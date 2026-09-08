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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजघर पर कितनी मंजिल बना सकते हैं, क्या है बिल्डिंग बायलॉज?

घर पर कितनी मंजिल बना सकते हैं, क्या है बिल्डिंग बायलॉज?

आवासीय प्लॉट पर कितनी मंजिल बनेगी, यह सड़क की चौड़ाई और एफएआर नियमों से तय होता है. किसी भी निर्माण से पहले पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा स्वीकृत नक्शा और स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति लेना अनिवार्य है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 08 Sep 2026 02:35 PM (IST)
आवासीय प्लॉट पर कितनी मंजिल बनेगी, यह सड़क की चौड़ाई और एफएआर नियमों से तय होता है. किसी भी निर्माण से पहले पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा स्वीकृत नक्शा और स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति लेना अनिवार्य है.

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक पांच मंजिला अवैध हॉस्टल का अचानक ढह जाना शहरी निर्माण सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है. बेसमेंट में चल रहे मरम्मत कार्य के दौरान हुआ यह हादसा यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर आवासीय जमीनों पर बिना नियम-कायदों के इमारतें खड़ी करने का जोखिम कितना बड़ा हो सकता है. किसी भी शहर में बिना रोक-टोक के मंजिलों पर मंजिलें खड़ा कर देना न सिर्फ गैर-कानूनी है, बल्कि जान-माल के लिए सीधा खतरा भी है. आइए जानते हैं कि मकान निर्माण से जुड़े सरकारी नियम क्या कहते हैं.

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देश के अधिकांश महानगरीय और शहरी इलाकों में स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्माण की एक सीमा तय की जाती है. सामान्य तौर पर, किसी भी आवासीय भूखंड पर ग्राउंड फ्लोर के अलावा तीन से चार अतिरिक्त मंजिलें बनाने की अनुमति दी जाती है.
देश के अधिकांश महानगरीय और शहरी इलाकों में स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्माण की एक सीमा तय की जाती है. सामान्य तौर पर, किसी भी आवासीय भूखंड पर ग्राउंड फ्लोर के अलावा तीन से चार अतिरिक्त मंजिलें बनाने की अनुमति दी जाती है.
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हालांकि, यह सीमा सीधे तौर पर प्लॉट के क्षेत्रफल, उसके सामने मौजूद सड़क की चौड़ाई और इलाके के लिए निर्धारित फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) पर निर्भर करती है. दिल्ली जैसे घने शहरों में यदि ग्राउंड फ्लोर को पूरी तरह स्टिल्ट पार्किंग के लिए रखा जाए, तो नियमों के तहत ऊपर चार और रिहायशी मंजिलें बनाई जा सकती हैं.
हालांकि, यह सीमा सीधे तौर पर प्लॉट के क्षेत्रफल, उसके सामने मौजूद सड़क की चौड़ाई और इलाके के लिए निर्धारित फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) पर निर्भर करती है. दिल्ली जैसे घने शहरों में यदि ग्राउंड फ्लोर को पूरी तरह स्टिल्ट पार्किंग के लिए रखा जाए, तो नियमों के तहत ऊपर चार और रिहायशी मंजिलें बनाई जा सकती हैं.
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बिल्डिंग बायलॉज केवल मंजिलों की संख्या तय नहीं करते, बल्कि इमारत में रहने वालों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं. नियमों के मुताबिक, मकान के चारों तरफ पर्याप्त खुली जगह छोड़ना अनिवार्य है ताकि हवा और प्राकृतिक रोशनी का प्रवाह बना रहे.
बिल्डिंग बायलॉज केवल मंजिलों की संख्या तय नहीं करते, बल्कि इमारत में रहने वालों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं. नियमों के मुताबिक, मकान के चारों तरफ पर्याप्त खुली जगह छोड़ना अनिवार्य है ताकि हवा और प्राकृतिक रोशनी का प्रवाह बना रहे.
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इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्य के लिए जगह की उपलब्धता जरूरी होती है. कई राज्यों में तो प्लॉट के कुछ निश्चित प्रतिशत हिस्से को ग्रीन स्पेस या पूरी तरह खुले स्थान के रूप में छोड़ना कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है.
इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्य के लिए जगह की उपलब्धता जरूरी होती है. कई राज्यों में तो प्लॉट के कुछ निश्चित प्रतिशत हिस्से को ग्रीन स्पेस या पूरी तरह खुले स्थान के रूप में छोड़ना कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है.
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मकान बनाते समय अक्सर लोग बालकनी, रैंप या बाहरी सीढ़ियों को मुख्य सड़क अथवा फुटपाथ तक बढ़ा लेते हैं. म्युनिसिपल बायलॉज के तहत इसे गंभीर उल्लंघन और अतिक्रमण माना जाता है.
मकान बनाते समय अक्सर लोग बालकनी, रैंप या बाहरी सीढ़ियों को मुख्य सड़क अथवा फुटपाथ तक बढ़ा लेते हैं. म्युनिसिपल बायलॉज के तहत इसे गंभीर उल्लंघन और अतिक्रमण माना जाता है.
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किसी भी आवासीय ढांचे का कोई भी हिस्सा सार्वजनिक संपत्ति या रास्ते की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसा करने पर निकाय अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है और अवैध हिस्से को गिराने की कार्रवाई भी की जा सकती है.
किसी भी आवासीय ढांचे का कोई भी हिस्सा सार्वजनिक संपत्ति या रास्ते की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसा करने पर निकाय अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है और अवैध हिस्से को गिराने की कार्रवाई भी की जा सकती है.
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किसी भी जमीन पर ईंट रखने से पहले उसकी आधिकारिक कागजी प्रक्रिया पूरी करना कानूनी जरूरत है. घर के मालिक को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले किसी पंजीकृत आर्किटेक्ट से अपनी बिल्डिंग का मास्टर प्लान बनवाना होता है.
किसी भी जमीन पर ईंट रखने से पहले उसकी आधिकारिक कागजी प्रक्रिया पूरी करना कानूनी जरूरत है. घर के मालिक को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले किसी पंजीकृत आर्किटेक्ट से अपनी बिल्डिंग का मास्टर प्लान बनवाना होता है.
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इसके बाद, उस पूरे प्लान को संबंधित स्थानीय नगर निगम या विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर औपचारिक स्वीकृति लेनी होती है. बिना नक्शा पास कराए कराया गया कोई भी निर्माण अवैध श्रेणी में आता है.
इसके बाद, उस पूरे प्लान को संबंधित स्थानीय नगर निगम या विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर औपचारिक स्वीकृति लेनी होती है. बिना नक्शा पास कराए कराया गया कोई भी निर्माण अवैध श्रेणी में आता है.
Published at : 08 Sep 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Building Bylaws In India

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