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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPlanet Sky: पृथ्वी से अगर नीला दिखता है आसमान तो बाकी ग्रहों से कैसा दिखेगा? जानें अंतरिक्ष का अनोखा सच

Planet Sky: पृथ्वी से अगर नीला दिखता है आसमान तो बाकी ग्रहों से कैसा दिखेगा? जानें अंतरिक्ष का अनोखा सच

Planet Sky: धरती से आसमान नीले रंग का दिखाई देता है लेकिन दूसरे ग्रहों पर यह स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है. आइए जानते हैं दूसरे ग्रहों पर आसमान किस रंग का दिखाई देता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Apr 2026 06:55 AM (IST)
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  • बुध, चंद्रमा पर वातावरण न होने से आसमान काला रहता है।

Planet Sky: हमें धरती पर शांत नीले आसमान को देखने की आदत है. लेकिन यह रंग हर जगह एक जैसा नहीं होता. असल में यह इस बात का नतीजा है कि सूरज की रोशनी हमारे वातावरण के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है. इसके पीछे की वजह रेले स्कैटरिंग है. इसमें नीली रोशनी की छोटी वेवलेंथ दूसरी रोशनी के मुकाबले ज्यादा फैलती है. आइए जानते हैं दूसरे ग्रहों पर आसमान कैसा दिखाई देगा.

मंगल पर कैसा होगा आसमान?

मंगल ग्रह का आसमान धरती के आसमान से बिल्कुल अलग दिखाई देता है. दिन के समय वातावरण में मौजूद लोहे से भरी धूल के कारण यह गुलाबी या फिर हल्के नारंगी रंग का दिखाई देता है. लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है. सूरज डूबते समय सूरज के आसपास का इलाका असल में नीला हो जाता है. यह धरती के लाल सूर्यास्त के बिल्कुल उल्टा असर दिखाता है.

शुक्र पर आसमान 

शुक्र ग्रह पर आसमान बिल्कुल ही अलग महसूस होगा. इसका घना और जहरीला वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरा है. यह रोशनी को अलग तरह से बिखेरता है. इसी वजह से आसमान हर समय पीले नारंगी रंग का दिखाई देता है. यह आपको कभी भी साफ नीला आसमान देखने को नहीं मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: आखिर कितनी गर्मी झेल सकता है हमारा शरीर, बढ़ते तापमान के बीच जान लीजिए जवाब

बृहस्पति पर कैसा होगा आसमान?

बृहस्पति के सतह धरती की तरह ठोस नहीं है. लेकिन अगर आप इसके वातावरण के अंदर खड़े हो पाते तो आसमान ऊंचाई पर नीले रंग का दिखाई देता. जैसे-जैसे आप और गहराई में जाते घने बादलों और जबरदस्त दबाव की वजह से आसमान और भी ज्यादा गहरा और धुंधला होता जाता. 

यूरेनस और नेपच्यून 

यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही ग्रहों के वातावरण में मीथेन गैस की भरपूर मात्रा है. मीथेन लाल रोशनी को सोख लेती है और नीली रोशनी को वापस भेजती है. इस वजह से इन ग्रहों का आसमान हलके नीले से लेकर गहरे फिरोजी रंग का दिखाई देता है.

बुद्ध और चंद्रमा 

बुद्ध और चंद्रमा जैसे ग्रहों पर वातावरण बिल्कुल भी नहीं होता. सूरज की रोशनी को बिखरने के लिए हवा न होने की वजह से आसमान पूरी तरह से काला दिखाई देता है. भले ही सूरज ठीक आपके सर के ऊपर पूरी चमक के साथ चमक रहा हो लेकिन आसमान हमेशा काला ही रहेगा.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 06:55 AM (IST)
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Planet Sky Mars Sky Venus Atmosphere
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