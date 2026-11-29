Submarine Oxygen System: आधुनिक परमाणु संचालित पनडुब्बियां महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं. इस वजह से चालक दल के लिए सांस लेने योग्य हवा की लगातार आपूर्ति काफी जरूरी है. ऑक्सीजन बनाने का इनका मुख्य तरीका इलेक्ट्रोलेसिस है. इसमें बिजली का इस्तेमाल करके शुद्ध पानी को तोड़ा जाता है. आपातकालीन ऑक्सीजन कैंडल और कुछ पनडुब्बियों में मौजूद कंप्रेस्ड ऑक्सीजन टैंक ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति देते हैं. इसी के साथ हवा को शुद्ध करने वाले सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हानिकारक गैसों को बाहर निकाल देते हैं.

इलेक्ट्रोलेसिस से ऑक्सीजन कैसे बनती है?

परमाणु संचालित पनडुब्बियों को उनमें लगे परमाणु रिएक्टरों से लगातार और लंबे वक्त तक बिजली मिलती रहती है. यह बिजली इलेक्ट्रोलेसिस सिस्टम को चलाती है जो पानी के मॉलीक्युल्स को तोड़कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल देते हैं. इलेक्ट्रोलेसिस से पहले समुद्री पानी को शुद्ध किया जाता है जिसके लिए आमतौर पर रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी प्रकिया का इस्तेमाल होता है. बिना शुद्ध किए समुद्री पानी का सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. पानी के टूटने के बाद ऑक्सीजन को कंट्रोल मात्रा में पनडुब्बी के अंदर छोड़ जाता है ताकि इसकी कंसंट्रेशन सुरक्षित सीमा के अंदर बनी रहे.

ऑक्सीजन के साथ-साथ हाइड्रोजन भी बनती है. क्योंकि हाइड्रोजन काफी जल्दी आग पकड़ लेती है इस वजह से खास सिस्टम की वजह से इसे सुरक्षित रूप से बाहर समुद्र में छोड़ दिया जाता है.

ऑक्सीजन कैंडल क्या होती है?

पनडुब्बी का डिजाइन के आधार पर बैकअप या फिर वैकल्पिक स्रोत के रूप में इनमें ऑक्सीजन कैंडल रखी जाती हैं. इनमें खास धातु के कंटेनरों के अंदर रासायनिक यौगिक होते हैं.‌ इन यौगिक में लोहे के पाउडर के साथ मिला हुआ सोडियम क्लोरेट हो सकता है.

जब इन्हें सक्रिय किया जाता है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए ऑक्सीजन निकलती है. इलेक्ट्रोलेसिस सिस्टम के उलट ऑक्सीजन कैंडल बिजली से चलने वाले ऑक्सीजन उत्पादन पर निर्भर नहीं होती. इस वजह से जब किसी दूसरे स्रोत से ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये काम आती हैं.

क्या पनडुब्बियों में कंप्रेस्ड ऑक्सीजन टैंक होते हैं?

कुछ पनडुब्बियों में कंप्रेस्ड ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर या फिर घास स्टोरेज टैंक भी रखे जाते हैं. हालांकि हर पनडुब्बी में ऐसे टैंक होना जरूरी नहीं है. अगर ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाए या फिर मुख्य लाइफ सपोर्ट सिस्टम खराब हो जाए तो कंट्रोल वाल्व के जरिए स्टोर की गई ऑक्सीजन को पनडुब्बी के अंदर छोड़ा जा सकता है.

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पनडुब्बी की हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हटाई जाती है?

चालक दल के सदस्य लगातार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. इससे बंद पनडुब्बी के अंदर इसकी मात्रा बढ़ जाती है. हवा को सांस लेने लायक बनाने के लिए स्क्रबर इस गैस को बाहर निकाल देते हैं. सिस्टम के आधार पर इनमें मोनोएथेनोलामाइन, सोडा लाइम या फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है.

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