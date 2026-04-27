एक मैच के लिए कितनी फीस लेते हैं शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ से ज्यादा या कम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की आईपीएल मैच फीस बराबर है।

इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों की मैच फीस बीसीसीआई द्वारा तय होती है।

शुभमन गिल का सालाना अनुबंध ऋतुराज से 4 करोड़ अधिक है।

गिल ने टीम हित में 18 के बजाय 16.50 करोड़ चुने।

Shubman Gill Salary: चेन्नई सुपर किंग्स को चेपॉक में गुजरात टाइटंस के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा. चेन्नई की बैटिंग शुरुआत में ही लड़खड़ा गई. पावरप्ले में टीम सिर्फ 28 रन ही बना पाई क्योंकि विकेट तेजी से गिरते जा रहे थे. सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार पारी खेली. वहीं अगर गुजरात टाइटंस की बात करें तो टीम से शुभमन गिल ने 33 रनों का योगदान दिया. इसी बीच आइए जानते हैं कि एक मैच के लिए शुभमन गिल कितनी फीस लेते हैं और यह ऋतुराज गायकवाड़ से ज्यादा है या फिर कम.

आईपीएल में कमाई

इंडियन प्रीमियर लीग की अगर बात करें तो दोनों खिलाड़ियों को बराबर वेतन दिया जाता है. 2025-26 सीजन के लिए शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड दोनों को उनकी संबंधित फ्रेंचाइजियों द्वारा 18 करोड़ की कीमत पर रिटेन किया जाना था. हालांकि शुभमन गिल ने टीम के बजट के लिए 18 करोड़ के बजाय ₹16.50 करोड़ लेने का फैसला लिया.

अगर प्रति मैच फीस की बात करें तो बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक प्लेईंग 11 में शामिल हर खिलाड़ी या फिर इंपैक्ट प्लेयर को उनके वार्षिक अनुबंध के अलावा 7.5 लाख रुपए प्रति मैच की निश्चित राशि दी जाती है.

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इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों खिलाड़ियों की मैच फीस

जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है तो दोनों खिलाड़ियों की मैच फीस में कोई अंतर नहीं होता. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक तय वेतन ढांचा अपनाता है. इसका मतलब है कि हर केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों को फॉर्मेट के आधार पर हर मैच के लिए एक ही राशि का भुगतान किया जाता है. चाहे गिल हो या फिर गायकवाड़ दोनों को टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, ओडीआई के लिए 6 लाख और टी20 के लिए ₹3 लाख मिलते हैं. इसलिए अगर सिर्फ प्रति मैच के हिसाब से देखें तो कोई भी खिलाड़ी दूसरे से ज्यादा नहीं कमाता.

अंतर सालाना अनुबंधों से आता है

असली अंतर बीसीसीआई के अनुबंधों के जरिए उनकी सालाना कमाई में दिखाई देता है. शुभमन गिल को अनुबंध की ऊंची श्रेणी में रखा गया है. इस वजह से वे सालाना लगभग 5 करोड़ रुपये कमाते हैं. वही ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात करें तो वह ग्रेड C के तहत आते हैं. इस वजह से उनका रिटेनरशिप मूल्य ₹1 करोड़ है. ₹4 करोड़ का यह अंतर भारतीय टीम में सभी फॉर्मेट में गिल की मजबूत स्थिति को दिखाता है.

आसान शब्दों में कहें तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच की फीस बराबर मिलती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बीसीसीआई तय करता है. हालांकि गिल का कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड ऊंचा होने की वजह से उन्हें कुल सालाना कमाई में साफ तौर पर ज्यादा फायदा मिलता है. लेकिन आईपीएल में दोनों खिलाड़ी एक ही पायदान पर खड़े हैं. बस फर्क इतना है कि शुभमन गिल ने अपनी मर्जी से कम वेतन को चुना है.

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