Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रामलीला मैदान कोई भी तय शुल्क देकर बुक कर सकता है।

बड़े आयोजनों के लिए लगभग सवा लाख रुपये लगते हैं।

छोटे प्रदर्शनों हेतु सीमित मुफ्त जगह भी उपलब्ध है।

त्योहारों, रैलियों से मांग अधिक; मैदान 2026 तक बुक है।

Ramlila Maidan Booking: दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली हो रही है. इसमें विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता, पार्टी कार्यकर्ता, छात्र संगठन और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं. गठबंधन के नेता कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और वहां बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद हैं.

इस आयोजन ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कोई आम नागरिक भी इस मैदान को बुक कर सकता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

क्या मैदान को बुक किया जा सकता है?

कोई भी व्यक्ति या फिर संगठन एक तय शुल्क को देकर रामलीला मैदान बुक कर सकता है. बुकिंग की प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम के जरिए से होती है. हालांकि एक आम इंसान के लिए इतनी बड़ी जगह को बुक करना काफी महंगा पड़ सकता है. खासकर तब से जब जंतर मंतर के विकल्प के तौर पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए नई जगह तय की गई है.





मैदान बुक करने के लिए कितना खर्चा आता है?

रामलीला मैदान लगभग 12 एकड़ में फैला हुआ है. किसी भी कार्यक्रम जनसभा या फिर विरोध प्रदर्शन के लिए इस मैदान का एक बड़ा हिस्सा बुक करने का खर्च लगभग ₹1,21,000 आता है. अंतिम राशि लागू टैक्स और दूसरे शुल्क पर निर्भर करती है.

यहां हर दिन का ग्राउंड रेट लगभग ₹50,000 है. इसके अलावा ₹55,000 की सुरक्षा राशि भी जमा करनी होती है. यह राशि बाद में वापस मिल जाती है. यह राशि कार्यक्रम के बाद तब वापस की जाती है जब बुकिंग की सभी शर्तों का पालन किया गया हो. आवेदन करने वालों को यह समझना चाहिए कि कौन सी राशि पहले जमा की जा रही है और कौन सी राशि कार्यक्रम के बाद वापस मिल जाएगी.

इसके कुछ एक्स्ट्रा खर्चों में 18% जीएसटी, साफ-सफाई का शुल्क और लाइसेंस फीस भी शामिल है. इन सभी शुल्क को जोड़ने पर कुल बुकिंग राशि लगभग ₹1,25,000 हो जाती है.

क्या कोई मुफ्त विकल्प भी है?

छोटे आयोजनों के लिए एक सीमित मुफ्त ऑप्शन भी मौजूद है. अधिकारियों के मुताबिक रामलीला मैदान का एक काफी छोटा हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है. यह विरोध प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इसमें सिर्फ 150 लोगों के बैठने की ही जगह है.

जो लोग इस सीमित क्षमता से बड़ी कोई सभा या फिर कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं उन्हें मैदान बुक करना होगा और तय शुल्क का भुगतान करना होगा. सार्वजनिक सभा करने की योजना बना रही नागरिकों, सामुदायिक समूह और संगठनों के लिए यह अंतर समझना जरूरी है. यहां मुफ्त जगह सीमित है जबकि बड़े हिस्से का इस्तेमाल करने के लिए हर दिन का काफी ज्यादा शुल्क देना पड़ता है.





उपलब्धता सीमित है

दशहरा और दीवाली जैसे त्योहार और साथ ही राजनीतिक रैलियों की वजह से इस मैदान की काफी ज्यादा मांग रहती है. इसी वजह से यहां बुकिंग काफी पहले कर ली जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक रामलीला मैदान 2026 के अंत तक लगभग पूरी तरह से बुक हो चुका है और अब बस कुछ तारीख ही बची है.

इस वजह से जो लोग यहां के कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं उन्हें तारीख तय करने या फिर दूसरे इंतजाम करने से पहले यह देखना पड़ेगा कि मैदान खाली है या फिर नहीं. यहां तक कि अगर शुल्क भी आपकी पहुंच में हो तब भी मैदान के व्यस्त शेड्यूल की वजह से मनचाही तारीख मिलना काफी मुश्किल हो सकता है. आवेदन करने वालों को यह पहले से ही साफ कर लेना चाहिए कि मैदान का कौन सा हिस्सा मौजूद है, उसमें क्या-क्या सुविधा मिलेगी और क्या उनके कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त शर्त भी लागू होगी.

नागरिकों को क्या पता होना चाहिए?

रामलीला मैदान सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए ही नहीं है बल्कि कोई भी व्यक्ति या फिर संगठन एमसीडी के जरिए से इसे बुक करने के लिए आवेदन कर सकता है. बस शर्त यह है कि वे तय शुल्क और शर्तों का पालन करें. एक बड़ी बुकिंग के लिए रोजाना लगभग 1.21 लाख रुपये का शुल्क लगता है. इसमें टैक्स, सफाई और लाइसेंस फीस को जोड़ दें तो कुल खर्च लगभग 1.25 लाख तक पहुंच जाता है. अगर सभी शर्तों का पालन किया जाता है तो 55,000 की सिक्योरिटी डिपाजिट वापस मिल जाती है.

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