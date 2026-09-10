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चलती ट्रेन में पकड़ा दिया पार्सल, युवक की टाइमिंग देख रह जाएंगे दंग

वीडियो में साफ नजर आता है कि शख्स ट्रेन का इंतजार करते हुए काफी सतर्क खड़ा है. उसे पता था कि ट्रेन रुकने वाली नहीं है, इसलिए उसके पास सिर्फ कुछ सेकेंड का मौका था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Sep 2026 10:10 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने चलती ट्रेन में सफर कर रहे अपने जानकार तक पार्सल पहुंचाने का ऐसा तरीका निकाला कि देखने वाले भी उसकी टाइमिंग की तारीफ करने लगे. आमतौर पर अगर किसी को ट्रेन में बैठे यात्री तक सामान पहुंचाना हो और ट्रेन स्टेशन पर रुकने वाली न हो, तो मामला मुश्किल हो जाता है. लेकिन इस शख्स ने इसका ऐसा जुगाड़ निकाला कि न ट्रेन को रुकना पड़ा और न ही यात्री को नीचे उतरना पड़ा. वीडियो में शख्स रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा होकर ट्रेन के आने का इंतजार करता दिखाई देता है. जैसे ही ट्रेन करीब आती है, वह एक-एक कोच के दरवाजे पर नजर रखने लगता है.

ट्रैक के किनारे खड़ा था शख्स, बस सही डिब्बे का था इंतजार

वीडियो में साफ नजर आता है कि शख्स ट्रेन का इंतजार करते हुए काफी सतर्क खड़ा है. उसे पता था कि ट्रेन रुकने वाली नहीं है, इसलिए उसके पास सिर्फ कुछ सेकेंड का मौका था. ट्रेन जैसे ही सामने आती है, वह डिब्बों को ध्यान से देखने लगता है. वह लगातार दरवाजों की तरफ देखता है और उस व्यक्ति को तलाशता है, जिसे सामान देना था. आखिरकार एक यात्री उसे देखकर हाथ हिलाता है और दोनों को समझ आ जाता है कि यही सही जगह है.

सही कोच आया और हवा में उछला पार्सल

इसके बाद जो हुआ, वही इस वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा है. सही कोच जैसे ही शख्स के सामने पहुंचता है, वह बिना समय गंवाए पार्सल ट्रेन के दरवाजे की तरफ उछाल देता है. अंदर मौजूद यात्री पहले से तैयार रहता है और सामान को पकड़ लेता है. न पार्सल नीचे गिरा और न ही ट्रेन को रोकने की जरूरत पड़ी. पूरा एक्सचेंज कुछ ही सेकेंड में हो गया. ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ने फोन पर पहले से तय कर रखा था कि ट्रेन किस जगह से गुजरेगी और किस डिब्बे से सामान लेना है.

ट्रेन रोकने की जरूरत नहीं पड़ी, दिमाग लगाया और काम हो गया

वीडियो के साथ बताया गया कि जिस व्यक्ति को सामान देना था, वह चलती ट्रेन में सफर कर रहा था और ट्रेन उस जगह रुकने वाली नहीं थी. ऐसे में शख्स ने यह तरीका अपनाया. सोशल मीडिया यूजर्स को सबसे ज्यादा हैरानी उसकी टाइमिंग देखकर हो रही है. सही डिब्बा पहचानना, बिल्कुल सही समय पर पार्सल उछालना और सामने वाले का उसे पकड़ लेना, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वीडियो देखकर लोग बार-बार इसे देखने पर मजबूर हो रहे हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स बोले- दिमाग तो भाई ने खूब लगाया!

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स शख्स की सूझबूझ और टाइमिंग की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि बंदे ने अपने दिमाग का शानदार इस्तेमाल किया है. वहीं दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि लोगों के पास अक्ल की कोई कमी नहीं है, बस कई बार उसका इस्तेमाल सही जगह नहीं होता. कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को देखकर कहा कि इतनी सटीक टाइमिंग के लिए पहले से अच्छी-खासी प्लानिंग की गई होगी.

अंकल ने शायद सोचा होगा- बेटा है न, वही कर लेगा!

वीडियो पर एक यूजर ने मजेदार कमेंट करते हुए कहा कि इस युवक ने अपने अंकल को खुश कर दिया होगा, क्योंकि अंकल खुद चलती ट्रेन के साथ ऐसा रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं रहे होंगे. इस कमेंट ने वीडियो के मजेदार पहलू को और बढ़ा दिया. हालांकि सोशल मीडिया पर लोग इस जुगाड़ की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन चलती ट्रेन और रेलवे ट्रैक के आसपास इस तरह का सामान पकड़ना काफी जोखिम भरा हो सकता है. जरा सी गलती बड़ा हादसा कर सकती है.

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कुछ सेकेंड का खेल, लेकिन वीडियो बन गया वायरल

पूरी घटना कुछ ही सेकेंड की थी, लेकिन शख्स की सटीक टाइमिंग ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. ट्रेन अपनी रफ्तार से गुजरती रही और बिना रुके पार्सल भी अपने सही ठिकाने तक पहुंच गया. वीडियो ने लोगों को यह जरूर दिखा दिया कि जब ट्रेन रुकने वाली न हो तो भी कुछ लोग ऐसा जुगाड़ निकाल लेते हैं, जिसकी कल्पना करना आसान नहीं होता. फिलहाल लोग इस अनोखे पार्सल एक्सचेंज को देखकर शख्स की टाइमिंग और तालमेल की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 10:10 AM (IST)
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