महिला एशिया कप 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर है. आज से सेमीफाइनल मैच शुरू हो रहे हैं, पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश की टक्कर होगी. ये वही टीम हैं, जो 2018 एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने आई थीं और बांग्लादेश जीत दर्ज कर पहली बार एशियाई चैंपियन बना था. तो टीम इंडिया को फाइनल में जाने का प्रबल दावेदार मानना सही नहीं होगा.

आज भारत और बांग्लादेश का सेमीफाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो हर बार महिला एशिया कप के फाइनल तक पहुंचा है. आज टीम इंडिया जीत दर्ज कर 2004 से चले आ रहे फाइनल में जाने के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी. यहां जान लीजिए आज भारत और बांग्लादेश का यह सेमीफाइनल मुकाबला कितने बजे शुरू होगा और किस चैनल पर लाइव आएगा?

कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारत और बांग्लादेश का सेमीफाइनल मैच आज भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा.

किस चैनल पर आएगा लाइव?

टीवी पर दर्शक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच लाइव देख सकते हैं. वहीं एंड्रॉइड यूजर्स Sony Liv एप और वेबसाइट पर लाइव मैच का आनंद ले सकते हैं.

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भारत-बांग्लादेश हेड टू हेड रिकॉर्ड

महिला टी20 क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश की 24 बार टक्कर हुई है. इनमें 21 बार टीम इंडिया जीती है और केवल 3 मौकों पर बांग्लादेश की टीम जीत दर्ज कर सकी है. भारतीय टीम, बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि 2018 एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश ने टीम इंडिया को 112 के स्कोर पर समेटकर 3 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. आखिरी बार भारत और बांग्लादेश का टी20 मैच इसी साल जून में हुई थी, जब टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी.

भारत और बांग्लादेश का अब तक सफर

महिला एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मैच जीतकर आ रही है. उसने पाकिस्तान, हॉन्ग कॉन्ग और थाईलैंड को हराकर ग्रुप ए में टॉप किया था. दूसरी ओर ग्रुप बी में बांग्लादेश दूसरे स्थान पर रहा. बांग्लादेश ने इंडोनेशिया और यूएई पर जीत दर्ज की, लेकिन श्रीलंका के हाथों उसे 4 विकेट से हार मिली.

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श्रीलंका-पाकिस्तान में दूसरा सेमीफाइनल

एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच 11 सितंबर को श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. वह मुकाबला भी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. बताते चलें कि श्रीलंका महिला एशिया कप की गत चैंपियन है.

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