ट

एयर इंडिया का नाम इस सूची में सबसे ऊपर, जानिए देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र का सुरक्षा रिकॉर्ड और विभिन्न विमानन हादसों के पीछे रही तकनीकी या मानवीय कमियों के बारे में.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 10 Sep 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

देश में हवाई सफर करने वालों की तादाद हर साल बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही एयरलाइन सेफ्टी को लेकर सवाल भी उठते रहते हैं. पिछले साल जून में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान हादसे ने एक बार फिर लोगों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर भारत में किस एयरलाइन के साथ सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं. आइए जानते हैं भारत की एविएशन हिस्ट्री में अब तक हुए बड़े हादसों की पूरी लिस्ट.

सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लिस्ट किसके नाम

भारत में अब तक हुए बड़े विमान हादसों की लिस्ट देखें तो सबसे ज्यादा नाम एयर इंडिया और इसकी पुरानी सहयोगी रही इंडियन एयरलाइंस से जुड़े हैं. दरअसल, दशकों तक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ही देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी एयरलाइंस रही हैं, इसलिए उड़ानों की संख्या भी सबसे ज्यादा रही और हादसों का इतिहास भी सबसे लंबा रहा. 

एयर इंडिया से जुड़े बड़े हादसे

साल 1978 में मुंबई से उड़ान भरते ही एयर इंडिया का विमान अरब सागर में गिर गया था, जिसमें सवार सभी 213 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद 1988 में इंडियन एयरलाइंस का विमान मुंबई से अहमदाबाद जाते समय क्रैश हो गया, जिसमें 130 से ज्यादा लोग मारे गए थे. 1991 में हुए इंफाल के पास और 1993 में औरंगाबाद में भी इंडियन एयरलाइंस के विमान हादसों का शिकार हुए, जिनमें 69 से 55 लोगों की जान चली गई थी. 

साल 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान दुबई से मंगलुरु आते समय रनवे से फिसलकर खाई में जा गिरा, जिसमें 158 लोगों की मौत हुई थी. इसके बाद 2020 में कोझिकोड एयरपोर्ट पर भारी बारिश के दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक और विमान रनवे से फिसलकर घाटी में जा गिरा, जिसमें 18 से ज्यादा लोगों की जान गई. हाल ही में जून 2025 में अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान के क्रैश होने से 260 लोगों की मौत हो गई थी, जो हाल के वर्षों का सबसे बड़ा विमान हादसा रहा. 

अन्य एयरलाइंस का रिकॉर्ड कैसा रहा

साल 2000 में सरकारी कंपनी एलायंस एयर का विमान पटना में एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया था, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. वहीं इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा एयर जैसी निजी एयरलाइंस के नाम अब तक किसी भी बड़े जानलेवा हादसे से नहीं जुड़े हैं. इंडिगो को लेकर जरूर रनवे से फिसलने और टेल स्ट्राइक जैसी कुछ तकनीकी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इनमें किसी की जान नहीं गई. 

यह भी पढ़ें: कैसे होता है बुलेट ट्रेन का ट्रायल, इसमें क्या किया जाता है मॉनिटर?

सिर्फ हादसे नहीं, तकनीकी खामियां भी अहम

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के सालाना ऑडिट में भी एयरलाइनों की तकनीकी खामियों की जिक्र होता है. हाल की एक ऑडिट रिपोर्ट में इंडिगो में 23, एयर इंडिया में 51, स्पाइसजेट में 14 और एयर इंडिया एक्सप्रेस में 25 सुरक्षा से जुड़ी खामियां पाई गई थीं. हालांकि DGCA का कहना है कि बड़े बेड़े वाली एयरलाइनों में ज्यादा खामियां मिलना सामान्य बात है. 

यह भी पढ़ें: आज से 100 साल बाद कैसी होगी धरती? सामने आया डराने वाला सच

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Air India Flight 171 Ahmedabad Crash 2025 Airlines With Most Accidents List
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
दूसरे देश के लोगों को कौन-कौन से वीजा देता है अमेरिका, किसकी कितनी फीस?
दूसरे देश के लोगों को कौन-कौन से वीजा देता है अमेरिका, किसकी कितनी फीस?
जनरल नॉलेज
किसे कहते हैं 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया', नोएडा DM को इसके लिए क्यों लगी फटकार?
किसे कहते हैं 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया', नोएडा DM को इसके लिए क्यों लगी फटकार?
जनरल नॉलेज
देश के किस शहर में सबसे ज्यादा हैं आईफोन यूजर्स, हैरान कर देंगे आंकड़े
देश के किस शहर में सबसे ज्यादा हैं आईफोन यूजर्स, हैरान कर देंगे आंकड़े
जनरल नॉलेज
अमेरिका के परमानेंट वीजा का क्या है रेट, इसे लेने में किस देश के लोग टॉप पर?
अमेरिका के परमानेंट वीजा का क्या है रेट, इसे लेने में किस देश के लोग टॉप पर?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Bharat Ki Baat : 'सीता हरण' प्रसंग और भगवा पर नया रण | Akhilesh Yadav | OP Rajbhar | UP Politics
Madhaya Pradesh: Ujjain में लाख कोशिशें नाकाम..नहीं हिले खड़े हनुमान चमत्कार से लोग हैरान।ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्यों कि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्यों कि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन के बाद अब चिराग दिल्ली के PG में दरारों से दहशत, सील के बाद छात्र परेशान
सत्य निकेतन के बाद अब चिराग दिल्ली के PG में दरारों से दहशत, सील के बाद छात्र परेशान
इंडिया
'उनकी तरह जिंदगी...', विजय माल्या ने बताया क्यों बनना चाहते हैं 'कॉकरोच'
'उनकी तरह जिंदगी...', विजय माल्या ने बताया क्यों बनना चाहते हैं 'कॉकरोच'
क्रिकेट
महिला एशिया कप: कितने बजे शुरू होगा भारत-बांग्लादेश का सेमीफाइनल, किस चैनल पर आएगा लाइव?
कितने बजे शुरू होगा भारत-बांग्लादेश का सेमीफाइनल, किस चैनल पर आएगा लाइव?
बॉलीवुड
'आप मुस्लिम हो', जब सेंसर बोर्ड ने दिलीप कुमार के 'हे राम' कहने पर उठाई थी आपत्ति, नेहरू तक पहुंचा था मामला
जब सेंसर ने दिलीप कुमार को 'हे राम' कहने से रोका था, नेहरू तक पहुंचा था मामला
इंडिया
कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, अब इस नेता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, अब इस नेता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन में पकड़ा दिया पार्सल, युवक की टाइमिंग देख रह जाएंगे दंग
चलती ट्रेन में पकड़ा दिया पार्सल, युवक की टाइमिंग देख रह जाएंगे दंग
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
ABP NEWS
रील बनाते समय युवक खाई में गिरा।
रील बनाते समय युवक खाई में गिरा।
ABP NEWS
दीवाली से पहले मेरठ में बारूद का बड़ा खेल पकड़ा गया।
दीवाली से पहले मेरठ में बारूद का बड़ा खेल पकड़ा गया।
ABP NEWS
ऊँची जाति के समुदाय ने सांसद और विधायक की अंतिम यात्रा निकाली।
ऊँची जाति के समुदाय ने सांसद और विधायक की अंतिम यात्रा निकाली।
Embed widget