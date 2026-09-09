क्यों चांद पर इतना पैसा खर्च करती हैं स्पेस एजेंसियां, इससे क्या होता है फायदा?

अंतरिक्ष एजेंसियां चांद को एक ट्रेनिंग ग्राउंड और टेस्टिंग लैब की तरह देख रही हैं. धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, जहां महज तीन दिनों में पहुंचा जा सकता है. मंगल जैसे दूर के ग्रहों पर इंसानों को भेजने से पहले चांद पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम और नई तकनीकों की जांच की जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाई जा सके.