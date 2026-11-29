Airplanes in Dense Fog: भारत में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है. अभी हल्की सर्दी है लेकिन कुछ ही दिनों में घनघोर कोहरा पड़ने लगेगा. ऐसे में गाड़ी चलाना तो दूर पैदल रास्ते पर चलना भी मुश्किल लगता है, क्योंकि कुछ मीटर की दूरी से ज्यादा विजिबिलिटी ही नहीं होती है. ऐसे में सवाल यह है कि जब सड़क पर ही साफ नहीं दिखाई देता है तो फिर हवाई जहाज अपना रास्ता कैसे खोज लेते हैं और कैसे आराम से रनवे पर लैंड कर जाते हैं? आइए समझ लेते हैं.

किस तकनीक से आसमान में रास्ता बनाते हैं विमान?

कड़ाके की ठंड और उत्तर भारत की सुबह शामें, भीषण सर्दी में घनघोर पड़ता हुआ कोहरा जब हाथ को हाथ न सुझाई दे, ऐसे में अगर विमान बेहद सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतर आ रहे हैं तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है. हालांकि यह चमत्कार नहीं बल्कि इसके पीछे नई-नई विज्ञान और तकनीकें काम करती हैं. इसमें सबसे पहले तो आता है जीपीएस नेविगेशन सिस्टम. इसके जरिए कोहरे व बादलों के बीच विमान सटीक लोकेशन, ऊंचाई और दिशा के लिए सैटेलाइट नेविगेशन व ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं.

इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार के जरिए विमानों पर पैनी नजर रखता है और पायलट को उड़ने के लिए सुरक्षित दिशा व ऊंचाई के लिए निर्देश देता रहता है.

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कोहरे के बीच कैसे काम करता है कैट-3 नेविगेशन सिस्टम?

घने कोहरे और बादल के बीच जब पायलट हवा से जमीन छूने की कोशिश करता है तो इसमें उसकी मदद करता है ‘कैट-3’. यह कोई साधारण रडार नहीं बल्कि ऐसा हाई-टेक सिस्टम है जो सीधे सैटेलाइट के जरिए रनवे पर लगे सेंसर से कनेक्ट होता है. जैसे ही विमान लैंडिंग के लिए तैयार होता है तो पायलट ऑटो-पायलट मोड ऑन कर देता है. इसके जरिए विमान को रनवे से रेडियो तरंगे मिलती हैं, जो बताती हैं कि वह जमीन से कितनी ऊंचाई पर है और रनवे कहां पर है.

कैसे रनवे पर लैंड करती है फ्लाइट?

एक बार ऑटो पायलट मोड ऑन होने के बाद विमान का कंट्रोल भले ही पायलट के हाथ में हो, लेकिन जहाज अपनी दिशा तकनीक के जरिए खुद तय कर रहा होता है. अगर विजिबिलिटी 50 मीटर की भी हो तो भी यह तकनीक आसानी से विमान को रनवे पर उतार सकती है. जमीन के करीब पहुंचने पर रनवे की तेज लाइट्स रास्ता दिखा देती हैं और कोहरे में टैक्सीवे पर विमान की गति घटा दी जाती है और सुरक्षित दूरी का पालन करते हैं. अगर विजिबिलिटी सीमा से भी कम हो या फिर सिस्टम में कोई समस्या आ जाए तो पायलट लैंडिंग टालकर गो-अराउंड या दूसरे एयरपोर्ट पर प्लेन को डायवर्ट कर देते हैं.

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