Asia Cup 2025: पहले एशिया कप के फाइनल में किस टीम ने मारी थी बाजी, जानें उस समय विजेताओं को मिले थे कितने रुपये?

Asia Cup 2025: पहले एशिया कप के फाइनल में किस टीम ने मारी थी बाजी, जानें उस समय विजेताओं को मिले थे कितने रुपये?

Asia Cup 2025: आज एशिया कप के फाइनल मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले एशिया कप में कौन सी टीम ने बाजी मारी थी? आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Sep 2025 04:03 PM (IST)
Asia Cup 2025: क्रिकेट में सबसे बड़े मुकाबले को देखने के लिए फैंस तैयार हैं. एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. यह मुकाबला ऐतिहासिक रहेगा क्योंकि टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों टीमें फाइनल में भिड़ने जा रही हैं. खास बात यह है कि लगातार यह तीसरा रविवार होगा जब इस टूर्नामेंट में यह दोनों टीमें एक साथ खेलती नजर आएंगी.

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 

ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से बड़ी आसानी से हरा दिया था. बाद में सुपर 4 स्टेज में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने एक बार फिर से सलमान आगा की टीम को 6 विकेट से हराया था. भारत फाइनल में सबसे सफल टीम होने के रिकॉर्ड के साथ प्रवेश कर रहा है. आपको बता दें कि इतिहास में भारत ने अब तक आठ बार ट्रॉफी जीती है. इसी के साथ श्रीलंका छह खिताब के साथ दूसरे स्थान पर है. लेकिन सवाल यह उठता है कि सबसे पहले एशिया कप में कौन सी टीम विजेता रही थी और उन्हें प्राइज मनी के तौर पर कितने रुपए दिए गए थे. आइए जानते हैं.

1984 में पहला एशिया कप 

आपको बता दें कि पहला एशिया कप 1984 में शारजाह में खेला गया था. पहले एशिया कप में सिर्फ तीन टीमों ने भाग लिया था. भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका. यह टूर्नामेंट राउंड रोबिन फॉर्मेट में था जिसमें हर टीम को दूसरी टीमों से खेलना था. प्वाइंट्स टेबल पर जो सबसे ऊपर रहेगा उस टीम को विजेता घोषित किया जाना था. 

उस एशिया कप में सुनील गावस्कर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाया. भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया और 46 ओवर में 188/4 रन बनाए. इस मैच के स्टार ओपनर सुरिंदर खन्ना थे जिन्होंने 56 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई. इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने पहले एशिया कप चैंपियन के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था. 

पहले एशिया कप में प्राइज मनी

आज की तुलना में 1984 का एशिया कप थोड़ा छोटा नजर आ सकता है लेकिन उसे समय के हिसाब से प्राइस मनी काफी बड़ी थी. उसे वक्त चैंपियन को $50,000, उपविजेता को $30,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को $20000 दिए गए थे. इसी के साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भी पुरस्कार के रूप में 5000 डॉलर दिए गए थे.

स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 28 Sep 2025 04:03 PM (IST)
Asia Cup India Pakistan Final 1984 Asia Cup
