Asia Cup 2025: क्रिकेट में सबसे बड़े मुकाबले को देखने के लिए फैंस तैयार हैं. एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. यह मुकाबला ऐतिहासिक रहेगा क्योंकि टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों टीमें फाइनल में भिड़ने जा रही हैं. खास बात यह है कि लगातार यह तीसरा रविवार होगा जब इस टूर्नामेंट में यह दोनों टीमें एक साथ खेलती नजर आएंगी.

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला

ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से बड़ी आसानी से हरा दिया था. बाद में सुपर 4 स्टेज में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने एक बार फिर से सलमान आगा की टीम को 6 विकेट से हराया था. भारत फाइनल में सबसे सफल टीम होने के रिकॉर्ड के साथ प्रवेश कर रहा है. आपको बता दें कि इतिहास में भारत ने अब तक आठ बार ट्रॉफी जीती है. इसी के साथ श्रीलंका छह खिताब के साथ दूसरे स्थान पर है. लेकिन सवाल यह उठता है कि सबसे पहले एशिया कप में कौन सी टीम विजेता रही थी और उन्हें प्राइज मनी के तौर पर कितने रुपए दिए गए थे. आइए जानते हैं.

1984 में पहला एशिया कप

आपको बता दें कि पहला एशिया कप 1984 में शारजाह में खेला गया था. पहले एशिया कप में सिर्फ तीन टीमों ने भाग लिया था. भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका. यह टूर्नामेंट राउंड रोबिन फॉर्मेट में था जिसमें हर टीम को दूसरी टीमों से खेलना था. प्वाइंट्स टेबल पर जो सबसे ऊपर रहेगा उस टीम को विजेता घोषित किया जाना था.

उस एशिया कप में सुनील गावस्कर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाया. भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया और 46 ओवर में 188/4 रन बनाए. इस मैच के स्टार ओपनर सुरिंदर खन्ना थे जिन्होंने 56 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई. इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने पहले एशिया कप चैंपियन के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था.

पहले एशिया कप में प्राइज मनी

आज की तुलना में 1984 का एशिया कप थोड़ा छोटा नजर आ सकता है लेकिन उसे समय के हिसाब से प्राइस मनी काफी बड़ी थी. उसे वक्त चैंपियन को $50,000, उपविजेता को $30,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को $20000 दिए गए थे. इसी के साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भी पुरस्कार के रूप में 5000 डॉलर दिए गए थे.

