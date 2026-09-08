घर पर कितनी मंजिल बना सकते हैं, क्या है बिल्डिंग बायलॉज?

हालांकि, यह सीमा सीधे तौर पर प्लॉट के क्षेत्रफल, उसके सामने मौजूद सड़क की चौड़ाई और इलाके के लिए निर्धारित फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) पर निर्भर करती है. दिल्ली जैसे घने शहरों में यदि ग्राउंड फ्लोर को पूरी तरह स्टिल्ट पार्किंग के लिए रखा जाए, तो नियमों के तहत ऊपर चार और रिहायशी मंजिलें बनाई जा सकती हैं.