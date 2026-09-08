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घर पर कितनी मंजिल बना सकते हैं, क्या है बिल्डिंग बायलॉज?
आवासीय प्लॉट पर कितनी मंजिल बनेगी, यह सड़क की चौड़ाई और एफएआर नियमों से तय होता है. किसी भी निर्माण से पहले पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा स्वीकृत नक्शा और स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति लेना अनिवार्य है.
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक पांच मंजिला अवैध हॉस्टल का अचानक ढह जाना शहरी निर्माण सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है. बेसमेंट में चल रहे मरम्मत कार्य के दौरान हुआ यह हादसा यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर आवासीय जमीनों पर बिना नियम-कायदों के इमारतें खड़ी करने का जोखिम कितना बड़ा हो सकता है. किसी भी शहर में बिना रोक-टोक के मंजिलों पर मंजिलें खड़ा कर देना न सिर्फ गैर-कानूनी है, बल्कि जान-माल के लिए सीधा खतरा भी है. आइए जानते हैं कि मकान निर्माण से जुड़े सरकारी नियम क्या कहते हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 02:35 PM (IST)
Tags :Building Bylaws In India
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