Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इंडिया गठबंधन चुनाव गड़बड़ियों, CEC इस्तीफे के लिए दिल्ली में प्रदर्शन।

रामलीला मैदान राजनीतिक गतिविधियों का ऐतिहासिक केंद्र रहा है।

यहां जयप्रकाश, अन्ना हजारे जैसे बड़े आंदोलन हुए।

INDIA Bloc Rally: इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दल आज दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ देश बचाओ' के नारे के साथ एक बड़ी रैली निकाल रहे हैं. इसमें विपक्षी नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, छात्र संगठनों और सामाजिक समूह के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है. इस प्रदर्शन का उद्देश्य चुनाव में हो रही कथित गड़बड़ियों को लेकर चिंता जताना, मतदाता सूची के विशेष ग्रहण पुनरीक्षण यानी एसआईआर का विरोध करना और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करना है.

रामलीला मैदान राजनीतिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र रहा है. पुरानी और नई दिल्ली की सीमा पर लगभग 12 एकड़ में फैला यह मैदान धार्मिक आयोजन, राजनीतिक रैली और जन आंदोलनों का गवाह रहा है. जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए तय जगह से हटाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान को प्रदर्शनों के लिए मुख्य वैकल्पिक स्थल घोषित कर दिया था.

एक तालाब से सार्वजनिक मैदान तक

1930 के दशक से पहले यह इलाका एक बड़ा तालाब हुआ करता था. बाद में इसे पाट दिया गया और एक खुले मैदान में बदल दिया गया. इसे ही आज रामलीला मैदान के नाम से जाना जाता है. 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी राजधानी नई दिल्ली बना दी और पारंपरिक रामलीला उत्सव जो पहले लाल किले के पीछे आयोजित होते थे उन्हें इस जगह पर ले आया गया.

इसके बाद यह जगह सार्वजनिक और राजनीतिक आंदोलन से जुड़ गई. 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी मैदान पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का स्वागत किया था. 1963 में भारत-चीन युद्ध के बाद गायिका लता मंगेशकर ने नेहरू की मौजूदगी में देशभक्ति गीत "ए मेरे वतन के लोगों" गाया था. 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसी जगह से अपना मशहूर नारा "जय जवान, जय किसान" दिया था.





कश्मीर सत्याग्रह और जेपी आंदोलन

1952 में भी यहां एक राजनीतिक आयोजन हुआ था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रामलीला मैदान में कश्मीर सत्याग्रह को लीड किया था. इस विरोध प्रदर्शन में कश्मीर में जाने के लिए जरूरी परमिट सिस्टम का विरोध किया गया था और अनुच्छेद 370 को चुनौती दी गई थी.

25 जून 1975 को इस मैदान ने एक और बड़ा मोड़ देखा. जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक रैली को संबोधित किया. अपने भाषण के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय कवि दिनकर की यह पंक्तियां सुनाई "सिंहासन खाली करो कि जनता आती है." इस रैली के कुछ ही घंटों के बाद पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था.





आपातकाल के बाद की रैली

फरवरी 1977 में आपातकाल हटने के बाद विपक्षी नेता इस मैदान पर जनता पार्टी की एक बड़ी रैली के लिए एकजुट हुए थे. इस आयोजन ने देश की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार की नींव रखने में मदद की. यह विपक्षी राजनीति के इतिहास में एक बड़ा पल बन गया.

2011 में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन

2011 में रामलीला मैदान एक बार फिर से राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना. अन्ना हजारे ने यहां भ्रष्टाचार को खत्म करने और एक मजबूत लोकपाल कानून को बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की. इस अभियान ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा.

उसी साल बाबा रामदेव ने भी इसी जगह पर भ्रष्टाचार के खिलाफ और विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की मांग को लेकर सत्याग्रह शुरू किया. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान आधी रात को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया.

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पेंशन, किसान और मजदूर आंदोलन

2023 में भारत के अलग-अलग हिस्सों से आए लाखों सरकारी कर्मचारी पेंशन शंखनाद महारैली के लिए यहां पर इकट्ठा हुए और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की. 2023 और 2024 के दौरान इस मैदान पर किसानों और मजदूरों की संयुक्त रैलियां भी आयोजित की गई थी. इसमें शामिल लोगों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी और कुछ श्रम कानून में बदलाव की मांग की थी.

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