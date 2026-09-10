फिल्म इंडस्ट्री का सेंसर बोर्ड के साथ खट्टा-मीठा रिश्ता रहा है. अक्सर फिल्ममेकर्स बोर्ड के सुझाए कट और दिए गए सर्टिफिकेट को लेकर बोर्ड से भिड़ते रहते हैं. फिल्ममेकर तिग्मांशु धूलिया ने हाल ही में 'राग देश' बनाते समय अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इन कुछ घटनाओं का जिक्र किया.

धूलिया ने याद किया कि कैसे आजादी की लड़ाई के दौरान फिल्ममेकर्स जानबूझकर राजनीतिक मैसेज को बहुत बारीकी से पेश करके ब्रिटिश अधिकारियों की नज़र से बचा ले जाते थे. उन्होंने सेंसर बोर्ड और दिलीप कुमार की फिल्म को लेकर हुए विवाद का भी खुलासा किया.

दिलीप कुमार की फिल्म और सेंसर बोर्ड के बीच हुआ था विवाद

दरअसल 'द वायर' के एक इवेंट में तिग्मांशु धूलिया ने सेंसर बोर्ड और दिलीप कुमार की फिल्म ‘गंगा जमुना’ को लेकर हुए विवाद के बारे मे बताया. धूलिया ने बताया कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म के एक सीन पर सवाल उठाया था. उस सीन में मरते हुए दिलीप कुमार का किरदार “हे राम” कहता है.“ इस पर सेंसर बोर्ड ने फिल्म रोक दी थी और एक बहुत अजीब वजह बताई थी.

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फिल्म में दिलीप कुमार के 'हे राम' कहने से थी बोर्ड को आपत्ति

तिग्मांशु ने बताया कि सेंसर बोर्ड ने कहा, ‘आप हे राम कैसे कह सकते हैं? आप तो मुसलमान हैं.’” फ़िल्म बनाने वालों ने तर्क दिया कि दिलीप कुमार ‘गंगा’ नाम के एक हिंदू किरदार की भूमिका निभा रहे थे और इसलिए उस किरदार के लिए यह लाइन सही थी. उन्होंने बताया, “तर्क यह था कि ‘फ़िल्म में किरदार का नाम गंगा है. वह हिंदू है. वह हे राम कह सकता है.’ लेकिन सेंसर बोर्ड सहमत नहीं हुआ.”

जवाहर लाल नेहरू ने सुलझाया था विवाद

धूलिया ने बताया कि यह विवाद आखिरकार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचा, जिन्होंने फिल्म देखी और उन्हें उस डायलॉग में कोई समस्या नहीं लगी. तिग्मांशु ने आगे बताया, “लेकिन फिर एक और समस्या खड़ी हो गई. अगर सेंसर बोर्ड द्वारा रोकी गई बाकी फिल्में पास नहीं की जातीं, तो लोग कहते कि दिलीप कुमार ने प्रधानमंत्री से अपनी जान-पहचान के कारण अपनी फिल्म पास करवा ली. इसलिए बाकी सभी फिल्मों को भी मंजूरी दे दी गई.”

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