Asia Cup 2025: मैन ऑफ द मैच का पैसा कैश में मिलता है या चेक में, प्लेयर्स को कैसे होता है भुगतान?

Asia Cup 2025: मैन ऑफ द मैच का पैसा कैश में मिलता है या चेक में, प्लेयर्स को कैसे होता है भुगतान?

Asia Cup 2025: भारत में एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराकर टाइटल को अपने नाम कर लिया है. आइए जानते हैं प्लेयर ऑफ द मैच का इनाम कैश में मिलता है या चेक में.

Updated at : 29 Sep 2025 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

Asia Cup 2025: भारत ने एशिया कप 2025 जीतकर एक बार फिर एशियाई क्रिकेट में अपना दबदबा बना लिया है. पाकिस्तान के खिलाफ हुए इस फाइनल मैच के हीरो तिलक वर्मा रहे. इन्होंने अंत तक बिना आउट हुए भारत को एक यादगार जीत दिलाई. तिलक वर्मा ने 53 गेंदों पर 69 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई. अपने शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया. इसी बीच प्रशंसकों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या प्लेयर ऑफ द मैच का इनाम कैश दिया जाता है या फिर चेक. आइए जानते हैं.

चेक देने की परंपरा

चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो मैच के बाद पुरस्कार समारोह में विजेता को प्रायोजक के लोगो वाला एक बड़ा सा रंगीन चेक दिया जाता है. यह चेक पूरी तरह से प्रतीकात्मक होता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रचार के लिए किया जाता है. इस चेक को ना तो कैश किया जा सकता है और ना ही जमा किया जा सकता है. यह सिर्फ कैमरे और प्रशंसकों के सामने एक पहचान के लिए इस्तेमाल होता है.

कैसे होती है असली पेमेंट 

जिस तरह स्टेज पर चेक दिखाया जाता है असली इनाम उसी रूप में नहीं दिया जाता. प्रायोजक या आयोजन करने वाली संस्था सीधे खिलाड़ी के बैंक खाते में रकम को ट्रांसफर कर देती है. आपको बता दें कि यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक होती है और इससे आसान और सुरक्षित पेमेंट हो जाती है. लेकिन खिलाड़ी को मिलने से पहले बीसीसीआई और भारतीय सरकार के नियमों के मुताबिक इनाम में से टैक्स काटा जाता है. यानी की क्रिकेटर को टैक्स काटने के बाद की रकम मिलती है.

टूर्नामेंट के नियम और इनाम के तरीके 

इनाम देने का तरीका टूर्नामेंट के स्तर पर भी निर्भर करता है. जैसे एशिया कप, आईपीएल या फिर आईसीसी जैसे बड़े टूर्नामेंट में प्रायोजक और क्रिकेट बोर्ड इस बात का ख्याल रखते हैं की पेमेंट प्रक्रिया प्रोफेशनल हो वहीं छोटे घरेलू या फिर क्षेत्रीय टूर्नामेंट में पेमेंट का तरीका अलग हो सकता है. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर बिल्कुल आम है.

टैक्स और कानूनी नियम 

दरअसल भारतीय क्रिकेटरों को मिलने वाला कोई भी प्राइज मनी एक टैक्सेबल इनकम के अंदर आता है. बीसीसीआई खिलाड़ी के अकाउंट में पैसा पहुंचने से पहले ही टीडीएस जैसे टैक्स को काट लेता है. इस तरह सरकारी नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 29 Sep 2025 11:27 AM (IST)
