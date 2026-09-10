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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'उनकी तरह जिंदगी...', विजय माल्या ने बताया क्यों बनना चाहते हैं 'कॉकरोच'

'उनकी तरह जिंदगी...', विजय माल्या ने बताया क्यों बनना चाहते हैं 'कॉकरोच'

बिजनेसमैन विजय माल्या की एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में हैं. माल्या ने कहा है कि वे कॉकरोच बनना चाहते हैं. दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने इसका कारण भी बताया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 10 Sep 2026 08:55 AM (IST)
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भारत के चर्चित भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर दिलचस्प पोस्ट शेयर की है. माल्या ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि वे भी कॉकरोच बनना चाहता हैं. उन्होंने इसका कारण भी बताया है. सीजेपी बीते दिनों खूब चर्चा में रही. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद से लगातार सीजेपी के लीडर्स चर्चा में हैं. अब माल्या ने भी कॉकरोच बनने की बात कह दी है.

माल्या ने गुरुवार (10 सितंबर) को एक्स पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा, 'मैंने जितनी भी नाइंसाफी का सामना किया है और अभी भी जो झेल रहा हूं, उसे देखते हुए लगता है कि मुझे भी कॉकरोच बन जाना चाहिए. एक कॉकरोच की जिंदगी शायद बेहतर होती है.' माल्या ने दावा किया है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है. 

ED को लेकर क्या बोले विजय माल्या

माल्या ने एक दूसरी एक्स पोस्ट में कहा, 'मैं एक बार फिर कह दूं कि देश की सबसे खौफनाक आपराधिक एजेंसी 'प्रवर्तन निदेशालय' (ED) द्वारा अदालत में दायर हलफनामे से इस बात की पुष्टि होती है कि उन्होंने 2021 में बैंकों को 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा सौंपे थे. अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मेरी बात छोड़िए. लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए कि प्रवर्तन निदेशालय ने क्या कहा था.'

गौरतलब है कि किंगफिशर एयरलाइंस के विजय माल्या, फायरस्टार इंटरनेशनल के नीरव मोदी और स्टर्लिंग बायोटेक और स्टर्लिंग एसईजेड के नितिन संदेसरा समेत 15 लोगों को पिछले साल 31 अक्टूबर तक अलग-अलग बैंकों को 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था.

टॉप 15 अपराधियों की लिस्ट में कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, इनमें जाइलॉग सिस्टम्स के सुदर्शन वेंकटरमन और रामानुजम शेषारथिनम, स्टर्लिंग बायोटेक के नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा, और पुष्पेश कुमार बैद शामिल हैं.

यह भी पढ़ें : नोएडा एयरपोर्ट पर उतरे रूस के 3 एयरक्राफ्ट, ब्रिक्स से पहले भारत पहुंचे मेहमान

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 10 Sep 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Vijay Mallya CJP INDIA
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