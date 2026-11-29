Mosquitoes Inside Airplanes: मच्छरों और मक्खियों को विमान में जाने से पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता. यात्री बोर्डिंग, कार्गो लोडिंग या फिर जमीन पर दरवाजे खुले रहने के दौरान यह कीड़े मकोड़े अंदर जा सकते हैं. एयरलाइन और हवाई अड्डे इस जोखिम को कंट्रोल करने के लिए कई उपाय करते हैं. इनमें कीटनाशक उपचार और कीट प्रबंधन शामिल हैं.

विमान कीटाणुशोधन क्या है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन मच्छरों और दूसरे कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए विमान कीटाणु शोधन को रिकमेंड करता है. यह हर उड़ान के लिए अनिवार्य नहीं है. वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन के 2023 के दिशा निर्देशों में प्री एम्बार्केशन उपचार के लिए 2% परमेथ्रिन एरोसोल निर्दिष्ट किया गया है. प्री डिपार्चर उपचार के लिए वे दो प्रतिशत डी फेनोथ्रिन या फिर 1R- ट्रांस फेनोथ्रिन निर्दिष्ट करते हैं. प्री एम्बार्केशन उपचार यात्रियों के बोर्डिंग से पहले होता है जबकि फ्री डिपार्चर उपचार बोर्डिंग के बाद लेकिन टेक ऑफ से पहले किया जा सकता है. यह कीटनाशक मच्छरों और दूसरे कीड़ों के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है.

क्या हवाई जहाज में एयर कर्टन का इस्तेमाल होता है?

एयर कर्टन खुले दरवाजे पर तेज हवा की धारा मारता है. वैज्ञानिक परीक्षण में पाया गया है कि एयर कर्टन मच्छरों और मक्खियों को अंदर आने से रोकने में प्रभावी है. हालांकि यह तकनीक सभी कमर्शियल विमानों के दरवाजे पर मानक सुविधा नहीं है.

क्या कीड़े-मकोड़े ज्यादा ऊंचाई पर जिंदा रह सकते हैं?

यात्री विमान आमतौर पर 30 हजार से 40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां बाहर का तापमान लगभग -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. लेकिन केबिन के अंदर कीड़े मकोड़े सीधे इस ठंड के संपर्क में नहीं आते क्योंकि केबिन का तापमान कंट्रोल रहता है.

विमान के बाहरी हिस्से पर मौजूद कीड़े-मकोड़े काफी ज्यादा ठंड का सामना कर सकते हैं. वैज्ञानिक स्टडी में से प्रमाण मिले हैं कि कुछ मच्छर और मुख्य उड़ान के दौरान विमान के व्हील वेल के अंदर जिंदा रह सकते हैं.

क्या केबिन का दबाव कीड़ों को अंदर आने से रोकता है?

विमान के केबिन में हवा का दबाव कंट्रोल रखा जाता है ताकि यात्रियों को ज्यादा ऊंचाई पर भी सांस लेने योग्य वातावरण मिल सके. दरवाजों और खिड़कियों में सील लगी होती है लेकिन विमान पूरी तरह से वायुरोधी नहीं होता. नियंत्रित वाल्व के जरिए से हवा लगातार अंदर-बाहर आती रहती है.

दरवाजे बंद होने पर कीड़ों के अंदर आने की संभावना काफी कम हो जाती है. हालांकि विमान में चढ़ने और माल लोड करने के दौरान उन्हें अंदर आने का मौका मिल जाता है.

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